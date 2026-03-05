Informare ANAF pentru firme: Condiții pentru a beneficia de bonificația de 3% în cazul impozitului pe profit şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

ANAF face noi precizări privind condițiile în care poate fi acordată bonificația de 3% în cazul impozitului pe profit și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

OUG nr. 8/2026 - Pachetul de relansare economică a stabilit că plătitorii de impozit pe profit, microîntreprinderile primesc o reducere de 3% din impozitul datorat pe anul 2025, dacă își achită obligațiile la timp.

Astfel, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului III "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" din aceeaşi lege, beneficiază de o bonificaţie de 3% din impozitul pe profit anual/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz, informează Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Galaţi.

În cazul grupului fiscal, bonificaţia se aplică la impozitul pe profit anual declarat de persoana juridică responsabilă.

Bonificaţia se acordă de către organul fiscal cu respectarea următoarelor condiţii de către contribuabil:

a) are depuse toate declaraţiile conform vectorului fiscal;

b) sunt stinse integral şi la termenele prevăzute de lege impozitul pe profit anual/impozit pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz;

c) nu înregistrează nicio altă obligaţie fiscală/bugetară restantă la termenul legal pentru depunerea declaraţiilor prin care se declară impozitul pe profit anual aferent anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, respectiv prin care se declară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2025, potrivit legii.

DGRFP Galați precizează că sumele care fac obiectul bonificaţiei nu se restituie, ci se utilizează pentru compensarea cu obligaţiile fiscale ale contribuabilului.

„Prin excepţie, obligaţiile fiscale care fac obiectul bonificaţiei, pentru care se împlineşte termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, potrivit prevederilor art. 219 din Legea nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare, se restituie potrivit prevederilor art. 168 din acelaşi act normativ, dacă acestea nu au fost compensate cu alte obligaţii bugetare”, conform DGRFP Galați.

Aceste prevederi se aplică şi în cazul în care la sfârşitul anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025 contribuabilii datorează impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.