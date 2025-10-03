Granturi de 50.000-300.000 EUR: „S-ar putea să fie una dintre ultimele oportunități atât de favorabile firmelor”. Video-interviu cu Răzvan Gălățan, de la Goodwill Consulting, companie de consultanță în accesarea fondurilor europene

Linia de finanțare destinată microîntreprinderilor, din cadrul Programului de Tranziție Justă, prin care antreprenorii pot obține granturi de câte 50.000-300.000 EUR, ar putea fi una dintre ultimele oportunități de finanțare atât de favorabile firmelor românești, a declarat consultantul Răzvan Gălățan, director operațional al companiei de consultanță în accesarea fondurilor europene Goodwill Consulting.

Prezent la conferința StartupCafe.ro „De la idee la 300.000 EUR finanțare”, Răzvan a precizat că echipele Goodwill Consulting vor mai semna, până pe 31 octombrie 2025, contracte de consultanță cu microîntreprinderile care doresc fondurile europene PTJ, în condițiile în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) menține deschisă sesiunea de înscrieri la finanțare până pe 30 noiembrie 2025.

Conferința a fost organizată, marți, la Ploiești, de StartupCafe, cu sprijinul partenerilor: Goodwill Consulting, HP Romania și Sigma Group.

Provocările și avantajele apelului de proiecte pentru microîntreprinderi

StartupCafe.ro: Ce provocări îi așteaptă pe antreprenorii care vor să aplice la granturile PTJ de câte 50.000-300.000 EUR pentru microîntreprinderi?

Răzvan Gălățan: Cea mai mare provocare este să se încadreze până la data de 30 noiembrie cu depunerea proiectelor. Pentru că, dacă sunt proiecte care presupun lucrări de construcție, trebuie, la depunerea proiectelor, să se obțină certificatul de urbanism.

Trebuie să se obțină documentul final de la Mediu, document care, în funcție de specific, poate dura chiar până la două luni, și să fim la limită cu obținerea acestui document.

De asemenea, provocările majore vor apărea și în partea de contractare, când antreprenorii vor trebui să demonstreze că au contribuția proprie și că pot să o pună la dispoziția proiectului, fie printr-un contract de credit, fie printr-un extras de cont, fie printr-o linie de credit.

Alte provocări sunt legate de crearea de locuri de muncă, pentru că indicatorul proiectului este crearea unui loc de muncă minim, dar pentru punctaj suplimentar și chiar pentru punctaj maxim trebuie să creăm încă trei locuri de muncă suplimentare.

S-a ridicat problema: ce vom face dacă AJOFM nu ne va putea pune la dispoziție aceste persoane? Ei bine, AJOFM este o parte integrantă din acest lanț de implementare a întregului Fond de Tranziție Justă și am încredere că va identifica, va recalifica și ne va pune la dispoziție acești angajați.

Sunt convins că firmele vor putea să treacă peste aceste provocări. Trebuie doar să aibă curajul de a aplica, să aibă curajul de a-și pune în aplicare planul de investiții dorit, pentru că s-ar putea să fie una dintre ultimele oportunități existente atât de favorabile firmelor.

StartupCafe.ro: Ce îmbunătățiri au adus autoritățile apelului de proiecte pentru microîntreprinderi, mai ales în urma experienței de la apelul PTJ mai mare, care era destinat tuturor categoriilor de IMM-uri?

Răzvan Gălățan: Din fericire, au pus în practică majoritatea propunerilor venite și au reparat majoritatea problemelor din evaluare.

Aș accentua faptul că avem un punctaj pentru materii prime provenite din reciclări și materii prime locale. La apelul mare ne limitam la materii prime și atât. Nu vorbeam de materiale consumabile, iar mai multe activități – de exemplu turismul, activitatea de contabilitate – nu au materii prime propriu-zise, ci materiale consumabile. La apelul mare, aceste materiale consumabile nu se punctau și, practic, dacă aveai o activitate de servicii, erai din start defavorizat față de o activitate de producție. S-a reparat acest aspect în ghidul pentru microîntreprinderi și se primește punctaj și pentru materii prime provenite din reciclări, dar și pentru materiale consumabile provenite din reciclări.

Un alt aspect foarte important este că s-a introdus noțiunea de cheltuieli indirecte și suma forfetară de 7% din total cheltuieli directe, sumă care poate merge spre achitarea serviciilor de consultanță, informare, publicitate și audit financiar, care nu este obligatoriu, dar poate fi realizat.

Totodată, o eficientizare extrem de importantă este faptul că s-a renunțat la studiul de fezabilitate necesar la depunerea proiectului și, practic, au fost scutiți potențialii beneficiari de niște costuri destul de mari cu firmele de proiectare, costuri care acum se rezumă la obținerea certificatului de urbanism, realizarea unui deviz și a unui mic memoriu tehnic cu privire la lucrările propuse.

StartupCafe.ro: Care este capacitatea de acoperire cu servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor europene, din partea Goodwill Consulting, pentru antreprenorii din județele eligibile în cadrul Programului de Tranziție Justă?

Răzvan Gălățan: Acoperim toate cele șase județe eligibile, pentru că avem opt birouri la nivel național. Mureșul, de exemplu, îl acoperim cu biroul din Cluj; județul Prahova îl acoperim cu biroul din București; pentru Gorj și Dolj avem birou la Craiova; pentru Galați avem biroul din București; iar pentru Hunedoara deservim de la biroul din Cluj și cel din Oradea.

Astăzi avem în înscriere aproximativ 250 de proiecte pe Tranziție Justă, pe toate cele șase județe eligibile, dar preluăm în continuare clienți până la data de 31 octombrie. Acela este termenul final la care mai contractăm.

Capacitatea noastră este ridicată pentru că ne-am pregătit pentru acest program, pentru volumul de lucru care urma să vină. Am avut o campanie masivă de recrutări, desfășurată chiar prin intermediul StartupCafe, unde am invitat consultanții să ni se alăture. Din fericire, avem aproximativ 10 colegi noi și am ajuns la un număr total de aproape 100 de consultanți. Deci, chiar dacă privim 250 de proiecte ca fiind multe, pentru noi înseamnă două-trei proiecte de persoană. Nu este un efort atât de mare și putem să le realizăm și să preluăm în continuare proiecte, până la 31 octombrie.

Pentru microîntreprinderi am depus deja o parte dintre proiecte, care sunt în faza de evaluare, și chiar aș vrea să felicit Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR), pentru că deja primim clarificări și admiteri, dar și punctaje pe proiecte depuse de nici măcar o lună de zile.

StartupCafe.ro: Cum vă pot găsi antreprenorii români și cum decurge procesul de consultanță la Goodwill?

Răzvan Gălățan: Suntem foarte vizibili în social media: ne găsesc pe Facebook, pe Instagram, pe LinkedIn și la telefon. Avem și un website propriu, unde ne pot contacta direct.

Procesul poate avea două direcții:

O direcție în care noi, prin telemarketing, contactăm antreprenorii și ulterior îi repartizăm consultanților noștri, care, în mod gratuit, fac împreună cu aceștia o analiză de eligibilitate și o analiză de punctaj. După ce determinăm că beneficiarii au punctaj și sunt eligibili, urmează să semnăm un contract de realizare a serviciilor propriu-zise, adică a proiectului.

Cealaltă modalitate este cea în care antreprenorii vin direct către noi pe canalele de social media, pe site, sau ne sună la numărul de telefon, iar de acolo încep aceiași pași.

Eligibilitate, punctaj – de obicei stabilim praguri interne de punctaj sub care nu contractăm. Aceste praguri sunt de obicei mai mari decât cele ale autorității. Pentru că suma pe care o percepem ca avans este foarte mică și nu ne acoperă costurile operaționale, ni le acoperim din comisioanele de succes aferente proiectelor. De aceea, ne dorim succesul proiectelor.

Fondurile europene pentru microîntreprinderi- 206 milioane EUR, prin Programul Tranziție Justă

În cadrul apelului de proiecte PTJ „Intervenții care sprijină Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului”, microîntreprinderile vor avea la dispoziție un buget total de 206.821.382 EUR, din care 85% vin de la Uniunea Europeană și 15% de la bugetul de stat.

Acest buget este împărțit astfel pe județe, în 7 apeluri separate:

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 1 Gorj 49.306.293 EUR

49.306.293 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara 38.601.700 EUR

38.601.700 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara , PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara ITI Valea Jiului 9.650.423 EUR

, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara 9.650.423 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 3 Dolj 36.446.155 EUR

36.446.155 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 4 Galați 22.569.050 EUR

22.569.050 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 5 Prahova 27.873.431 EUR

27.873.431 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 6 Mureș 22.374.330 EUR

Din acești bani, microîntreprinderile eligibile vor putea obține ajutoare nerambursabile de câte 50.000-300.000 EUR pe proiect. Aceste valori se calculează în lei, la cursul Inforeuro la data deschiderii apelului de proiecte, adică aprilie 2025, respectiv 4,9774 RON/1 EUR.

Firmele beneficiare vor trebui să-și asigure și ele cofinanțare proprie de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.