Influencerii români concurează deja pe o piață saturată (studiu)

Piața românească a influencerilor, care promovează tor felul de produse pe Instagram, TikTok, Facebook, YouTube și alte platforme online, „a atins o etapă de saturație controlată”, relevă un studiu de marketing, transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Conform studiului InfluenceMe 2025, realizat de Starcom România, 81% dintre adulții români urmăresc cel puțin un influencer, însă interesul publicului s-a stabilizat. După 13 ani de analiză continuă, raportul confirmă „maturizarea pieței de influencer marketing: provocarea nu mai este cum ajungi la oameni, ci cum rămâi relevant pentru ei”.

Influența s-a maturizat: public fidel, dar selectiv

Potrivit studiului, procentul românilor care urmăresc influenceri s-a menținut constant față de 2024, „semn că piața a atins o etapă de saturație controlată”. Publicul continuă să fie interesat, dar devine mai exigent în alegerea creatorilor și a conținutului pe care îl consumă.

„Influența nu mai ține doar de vizibilitate, ci de relevanță. Într-o piață saturată, publicul caută conținut care îi aduce valoare și conexiuni reale. InfluenceMe 2025 arată că viitorul influencer marketing-ului este despre co-creație, consistență și încredere”, a declarat Mirela Mirică, Media Research Specialist at Starcom Romania.

De la reclame la conținut integrat: autenticitate versus memorabilitate

Percepția consumatorilor asupra campaniilor cu influenceri s-a schimbat semnificativ. Dacă în 2024, 62% le considerau reclame, în 2025 procentul a scăzut la 54%. În același timp, crește numărul celor care le percep ca parte din conținutul natural al influencerilor.

Această fuziune între campanie și conținut aduce autenticitate, dar și o provocare: brandurile tind să devină greu de diferențiat într-un peisaj suprasaturat.

Cum pot brandurile să se distingă în 2025

Pentru a rămâne relevante, brandurile trebuie să regândească relația cu influencerii:

de la acoperire la relevanță - nu contează doar câți te văd, ci și cât de mult rezonează cu tine;

- nu contează doar câți te văd, ci și cât de mult rezonează cu tine; de la sponsorizare la co-creație - autenticitatea se construiește împreună, nu prin asocieri punctuale;

- autenticitatea se construiește împreună, nu prin asocieri punctuale; de la campanii izolate la parteneriate pe termen lung - consistența construiește încredere, iar încrederea fidelizează.

„Campaniile de succes nu mai mizează exclusive pe notorietatea influencerilor, ci și pe valoarea conținutului: idei utile, explicații clare, storytelling inspirational și implicarea reală a comunităților. InfluenceMe 2025 vine cu o concluzie pe care am pariat acum 13 ani, când mulți actori ai industriei de comunicare au fost sceptici: oamenii au nevoie de sens, substanță, inspirație și educație. În schimbul acestor lucruri, ei îți încredințează timpul lor și loialitatea.

După ani de zile în care piața de INFLUENCE a crescut spectaculos și, de cele mai multe ori, artificial, a venit momentul adevărului. Într-o mare de zgomot, într-o realitate în care un om este expus, în medie, la 360 de mesaje de brand/zi, generate de influenceri, se disting doar brandurile și influencerii care aduc ceva valoros în acest spațiu de schimb, numit Social Media” - a explicat Andreea Lupu, Strategy & Innovation Director Starcom România.

Ea îi îndeamnă pe toți actorii scenei de influence (agenții, branduri, influenceri) să conștientizeze că - dincolo de brief-urile cu obiective concrete de awareness, consideration, purchase intention & co - „funcționăm într-un țesut social colectiv, într-un spațiu multicolor, în care oamenii sunt bombardați de infiniți stimuli, pe care nu mai au capacitatea de a-i metaboliza”.

„Și atunci, înainte de a ne întreba dacă sunt utili 5 nano-influenceri sau 2 celebrități pentru un anume brief, am fi mai câștigați dacă am abandona direcția rețetelor facile și ne-am îndrepta către oameni care au o expertiză reală, o abordare strategică și care ne pun mai întâi întrebări, apoi vin cu niște soluții (documentate)”, a completat Andreea Lupu.

Studiul a fost realizat de agenția de media Starcom România, prin metodologia online Ad Impact, pe un eșantion de 1600 persoane, de sex feminin și masculin, cu vârsta peste 18 ani, utilizatori de internet, din mediul urban, în perioada august 2025.