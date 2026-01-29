Iași: Patronatul Concordia, condus de Dan Șucu, a lansat un hub pentru firmele din zonele Moldovei și Dobrogei, cu ajutorul fondurilor europene

Confederația Patronală Concordia, prezidată de omul de afaceri Dan Șucu (Mobexpert, Rapid, Genoa), a deschis, joi, la Iași, centrul regional Concordia Hub Est, destinat firmelor din județele Moldovei și Dobrogei, în cadrul unui proiect pe fonduri europene.

Hubul se dorește o platformă de dialog între mediul de afaceri, autoritățile publice și mediul academic din estul României, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Concordia Hub Est va funcționa ca un punct de colectare structurat a nevoilor companiilor din regiune: de la bariere administrative, fiscale și legislative, la probleme de infrastructură, forță de muncă, acces la finanțare sau digitalizare.

Tot ca obiectiv pentru 2026, Concordia Hub Est își propune să devină un spațiu de colaborare între mediul privat și decidenții locali, în care să fie identificate, împreună, soluțiile la provocările comune.

Centrul este deschis tuturor companiillor din regiunea de est a României (Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Ialomița) care doresc să „participe activ la construirea unui cadru economic mai echitabil și mai competitiv”.

Platforma va organiza periodic întâlniri de lucru, consultări sectoriale și evenimente dedicate dialogului cu autoritățile, având ca obiectiv pe termen lung transformarea estului României într-un „pol economic dinamic și atractiv pentru investiții”.

„Concordia Hub Est este un semnal că doar împreună suntem mai puternici. Fără Moldova competitivă, fără Dobrogea competitivă, nu există România competitivă. Două Românii – una care reușește și una care stagnează – nu pot coexista la nesfârșit. Viitorul economic al acestei regiuni se scrie astăzi, prin dialog real și o voce puternică a mediului de afaceri", a declarat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia.

Pentru acest an, hubul regional își propune creșterea nivelului de conștientizare privind rolul și importanța dialogului social, dublată de construirea unui mecanism permanent, structurat și bidirecțional de legătură între mediul de afaceri regional și nivelul central al Confederației.

„Concordia Hub Est vine să amplifice vocea mediului de afaceri local și să transforme nevoile concrete ale companiilor din teritoriu în politici publice la nivel național. Pentru cei care se întreabă <ce câștig din asta?>, răspunsul este simplu: câștigați forța comunității de afaceri din România exact atunci când izolarea costă cel mai mult", a menționat Paul Aparaschivei, director executiv al Confederației Patronale Concordia.

„Dincolo de faptul că ne aflăm deja în dialog cu mediul de business local, considerăm esențial să pornim cu răspunsuri și clarificări despre ce este dialogul social, de ce este relevant pentru companii și cum sunt transformate nevoile din teritoriu în poziții și politici publice susținute de Concordia la nivel național și european", a completat Dan Zaharia, regional manager, Concordia Hub Est.

Hubul a fost inaugurat printr-un proiect european intitulat „Consolidarea capacității Concordia pentru dialog social”, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus (FSE+), și Guvernul României, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027. Proiectul beneficiază de o finanțare europeană de 37,1 milioane lei, prin Politica de coeziune a UE.

Dialogul inițiat în cadrul conferinței de inaugurare continuă prin două workshop-uri organizate în cadrul Concordia Hub Est, programate pentru 30 ianuarie, la hotel Majestic Iaşi. Workshop-urile abordează ca teme dialogul social în practică și analiza tendințelor și riscurilor economice pentru anul 2026.