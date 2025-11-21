Grupurile ChatGPT, disponibile la nivel mondial, inclusiv în România

La o săptămână după ce a început testarea grupurilor pentru ChatGPT într-un număr limitat de ţări, OpenAI a anunțat că lansează acest produs de inteligență artificială la nivel mondial, inclusiv pentru utilizatorii din România.

„Primele feedback-uri primite în urma programului pilot au fost pozitive, așa că extindem chat-urile de grup la toți utilizatorii conectați la planurile ChatGPT Free, Go, Plus și Pro la nivel global în următoarele zile. Vom continua să îmbunătățim experiența pe măsură ce tot mai mulți oameni încep să o utilizeze” - a anunțat compania condusă de Sam Altman.

Grupurile de ChatGPT se aseamănă grupurilor obişnuite de discuţii din aplicaţiile de chat, cu diferenţa că la acestea participă şi ChatGPT, scrie News.ro.

Chatbot-ul poate fi apelat de utilizatori folosind @ChatGPT, dar acesta are libertatea de a interveni şi singur când consideră necesar, în funcţie de discuţiile purtate de utilizatori.

Până la 20 de persoane pot participa la un astfel de grup. Pentru invitaţii există o funcţie specială în cadrul aplicaţiei, dar pot fi generate şi link-uri.

OpenAI crede că funcţionalitatea poate fi folosită de utilizatori pentru a colabora realizând cercetări împreună, scriind împreună documente, planificând vacanţe sau soluţionând dezbateri.

Grupurile ChatGPT sunt disponibile atât pentru abonaţi, cât şi pentru utilizatorii versiunii gratuite, cu limitele de folosire specifice fiecărui plan.