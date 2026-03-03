Anul 2026 nu este doar unul al modificărilor fiscale, ci și „un punct de reset”, spune un consultant fiscal. Ce înseamnă asta pentru firme 

Anul 2026 nu este numai unul al modificărilor fiscale, ci este un punct de rest pentru mediul de afaceri, a explicat un consultant fiscal la un eveniment la care a participat și StartupCafe.ro.

„2026 nu este doar un an al modificărilor fiscale, este un punct de reset. Pentru cei care sunt antreprenori de mai mulți ani, și mă gândesc din 2010, 2015, 2018, schimbarea asta probabil că au putut să o observe. Plecăm de la un sistem permisiv și relativ flexibil, la un sistem orientat pe control, capitalizare și disciplină financiară. Dacă acum 10 - 15 ani erau posibile foarte multe lucruri, astăzi nu mai sunt posibile”, a spus Gianina Crăciun, fondatoare Supertree și consultant fiscal și de business (Adeco Advisory).

Modificările fiscale recente arată o schimbare de abordare din partea statului, susține ea.

„Toate modificările fiscale care au loc sunt făcute pentru ca statul să aibă mai mult control asupra companiilor, pentru ca ele, companiile, să existe într-adevăr, deci să fie capitalizate și să funcționeze și să aducă valoare, și pentru ca administratorii să fie disciplinați. Asta este era în care noi ne aflăm acum și este pentru prima dată când ne lovim de situația asta precum activul net contabil. Este un element de valoare, iar statul mută accentul de la cât plătești la cum este construită compania ta”, a adăugat ea.

Anul 2026 este unul în care optimizarea agresivă începe să coste, „capitalurile negative blochează distribuirea dividendelor, microintreprinderea nu mai este soluția universală, digitalizarea fiscală elimină zona gri și disciplina financiară devine condiție de supraviețuire”, conform Gianinei Crăciun.

Consultantul fiscal a arătată că o firmă trebuie înțeleasă din trei perspective: juridică, fiscală și managerială. Dacă primele două sunt, în general, bine cunoscute de antreprenori, asupra dimensiunii manageriale ar trebui pus un accent mai mare.

„La dimensiunea managerială aș vrea un pic să mă opresc, pentru că eu privesc compania ca fiind o entitate, un instrument care el este conceput nu doar să facă profit, dar să aducă și valoare. Și atunci, dacă gândim din perspectiva asta, înțelegem că o companie trebuie să aibă un capital pozitiv, un cashflow sănătos, indicatori bancabili și capacitate de finanțare”, a spus ea.

Mai departe, consultantul fiscal a vorbit despre perspectiva antreprenorilor asupra contabilității.

„În general, în companie, contabilitatea este privită ca o obligație pe care o ai, o obligație de raportare, dar ar trebui să ne îndreptăm privirea către contabilitatea care ar trebui să fie privită dintr-o altă perspectivă, și anume să vedem acei indicatori care ne sunt necesari pentru ca firma noastră să creeze valoare, să crească și să creeze valoare”, a pus ea.

„Pe zona de contabilitate, avem situații financiare anuale. Ce fac ele? Situațiile financiare anuale reprezintă baza determinării rezultatului fiscal. Fundamentul pentru distribuirea de dividende este un reper pentru analiza solvabilității și toate astea sunt indicatoare utilizate în evaluarea bancabilității. Avem o companie și avem impresia că este a mea și pot să fac ce vreau cu ea. Pot să retrag bani când vreau, pot să cumpăr ce vreau, pot să mă duc să plătesc la restaurant sau să îmi fac cumpărăturile de la supermarket. Lucrul ăsta nu este adevărat. Avem o companie și ea este o entitate separată. Din punct de vedere juridic, este o altă persoană. Iar pentru ca eu să iau bani de la acea persoană, trebuie ca între mine și acea companie să existe o relație. O relație care poate naște din faptul că sunt asociat și atunci împrumut societatea, societatea îmi restitue, deci e un contract de împrumut care se leagă, sau pot fi alte tipologii de contracte prin care un administrator și asociat se poate lega de o societate”, a spus Gianina Crăciun.

Potrivit ei, singurul mod prin care asociatul poate scoate bani din firmă este ca acea firmă să fie pe profit și să distribuie dividende.

„Pentru a fi pe profit, avem nevoie de capital. Pentru a avea capital, avem nevoie ori să aducem bani în firmă, ori să ne finanțăm. Iar bilanțul final la sfârșitul anului, de fapt, noi asta vedem. Vedem dacă firma noastră a ajuns să fie solvabilă și dacă putem să primim finanțare”, a spus ea.