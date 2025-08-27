Granturi de max. 300.000 EUR: Întrebări și răspunsuri oficiale privind apelul PTJ pentru microîntreprinderi

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a venit cu unele explicații utile antreprenorilor care atrag fonduri europene, în cadrul unui set de întrebări și răspunsuri privind finanțările de câte 50.000-300.000 EUR pentru microîntreprinderile eligibile, prin Programul Tranziție Justă (PTJ).

Vorbim despre apelul de proiecte PTJ- „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntrperinderilor și crearea de locuri de muncă”, ce dispune de un buget total de peste 200 de milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat. Sesiunea de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS2021 s-a deschis pe 30 iulie 2025, iar microîntreprinderile eligibile își pot depune proiecte până pe 30 noiembrie 2025, ora 23:30.

Se vor accesa ajutoare nerambursabile de câte 50.000-300.000 EUR/proiect, în județele eligibile în cadrul PTJ: Gorj, Hunedoara, ITI Valea Jiului (tot în jud. Hunedoara), Dolj, Galați, Prahova, Mureș.

Luni, 25 august 2025, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat un set de răspunsuri la întrebările solicitanților, din cadrul acestei scheme de fonduri europene. Unul dintre răspunsuri se referă la tipul investițiilor din proiect.

„Sunt considerate investiții în infrastructură acele lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Documentele necesare pentru a demonstra că solicitantul a desfășurat/nu a desfășurat activitate economică la punctul de lucru vizat de investiție sunt certificatul constatator și/sau rezoluție din partea ONRC” - a explicat MIPE.

Redăm o parte dintre întrebările și răspunsurile pentru apelul PTJ-micro:

Î: În cadrul apelului „Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor”, aferent Programului Tranziție Justă se poate depune proiect pentru 2 coduri CAEN respectiv: 8623 – activități de asistență stomatologică și 8691- servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale? Mai exact un cabinet stomatologic poate depune cerere de finanțare în care să fie incluse echipamente specifice activitățiilor de asistență stomatologică și activități specifice radiologiei dentare.

R: Pentru determinarea eligibilității echipamentelor pe care intenționați să le achiziționați, vă rugăm să luați în calcul cerințele de eligibilitate la nivelul proiectului, categoriile de activități eligibile și cele privind rezonabilitatea costurilor astfel cum acestea sunt stabilite prin Ghidul Solicitantului.

În cadrul „Planului de afaceri”, precum și în Anexa 7, trebuie să se demonstreze necesitatea și oportunitatea achiziționării echipamentelor propuse.

Î: În Ghidul consultativ, la art.5.3.2. se precizează următoarele aspecte:

„Se vor finanța următoarele tipuri de activități:

-lucrări de construcție, modernizare, extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii existente, inclusiv a utilităților generate aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică PSI).

Lucrările de modernizare pot fi eligibile doar în măsura în care implică modificări/îmbunătățiri substanțiale ale infrastructurii existente”.

Întrebarea 1: În acest sens, vă rugăm să ne precizați. La ce se referă termenul modificări/îmbunătățiri substanțiale, în contextul modernizării unui imobil. Cum poate acest indicator cuantificat sau demonstrat?

Întrebarea 2: În situația unei pensiuni care își propune prin proiect lucrări de modernizare, într-o valoare substanțială de aprox.300.000 EURO și care constau în:



Modernizarea structurii turistice prin reamenajarea următoarelor zone ale hotelului: recepției, spațiilor de cazare și a holurilor, sălii de servit mic dejun

Modernizarea structurii turistice prin reamenajarea următoarelor zone ale hotelului: recepției, spațiilor de cazare și a holurilor, sălii de servit mic dejun

Achiziționare de mobilier hotelier și mobilier restaurant

Sunt eligibile cheltuielile menționate și pot fi încadrate în categoria lucrări de modernizare?

R: Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă informăm:

1.În contextul modernizării unui imobil, sunt considerate „modernizări”, acele lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, conform Legii nr.50/1991, republicată.

2.În cadrul Planului de afaceri trebuie să se demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării lucrărilor propuse. Cheltuielile propuse trebuie să respecte prevederile capitolului 5.4 aferent Ghidului solicitantului.

Î: Vă prezentăm speța unui aplicant, adresându-vă rugămintea:

1.de confirmare/infirmare a analizei eligibilității privind tipul de solicitant:

IMM micro validat ANAF, având situațiile financiare se prezintă astfel:



2021: 12 salariați

2021: 12 salariați

2022: 10 salariați și cifra de afaceri 220350 lei

2022: 10 salariați și cifra de afaceri 220350 lei

2023: 3 salariați, an referință depunere proiect cu cifra de afaceri 244010 lei

Analizând datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați, validate ANAF, opinăm că IMM-ul se încadrează în categoria microîntreprindere.

2.de stabilire a încadrării IMM autonomă/legate cu privire la posibile legături cu alte IMM-uri sau persoane fizice:

Solicitant A cod CAEN 5510, încheie contract de comodat pentru folosința punctului de lucru în spațiul în care își desfășoară activitatea și întreprinderea B cod CAEN 5510, 5610, etc...

Persoană fizică cu calitate de asociat în Solicitant A este rudă cu persoana fizică ce are calitate asociat în întreprinderea B. Asociații nu dețin participații încrucișate sau comune, iar cele două societăți sunt administrate în mod independent juridic, economic și managerial.

a) Din p.v. al analizei relațiilor dintre solicitantul de finanțare A și alte întreprinderi prin intermediul persoanelor juridice, Solicitantul A nu deține participații (părți sociale, acțiuni) în capitalul social al niciunei alte întreprinderi și nicio altă întreprindere nu deține participații în capitalul social al solicitantului A. De asemenea, Solicitantul de finanțare A vs. Întreprindere care ar deține calitatea de asociat/acționar/admin. în cadrul solicitantului A – Nu există situația.

b) Din p.v. al analizei relațiilor dintre solicitantul de finanțare și alte întreprinderi prin intermediul persoanelor fizice: Solicitantul de finanțare A persoane fizice (X) vs. Întreprindere analizată persoane fizice (Y) nu există. Persoana fizică X din solicitantul A are puteri depline, neexistând o altă persoană fizică cu puteri limitate sau fracționate. Persoana fizică Y nu are nicio calitate sau putere în întreprinderea solicitantului A.

Din analiza noastră reiese că solicitantul de finanțare este întreprindere autonomă, deoarece Solicitantul de finanțare A nu deține participații (părți sociale, acțiuni) în capitalul social al niciunei alte întreprinderi și nicio altă întreprindere nu deține participații în capitalul social al solicitantului/beneficiarului.

Legătura de rudenie, piața relevantă și adiacența se poate aplica în stabilirea întreprinderilor legate, nu autonome.

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

Având în vedere depunerea cererilor de finanțare în aplicația SMIS la data de 01.07.2025, se vor utiliza datele financiare ale anului 2024.

Conform Art. 3, Anexa I la RUE 651/2014, paragrafele 3 și 4 se menționează situația în care întreprinderile sunt considerate afiliate prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice. În cuprinsul cererii de finanțare și a planului de afaceri trebuie să se demonstreze faptul că grupul de persoane fizice nu acționează solidar.

Pentru a evidenția și clarifica statutul de microîntreprindere al societății pentru care intenționați să depuneți un proiect în cadrul apelului în discuție, vă rugăm să parcurgeți cu precădere Anexa 4a) Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM - microîntreprindere și Anexa 4b) Regulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate potențialilor solicitanți, ca sprijin în completarea Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprindere, documente disponibile pe site-ul ministerului, la https://mfe.gov.ro/ghiduri_ptj/ghidul-solicitantului-pentru-interventii-care-sprijina-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului/.



Realizarea acestui exercițiu este unul obligatoriu în procesul de transmitere a cererii de finanțare (Anexa 4a) este document obligatoriu de transmis) și, de asemenea, vă va ajuta să efectuați o încadrare corectă a societății pentru care doriți să obțineți finanțare, eliminând riscul nerespectării condiției de eligibilitate referitoare la încadrarea solicitantului în categoria de microîntreprindere cumulată cu celelalte cerințe menționate în secțiunea 5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili din Ghidul solicitantului.

Î: 1.Lucrările de renovare a spațiului în care societatea își desfășoară activitatea în cadrul sediului/punctului de lucru sunt considerate investiții în infrastructură?

2.Ce documente sunt necesare pentru a demonstra că solicitantul a desfășurat/nu a desfășurat activitate economică la punctul de lucru vizat de investiție?

Vă rugăm să ne clarificați următorul scenariu.

Dacă o întreprindere având sediul social în jud. Alba (județ ce nu face parte din zona vizată de apel) solicită finanțare în cadrul apelului, pentru un punct de lucru/sediu secundar nou înființat în urma cererii de finanțare în județul Mureș (județ vizat de apel), este obligată să realizeze investiții în infrastructură? Și care sunt acestea: lucrări de construire, lucrări de renovare, etc?

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

Sunt considerate investiții în infrastructură acele lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele necesare pentru a demonstra că solicitantul a desfășurat/nu a desfășurat activitate economică la punctul de lucru vizat de investiție sunt certificatul constatator și/sau rezoluție din partea ONRC.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: Vă scriem pentru a solicita o clarificare privind conformitatea Certificatului de Urbanism emis pentru proiectul nostru în cadrul Programului Tranziție Justă - Prioritățile 1-6, componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă.”

Certificatul de Urbanism emis specifică scopul „elaborare PUZ, întocmire DTAC și obținere avize,” iar terenul vizat este situat în extravilan, ceea ce impune procedura de urbanizare. Conform prevederilor din ghid, dorim să clarificăm următoarele:

1.Se consideră că acest certificat de urbanism, având scopul declarat conform modelului atașat, respectă cerința de a fi emis pentru obiectivele de investiție ale proiectului?

2.Sunt necesare mențiuni suplimentare în certificatul de urbanism pentru a asigura conformitatea cu cerințele aplicabile proiectului?

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:

La depunerea cererii de finanțare se vor anexa documentele prevăzute în secțiunea 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii din Ghidul solicitantului, în funcție de tipul proiectului și tipul investiției pentru care solicitați finanțare.

De asemenea, este foarte important ca, în cererea de finanțare și planul de afaceri, prin prezentarea proiectului propus, să fie reflectat modul în care Certificatul de Urbanism emis acoperă toate necesitățile tipului de proiect propus și obiectivele de investiție.

Î: În bilanțul pentru anul fiscal 2024, estimăm pentru prima dată o depășire a pragului de 2 milioane EUR la activele totale. În acest context, dorim să înțelegem dacă această situație poate duce la pierderea statutului de microîntreprindere și implică efecte asupra eligibilității noastre în cadrul Programului Tranziție Justă.

În mod specific, dorim să clarificăm următoarele:



Regula celor doi ani consecutivi: Este necesar ca depășirea pragului de 2 milioane EUR la active să fie prezentă în doi ani fiscali consecutivi (ex.: 2023 și 2024) pentru ca firma să piardă statutul de microîntreprindere?

Regula celor doi ani consecutivi: Este necesar ca depășirea pragului de 2 milioane EUR la active să fie prezentă în doi ani fiscali consecutivi (ex.: 2023 și 2024) pentru ca firma să piardă statutul de microîntreprindere?

Menținerea altor criterii: Dacă numărul de salariați și cifra de afaceri rămân în limitele specifice microîntreprinderilor, este afectat statutul nostru doar din cauza depășirii pragului de active în bilanțul 2024?

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

Pentru a evidenția și clarifica statutul de microîntreprindere al societății pentru care intenționați să depuneți un proiect în cadrul apelului în discuție, vă rugăm să parcurgeți cu precădere Anexa 4a) Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM - microîntreprindere și Anexa 4b) Regulile, principiile și recomandările de mai jos sunt destinate potențialilor solicitanți, ca sprijin în completarea Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprindere, documente disponibile pe site-ul ministerului, la https://mfe.gov.ro/ghiduri_ptj/ghidul-solicitantului-pentru-interventii-care-sprijina-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului/.

Realizarea acestui exercițiu este unul obligatoriu în procesul de transmitere a cererii de finanțare (Anexa 4a este document obligatoriu de transmis) și, de asemenea, vă va ajuta să efectuați o încadrare corectă a societății pentru care doriți să obțineți finanțare, eliminând riscul nerespectării condiției de eligibilitate referitoare la încadrarea solicitantului în categoria de microîntreprindere cumulată cu celelalte cerințe menționate în secțiunea 5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili din Ghidul solicitantului.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: Dorim să solicităm o clarificare în cadrul Priorităților 1-6, componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă” cu privire la criteriul conform căruia „Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte”. În mod specific, avem următoarele întrebări:

1.Interpretarea numărului mediu de salariați:

Ce interval de timp este luat în considerare în calculul acestui indicator? Este necesar ca solicitantul să fi avut salariați activi pe parcursul întregului an fiscal anterior sau este suficient ca, în medie, să existe cel puțin un salariat (chiar dacă nu pe toată perioada)?

2.Metodologia de calcul:

Este acceptabil ca numărul mediu de salariați să fie rotunjit conform regulilor de raportare din bilanț? În cazul în care numărul calculat este subunitar (ex: 0,58), cum trebuie raportat acest indicator?

3.Eligibilitatea în cazul angajării parțiale:

Dacă solicitantul a avut un angajat pe o perioadă mai scurtă (ex: 7 luni), dar numărul mediu calculat rotunjit indică 1 salariat, aceasta respectă cerința de eligibilitate?

R: Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă informăm:

În ghidul postat pe site-ul MIPE în data de 16.04.2025, condiția la care faceți referire s-a modificat astfel: „......, numărul minim obligatoriu de locuri de muncă, respectiv număr mediu începând de la 0 angajați, fără a lua în calcul funcția de administrator sau asociat,.....”

Totuși, referitor la cele semnalate, vă comunicăm următoarele:

Numărul de locuri de muncă este aferent anului 2024; Numărul de salariați se preia din bilanțul contabil încheiat, datele vor fi verificate de către AM pe site-ul mfinante.ro; Numărul de salariați se preia din bilanțul contabil încheiat, datele vor fi verificate de către AM pe site-ul mfinante.ro.

Î: Situația noastră este următoarea:

• Unul dintre acționarii societății noastre (persoană fizică - PF) deține 24% din capitalul firmei noastre.

• Același acționar deține peste 30% din capitalul unei firme medii, care are mai mult de 50 de salariați.

Dorim să înțelegem cum influențează această situație statutul firmei noastre, având în vedere regulile privind întreprinderile autonome, partenere sau legate. În mod specific:

1.Deținerea de 24% în firma noastră creează o legătură care ne-ar putea afecta statutul de microîntreprindere?

2.Participația de peste 30% în firma medie impune cumularea indicatorilor economici (angajați, cifră de afaceri, active) ai firmei medii cu cei ai firmei noastre?

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor al Comisiei Europene este un document clarificator cu privire la calcularea datelor pentru o întreprindere (link: https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1).

Considerăm că informațiile prezentate de dumneavoastră sunt incomplete. Conform paragrafului 3 al art. 3 alin. (3) din Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, sunt considerate întreprinderi afiliate întreprinderile între care există relațiile prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice. Prin urmare, nu se cunosc date privind piețele pe care întreprinderile activează și nici forma completă a acționariatului.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: Obiectivul nostru este demararea unui proiect integrat cu denumirea „Hala de Producție sisteme de umbrire și protecție solară avansată”, materializat printr-un spațiu nou de producție și dotarea cu utilaje și instalații de lucru.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, prin proiect se dorește construirea unei hale de producție, utilizând o structură construită, nefinalizată și neintabulată. Menționăm că structura NU a fost construită de firma noastră, ci va fi achiziționată de noi în scopul proiectului propus. Menționăm că NU vom solicita fonduri pentru achiziția acestei structuri, ci doar pentru lucrările de construcții necesare finalizării ca spațiu nou de producție și că toate cheltuielile din proiectul propus vor fi demarate după semnarea contractului de finanțare.

Ne propunem să demarăm un proiect integrat ca spațiu nou de producție, în sensul definit la cap. 5.2, alin. 1), pct. 1) al prezentului Ghid.

Proiectul se dorește o investiție inițială conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014, la pct. 49, și anume „o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate”, prin crearea unui spațiu nou, neexistent anterior, realizat prin valorificarea elementelor de construcție expertizate și adăugarea de elemente noi care conduc la finalizarea ansamblului ca o construcție nouă, recepționată și intabulată în Cartea Funciară.

Construcția, împreună cu dotarea cu active corporale și necorporale, și cu ajutorul forței de muncă conforme cerințelor PTJ, vor constitui un proiect integrat care va susține dezvoltarea economică a microîntreprinderii noastre.

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

1.Din cele prezentate rezultă că se vor întreprinde toate măsurile legale în vigoare cu privire la întocmirea expertizei tehnice, întocmirea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire.

Din situația expusă, reținem că se dorește demararea unui proiect care cuprinde un spațiu nou de producție edificat utilizând o structură existentă, pe care doriți să o achiziționați, investiția propusă presupunând valorificarea unor elemente de construcție expertizate și adăugarea de elemente noi, ulterior intabularea construcției în Cartea Funciară ca și construcție nouă.

De asemenea, înțelegem că lucrările aferente acestei structuri nu au fost contractate sau efectuate de către societatea pe care o reprezentați.

Prin urmare, apreciem că proiectul propus respectă atât prevederile art. 2, pct. 49, litera (a) din RUE 2014/651, cât și prevederile de la alin. 1) pct. 1) cap. 5.2, din Ghidul solicitantului.

2.Pe de altă parte, în ceea ce privește cheltuielile cuprinse în proiect, vă rugăm să aveți în vedere evitarea dublei finanțări, iar cheltuielile cuprinse în bugetul proiectului trebuie să respecte prevederile capitolului 5.4 din Ghid.

Pentru a vă asigura că sunteți la curent cu eventualele modificări ale condițiilor de accesare, vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, să consultați periodic website-ul MIPE și pagina de internet a programului, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte asociate prezentului Ghid.

Î: Dorim să ne ajutați cu un răspuns la interpretarea noastră privind punctul 8 din cadrul Anexei 3 la Ghidul solicitantului „Intervenții care sprijină Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027, respectiv:

„Solicitantul a înregistrat un număr mediu începând de la 0 angajați, fără a lua în calcul funcția de administrator sau asociat, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte. Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior deschiderii apelului de proiecte, condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, implementare și respectiv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției (3/5 ani, după caz de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul). Înțeleg că condiția referitoare la păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior deschiderii apelului de proiecte este considerată respectată, în cadrul etapei de contractare, prin verificarea numărului mediu anual de salariați înregistrat în exercițiul/exercițiile financiar(e) încheiat(e), aferent(e) procesului de evaluare, selecție și contractare, în cazul în care a fost încheiat un exercițiu financiar în perioada procesului menționat. Dacă în anul fiscal care se încheie pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare numărul mediu începând de la 0 angajați, fără a lua în calcul funcția de administrator sau asociat, nu este menținut, proiectul se respinge de la finanțare.”

Din paragraful de mai sus rezultă faptul că sunt eligibile pentru depunere și societățile care în anul 2024 au înregistrat 0 angajați. Totodată se menționează obligativitatea menținerii în timpul perioadei de selecție, evaluare etc. a minimum numărului mediu de salariați înregistrat în anul anterior lansării apelului de proiecte. Întrebarea noastră este: dacă în timpul scurs de la depunerea proiectului până la procesul de evaluare intervine un nou exercițiu financiar, trebuie menținut nr. mediu de salariați din anul anterior cu strictețe (identic)? În cazul în care în anul 2025 intervine nr. mediu de salariați 1 în loc de 0, se consideră că nu a fost respectată condiția de eligibilitate iar proiectul se respinge de la finanțare?

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

Așa după cum se menționează în prima parte a textului citat de dumneavoastră, este vorba de păstrarea numărului mediu de salariați, cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior deschiderii apelului de proiecte.

Prin urmare, conform ipotezei prezentate de dumneavoastră, dacă în anul 2025 numărul mediu de salariați este 1, comparativ cu 0 în anul 2024, cererea de finanțare nu se respinge.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: Dorim să ne ajutați cu un răspuns la interpretarea noastră privind punctele 15 și 16 din cadrul Anexei 3 la Ghidul solicitantului „Intervenții care sprijină Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027, respectiv:

„15. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul are deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.”

și

„16. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul are deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate trebuie declarat/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului. Prin excepție, în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.”

În ceea ce privesc paragrafele de mai sus, întrebarea noastră este următoarea: având în vedere noile modificări ONRC unde societățile nu pot avea activități autorizate decât cele desfășurate și înscrise în actul constitutiv, cum se poate proceda în această situație?

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

În situația unor proiecte care presupun înființarea unui sediu secundar ori activarea într-un nou domeniu de activitate, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: Referitor la linia de finanțare pentru microîntreprinderi prin Programul Tranziție Justă dorim, dacă puteți, să ne clarificați următoarele aspecte:

1.Societățile care au înregistrat un număr mediu de 0 (Zero) angajați la 2024 sunt eligibile? Din exprimarea din ghid nu rezultă clar acest lucru.

Ne încurcă în înțelegere formularea: „Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați începând de la 0 angajați, fără a lua în calcul funcția de administrator sau asociat, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte.”

Noi înțelegem că orice societate poate începe de la 0 angajați. Însă nu vedem sensul exprimării, câtă vreme orice societate are cel puțin zero. Și, de asemenea, ne încurcă formularea referitoare la angajați sau asociați. O exprimare clară în acest sens ne-ar ajuta.

2.Societățile care au în prezent sedii/puncte de lucru în alte județe decât cel vizat pot depune proiecte în cazul în care proiectul vizează o investiție în infrastructură? Punctul de lucru va fi deschis conform cerințelor din ghid, până la finalul implementării.

3.Schimbarea asociaților înainte de depunerea proiectului este văzută ca și o condiție artificială? Menționăm că intențiile sunt clare de a păstra noua structură pe toată perioada proiectului.

În contextul intenției de a depune o cerere de finanțare în cadrul apelului „Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor” – Prioritatea 3 Dolj, vă rugăm să ne sprijiniți cu o clarificare privind situația codului CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Am constatat că acest cod este inclus în Anexa 2 – Lista codurilor CAEN neeligibile, însă dorim să înțelegem dacă această neeligibilitate este aplicabilă în mod general sau doar în măsura în care activitățile desfășurate intră sub incidența Anexei I la Directiva 2003/87/CE, respectiv:

Activitățile privind producerea clincherului de ciment sau a varului nestins, fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a țiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, plăcilor de gresie sau faianță.

Activitatea vizată prin proiectul nostru nu implică niciuna dintre aceste procese industriale, ci vizează strict producerea de elemente din beton prefabricat pentru construcții, în conformitate cu codul CAEN 2361, dar fără impact semnificativ de mediu sau emisii industriale relevante.

Având în vedere interpretările posibile, precum și riscul respingerii pe motiv de eligibilitate, vă rugăm respectuos să ne comunicați dacă există o posibilitate de exceptare sau clarificare în cazul în care activitatea desfășurată sub codul CAEN 2361 nu este asociată activităților enumerate în Directiva 2003/87/CE.

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

Codul CAEN la care faceți referire se regăsește în Anexa 2 – Lista codurilor CAEN neeligibile la Schema de măsuri de ajutor de minimis, aprobată prin OMIPE nr. 654 din 01.04.2025. Prin urmare, nu se pot depune proiecte pentru activitatea care vizează fabricarea produselor din beton pentru construcții.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: Vă rugăm clarificați:

1.a) În cazul în care solicitantul înființează punctul de lucru într-un spațiu existent, închiriat, și autorizează codul CAEN la punctul de lucru în luna mai 2025, desfășoară activitate la punctul de lucru și înscrie proiectul în luna iulie 2025, cum demonstrează că a desfășurat activitate în perioada mai 2025 – iulie 2025?

Este suficient certificatul constatator emis de ONRC și declarația pe proprie răspundere a solicitantului? Dacă nu este suficient, vă rugăm clarificați cu ce alte înscrisuri va dovedi solicitantul desfășurarea activității la punctul de lucru.

b) În cazul în care solicitantul înființează punctul de lucru într-un spațiu existent, închiriat, autorizează codul CAEN la punctul de lucru în luna mai 2025 și înscrie proiectul în luna iulie 2025, dar nu desfășoară activitate la punctul de lucru, sunt considerate investiții în infrastructură investițiile în amenajarea spațiului (execuția de lucrări care nu necesită obținerea autorizației de construire), astfel încât proiectul să fie eligibil? Este obligatoriu ca aceste investiții în amenajarea spațiului să fie incluse în categoria cheltuielilor eligibile? Sau pot fi incluse și în categoria cheltuielilor neeligibile?

2.a) În cazul unui proiect care vizează înființarea/modernizarea unui punct de lucru în domeniul medical într-o clădire existentă, executarea de compartimentări interioare care nu necesită obținerea autorizației de construire, necesare pentru realizarea fluxului de prestări servicii, este considerată modificare/îmbunătățire substanțială?

b) În cazul unui proiect care vizează înființarea unui punct/modernizarea unui punct de lucru într-o clădire existentă, lucrările de schimbare a geamurilor existente cu geamuri termopan, care conduc la creșterea eficienței energetice, lucrări care nu necesită obținerea autorizației de construire, sunt considerate modificări/îmbunătățiri substanțiale?

c) În cazul unui proiect care vizează modernizarea activității de cazare, în cadrul unei pensiuni turistice. Clădirea în care se desfășoară activitatea nu dispune de balcoane la acest moment. Prin proiect se dorește realizarea de balcoane, fapt care va conduce la creșterea confortului pentru turiști, precum și la creșterea atractivității pensiunii. Este această investiție...

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

1.a Pentru demonstrarea activității economice la punctul de lucru se va depune certificat constatator emis de ONRC.

1.b Execuția de lucrări care nu necesită obținerea autorizației de construire nu sunt considerate investiții în infrastructură. Prin urmare, un asemenea proiect descris de dumneavoastră nu este eligibil.

2.În contextul modernizării unui imobil, sunt considerate modernizări acele lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire conform Legii nr. 50/1991, republicată, în considerarea cerinței stabilite în secțiunea 5.3.2 Activități eligibile din Ghidul solicitantului.

3.În cadrul capitolului 8.4.1 se descrie mecanismul de selecție a proiectelor. În cele 4 luni menționate în Ghidul solicitantului sunt descriși pașii urmați ai procesului de evaluare și selecție.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: O linie de producție peleți din biomasă este eligibilă pentru finanțare prin Programul Tranziție Justă - Investiții pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (cod CAEN Rev.2 1629)?

Punem această întrebare deoarece anexa la Schema de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021—2027, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 3.996/2023, cu modificările și completările ulterioare, abordează problema producerii de energie din biomasă, însă în cazul liniei de producție peleți nu este vorba de producția propriu-zisă de energie, iar codul CAEN corespunzător (1629) nu figurează în lista activităților excluse de la finanțare.

R: Anexa 2 la Schema de măsuri de ajutor de minimis, aprobată prin OMIPE nr. 654 din 01.04.2025, cuprinde Lista codurilor CAEN neeligibile. În cadrul acestei anexe nu se găsește codul CAEN la care faceți referire. Prin urmare, activitatea pentru codul CAEN 1629 nu este exclusă de la finanțare.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: Vă rugăm respectuos să oferiți răspunsuri clare la următoarele întrebări:

1.Este eligibil un proiect care vizează exclusiv achiziția de echipamente în două sau mai multe locații de implementare, cu respectarea următoarelor condiții:

• Toate locațiile se află în aria eligibilă a apelului;

• Se păstrează clasificarea rural/urban conform ghidului;

• Solicitantul este același pentru toate punctele de lucru.

Exemplu concret: două puncte de lucru ale unei societăți care desfășoară activitate de stomatologie, unde sunt necesare echipamente medicale în ambele locații.

2.Ref.: Locație de implementare proiecte ce vizează achiziția de echipamente

B. Totodată, pentru proiectele de investiții pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire……. De asemenea, declară că respectă regimul juridic aferent sarcinilor, prin raportare la legislația în vigoare, la data demarării etapei de contractare. AM PTJ/OI PTJ verifică, în etapa de contractare, respectarea acestor condiții

……………………..

„Prin excepție, în cazul dreptului de folosință ce reiese dintr-un contract de închiriere/comodat nu este obligatorie depunerea extrasului de carte funciară, însă AM PTJ/OI PTJ poate solicita documente relevante cu privire la situația cadastrală a imobilului.”

Întrebări:

1.În situația în care Solicitantul deține un drept real asupra locației de implementare (ex. contract comodat), iar imobilul are înscrise sarcini – ipotecă, etc., proiectul ce vizează achiziția de echipamente este eligibil?

2.Ce reprezintă alte „documente relevante cu privire la situația cadastrală a imobilului”? Plan de situație?

3.Poate un imobil care nu este intabulat în cartea funciară să fie utilizat ca locație de implementare a proiectului? Exemplu concret: o casă situată în mediul rural, utilizată pentru amenajarea unui atelier de croitorie.

Conform grilei ETF, „Proiectul este promovat de o întreprindere a cărui acționariat este în procent de 50% sau mai mare format din femei?”.

Întrebare:

În cazul în care societatea are administrator femeie, dar acționariatul nu este majoritar feminin (sub 50%), criteriul din grila ETF referitor la „acționariat majoritar feminin” este considerat îndeplinit și, implicit, punctat?

4.Conform grilei ETF, „Cel puțin 75% din totalul de locuri de muncă create prin proiect, trebuie să vizeze persoane cu domiciliul/reședința în zona vizată de apel”.

Întrebări:

5.Se acceptă în acest caz ca persoanele să aibă înscris în cartea de identitate viza de flotant (reședința) valabilă la momentul recrutării și angajării?

6.Pentru restul de maximum 25% din locurile de muncă create prin proiect, se acceptă angajarea de persoane cu altă naționalitate (ex. cetățeni nepalezi)?

Menționăm că întrebarea este fundamentată în contextul dificultăților reale întâmpinate în identificarea forței de muncă locale, dificultăți evidențiate prin anunțuri repetate de angajare fără rezultate concrete.

7.Conform Grilei ETF: b) Angajarea prioritară a minimum unei persoane din cele care provin din activități economice, dintr-o industrie/ramură economică direct afectată de procesul de transformare în contextul procesului de tranziție justă.

Întrebare:

Cum vom demonstra angajarea fix din acea categorie? Ce documente va prezenta beneficiarul pentru demonstrarea îndeplinirii acestui criteriu?

Există o instituție care sprijină/validează acest demers de angajare din această categorie?

8.Referitor la achiziția de active necorporale

Sunt considerate eligibile în cadrul proiectelor costurile aferente softurilor care sunt disponibile doar pe bază de abonament lunar (subscriție), având în vedere că:

Aceste softuri sunt dezvoltate în cloud și nu se mai livrează tradițional sub formă de licență permanentă;

Abonamentele nu permit înregistrarea programului ca activ necorporal în balanța mijloacelor fixe, fiind încadrate contabil ca cheltuieli recurente.

9.Conform pag. 56, secțiunea 5.4.4-În conformitate cu art. 54, lit. (a), din Regulamentul UE 2021/1060, AM PTJ va calcula costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare de 7% din costurile directe eligibile.

— Conform pag. 54, Costuri eligibile indirecte (Co ind)

Este obligatorie includerea în bugetul proiectului, pe lângă cheltuielile directe, și a cheltuielilor indirecte în limita procentului menționat mai sus (7%), fără depășirea valorii maxime a finanțării nerambursabile acordate prin ajutor de minimis.

Întrebare:

Rata cheltuielilor indirecte este fixă (fix 7%) sau variabilă (în limita a 7%)?

11.ADR Sud-Vest Oltenia își menține valabilă lista Codurilor CAEN prioritizare așa cum a făcut-o pe apelul anterior?

12.Referitor indicator „IS 3 — Creșterea valorii cifrei de afaceri față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.

Indicatorul se referă la procentul privind creșterea cifrei de afaceri aferentă anului următor anului de finalizare a proiectului prin raportare la nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.

Întrebare: Care este consecința neîndeplinirii acestui indicator, dat fiind că cifra de afaceri este definită ca fiind totalitatea vânzărilor realizate de întreprindere în ansamblul său, și nu doar rezultatele asociate direct investiției finanțate prin proiect. Mai exact, nu vorbim doar de centru de cost al proiectului, ci de ÎNTREAGA activitate a societății, aceasta poate avea mai multe domenii în care activează.

13.În ceea ce privește aplicarea criteriului A3 din grila de evaluare tehnică și financiară (ETF), solicităm o interpretare adaptată scopului și obiectivelor Programului Tranziție Justă, nu limitată strict la sensul contabil al termenilor implicați.

Potrivit art. 7 alin. (1) pct. 10 din Codul Fiscal, materiile prime sunt definite ca „bunuri care participă direct la fabricarea produsului și care se regăsesc în produsul final”. Extensia acestei definiții fiscale = materia primă secundară, provenită din reciclare, trebuie să participe nemijlocit la procesul de fabricație și să se regăsească material în produsul final. Această abordare este însă specifică industriei de producție de bunuri fizice și nu reflectă realitatea prestatorilor de servicii, cum sunt clinicile stomatologice de altfel.

În cazul activităților de prestări servicii, cum este o clinică stomatologică, nu există un proces de fabricație de produse finite. Serviciile prestate nu generează un bun material asupra căruia să se aplice definiția clasică a materiei prime. Cu toate acestea, în fluxul de desfășurare a serviciilor sunt utilizate materiale, echipamente și consumabile, dintre care unele pot proveni din reciclare, reutilizare sau surse locale. În mod obiectiv, aceste resurse contribuie la atingerea obiectivelor programului – reducerea consumului de resurse naturale, sprijinirea economiei circulare și promovarea dezvoltării durabile.

Mai mult, Ghidul solicitantului aferent Programului Tranziție Justă prevede expres, în secțiunea privind criteriile de punctare suplimentară, că se acordă punctaj pentru utilizarea de „materii secundare (materii prime, materii, produse finite, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, ambalaje) care provin din procese de reciclare” utilizate „în fluxul de producție/prestare a serviciilor”. Această formulare clară extinde noțiunea de materie primă secundară și asupra materialelor sau echipamentelor folosite în prestarea de servicii, confirmând că nu este obligatorie existența unui bun finit rezultat.

Prin urmare, solicităm ca, în procesul de evaluare, criteriul A3 să fie analizat din perspectiva obiectivelor asumate prin Programul Tranziție Justă, respectiv sprijinirea tranziției verzi și a economiei circulare, și nu exclusiv din punct de vedere contabil. Considerăm că orice integrare de materiale reciclate sau provenite din surse locale în activitatea clinicii (inclusiv materiale consumabile, echipamente, mobilier sau alte resurse) ar trebui să fie considerată relevantă și să permită acordarea punctajului corespunzător.

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:

1.Tipul de proiect pe care îl propuneți, care urmează a se implementa în mai multe locații, este eligibil;

2.1. Demonstrarea drepturilor asupra imobilelor unde se implementează proiectul se face în baza documentelor solicitate la punctul 6) de la capitolul 5.1.2 „Categorii de solicitanți eligibili” din Ghidul solicitantului;

2.2. Planul de situație poate fi unul dintre documentele relevante la care se face referire în Ghidul solicitantului;

2.3. Demonstrarea drepturilor asupra imobilelor unde se implementează proiectul se face în baza documentelor solicitate la punctul 6) de la capitolul 5.1.2 „Categorii de solicitanți eligibili” din Ghidul solicitantului. În cazul exemplului prezentat, se poate prezenta contractul de închiriere sau de comodat cu viză ANAF.

3.Conform situației prezentate de dumneavoastră, criteriul nu este îndeplinit.

4.1. Conform cerințelor, sunt vizate persoane cu domiciliul/reședința în zona vizată de apel, prin urmare, prin angajarea unor persoane cu viză de flotant, criteriul este îndeplinit;

4.2. Pentru restul de 25% din totalul locurilor de muncă nu sunt condiții speciale, prin urmare, vă rugăm să respectați legislația în vigoare.

5.Vă rugăm să aveți în vedere consultarea AJOFM în procesul de recrutare, conform prevederilor punctului 1) de la capitolul 5.2 „Cerințe privind eligibilitatea proiectului” din Ghidul solicitantului.

6.Având în vedere că tipurile de softuri la care faceți referire nu sunt înregistrate în categoria activelor necorporale, ci direct pe cheltuieli, acestea nu sunt eligibile.

7.Costurile eligibile indirecte sunt de 7% din costurile directe eligibile, calculate automat.

8.Prezentul apel are propriul pachet de documente de aplicare pe care vă rugăm să le consultați periodic, până la înregistrarea cererii de finanțare în aplicația MySMIS.

9.Având în vedere că indicatorul la care faceți referire face parte din indicatorii suplimentari, nu sunt consecințe în ceea ce privește ajustarea ajutorului financiar nerambursabil.

10.Pentru criteriul A3 din grila de evaluare tehnică și financiară (ETF), pentru utilizarea materiilor secundare, locale în fluxul de producție se face mențiune atât la fluxul de producție, cât și de servicii.

Pentru o corectă determinare a eligibilității, vă rugăm să consultați Ghidul solicitantului aprobat și disponibil pe site-ul ministerului, respectiv:

👉 https://mfe.gov.ro/ghiduri_ptj/ghidul-solicitantului-pentru-interventii-care-sprijina-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului/

Î: Vă rog să clarificați care este varianta pe care să o luăm în considerare în privința următoarelor situații:

1.Pentru criteriul „Dacă proiectul este promovat de o întreprindere al cărui acționariat este în procent de 50% sau mai mare format din femei”, în ghid (pagina 21) apare mențiunea:

„criteriul se referă la procentul acțiunilor deținute de femei înainte de publicarea ghidului în consultare”,

iar în grila de evaluare tehnico-financiară (A8):

„criteriul se referă la procentul acțiunilor deținute de femei înainte de 31.12.2024, inclusiv”.

2.Procentul minim al bugetului alocat activității de bază:

– în ghid (pagina 48): „bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului. În cadrul acestui apel de proiecte, activitatea de bază va include activități aferente activelor corporale și necorporale [...]”

– în declarația unică (punct 39): „Bugetul estimat alocat activității de bază sau pachetului de activități de bază reprezintă minimum 85% din bugetul eligibil al proiectului, activitatea de bază incluzând investițiile în active corporale finanțabile prin ajutor de minimis”.

3.De asemenea, vă rog să precizați:

– câte oferte sunt necesare pentru fiecare achiziție de bunuri/servicii;

– care sunt documentele care atestă „dreptul proprietarului imobilului de a încheia contractul” (pagina 67 din GS) – este necesară și transmiterea actului de proprietate al imobilului?

4.Dacă perioada alocată depunerii este de 2 luni, de ce pentru determinarea listei proiectelor care vor intra în mod automat în etapa de contractare sunt luate în calcul 4 luni?

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

1.Pentru realizarea punctajului suplimentar, trebuie să se respecte criteriul din grila de evaluare tehnico-financiară (A8), respectiv procentul acțiunilor deținute de femei înainte de 31.12.2024, inclusiv;

2.În cadrul proiectelor de investiții pentru microîntreprinderi cea mai mare parte a bugetului trebuie să fie alocat activității sau pachetului de activități de bază. Din punct de vedere al bugetului estimat alocat activității de bază să reprezinte minimum 85%, conform modelului declarației unice, acest procent fiind inclus în procentul menționat în ghidul solicitantului care ia în calcul minim obligatoriu conform OUG nr. 23/2023.

3.Pentru fiecare achiziție de bunuri/servicii trebuie să se prezinte minim două oferte, respectând cerințele ghidului solicitantului în ceea ce privește rezonabilitatea costurilor, inclusiv din perspectiva documentării și justificării corespunzătoare a raportului privind rezonabilitatea costurilor (Anexa 7).

4.Pentru a determina documentul/ele care atestă existența unui drept real principal/un drept de folosință asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și necesitatea de a le transmite, vă rugăm să parcurgeți cu precădere secțiunile 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii și 7.6 Anexele și documente obligatorii la momentul contractării în corelare cu secțiunea 5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili, punctul 6 din ghidul solicitantului.

5.În cadrul capitolului 8.4.1 din ghidul solicitantului este descris mecanismul de selecție a proiectelor. În cele 4 luni menționate în ghid sunt descriși pașii urmați ale procesului de evaluare și selecție, raportat la un mecanism de asigurare a unei distribuții proporționale de maximum 25% din finanțarea disponibilă a apelului până la atingerea procentului de 100%.

Î: Societatea noastră are sediul social în județul Cluj și dorește să depună un proiect cu loc de implementare în zona ITI Valea Jiului. În acest sens, avem în vedere înființarea unui punct de lucru în una dintre localitățile eligibile, municipiul Petroșani.

Vă rugăm să ne confirmați dacă:

• Este eligibilă înființarea punctului de lucru ulterior depunerii cererii de finanțare, dar înainte de semnarea contractului sau efectuarea primei plăți.

• Trebuie ca punctul de lucru să fie operațional la momentul depunerii cererii sau doar angajamentul de înființare este suficient inițial.

• În ce etapă trebuie obținut și transmis avizul de conformitate de la ADITI Valea Jiului.

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

1.Conform prevederilor de la punctul 3) capitolul 5.2 din ghidul solicitantului:

„Până la data primei plăți din ajutorul de minimis, dar nu mai târziu de finalizarea implementării proiectului, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în zona vizată de apel. Cu toate acestea, locul de implementare trebuie identificat în cadrul cererii de finanțare, descris în cadrul planului de afaceri (Anexa 5) și trebuie să fie adecvat proiectului.”;

2.Conform prevederilor de la punctul 3) capitolul 5.2 din ghidul solicitantului:

„Solicitanții vor depune împreună cu Cererea de finanțare un aviz de conformitate emis de ADITI Valea Jiului, prin intermediul căruia se certifică contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului pentru perioada 2022-2030. Avizul va viza inclusiv caracterul integrat al proiectelor, respectiv caracterul integrat ar trebui să reiasă la nivelul strategiei ITI în sensul în care investițiile componente se completează și răspund acelorași obiective strategice.”

Î: În Anexa 4 b) la Ghidul Solicitantului „Intervenții care sprijină dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021–2027, există următoarea mențiune:

« Modificările conjuncturale de acționariat pentru a se demonstra eligibilitatea solicitantului în cadrul apelului de proiecte vor fi analizate prin raportare la două exerciții financiare consecutive anterior anului în care a fost depusă cererea de finanțare. O modificare de acționariat înainte de depunerea cererii de finanțare poate crea premisele unei suspiciuni rezonabile privind crearea unor condiții artificiale în vederea obținerii finanțării în cadrul apelului de proiecte. În acest caz, solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze cu documente doveditoare că modificarea acționariatului nu este conjuncturală. »

Vă rugăm să ne comunicați ce înseamnă în accepțiunea Apelului de finanțare „modificări conjuncturale de acționariat”. Care ar fi „documentele doveditoare că modificarea acționariatului nu este conjuncturală” ce ar trebui prezentate într-o astfel de situație?

R: Documentele doveditoare sunt reprezentate de acele documente emise de societate și înregistrate la Registrul Comerțului.

În ceea ce privește accepțiunea sintagmei „modificări conjuncturale de acționariat”, vă rugăm să parcurgeți cu atenție Anexa 4 b) privind Regulile, principiile și recomandările destinate potențialilor solicitanți, document care vă ajută să realizați o încadrare corectă a societății pentru care intenționați să dezvoltați proiectul, inclusiv din perspectiva cerinței potrivit căreia „Cererea de finanțare poate fi exclusă din procesul de evaluare, selecție, contractare, dacă se constată că solicitantul și/sau entitățile cu care este/ar putea fi considerat legat/partener au realizat modificări conjuncturale, cu caracter temporar, de natură să afecteze criteriul de eligibilitate a solicitantului de finanțare privind încadrarea în categoria microîntreprindere, respectiv au realizat schimbări în structura acționariatului și/sau la nivelul administratorilor, inclusiv ca urmare a unei fuziuni, a unei achiziții sau a divizării societății după data publicării în consultare a ghidului.”

Î: Referitor la „INTERVENȚII CARE SPRIJINĂ DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ANTREPRENORIATULUI”, COMPONENTA „SPRIJIN PENTRU CREȘTEREA DURABILĂ A MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ” din cadrul PROGRAMULUI TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027, în situația unei investiții care presupune „achiziția de echipamente/dotări”, implementată într-o locație (punct de lucru) deja înființată și autorizată, vă rugăm să ne detaliați în ce constă „desfășurarea de activitate economică” în accepțiunea Ghidului de Apel. Realizarea de venituri în cadrul sediului secundar constituie o dovadă a desfășurării de activitate economică la locația de implementare?

R: O dovadă a desfășurării de activitate se poate face, raportat la situația proiectului, prin:

• Situațiile financiare corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare (în cazul unei întreprinderi care are un exercițiu financiar încheiat);

• Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului.

Î: Am câteva neclarități în ceea ce privește un criteriu de punctaj, și anume Criteriul A2 – Localizarea sediului social al aplicantului și/sau a punctului de lucru cu desfășurare de activitate economică în zona vizată de apel.

Mai exact, societatea cu care vreau să aplic are sediul social în județul Gorj și doresc realizarea unei investiții (locația de implementare a proiectului) în județul Dolj.

Faptul că locația de implementare a proiectului nu este în același județ cu sediul social al societății împiedică societatea să obțină punctaj la acest criteriu?

Menționez că societatea are sediul social în județul Gorj înainte de data de 31.12.2024, iar în județul Dolj nu are deschis un punct de lucru în acest moment.

R: În cadrul Ghidului Solicitantului nu sunt precizări cu privire la faptul că realizarea unei investiții într-o regiune alta decât cea în care se regăsește sediul societății este neeligibilă. Totodată, conform situației descrise, pentru Criteriul A2 punctajul este 0 (zero).

Î: Referitor la măsura „INTERVENȚII CARE SPRIJINĂ DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR ȘI A ANTREPRENORIATULUI”, COMPONENTA „SPRIJIN PENTRU CREȘTEREA DURABILĂ A MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ” din cadrul PROGRAMULUI TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027, în situația unei investiții care presupune „achiziția de echipamente/dotări” implementată într-o locație (punct de lucru) deja înființată și autorizată, vă rugăm să ne comunicați ce perioadă de timp de activitate economică desfășurată la locația de implementare se consideră suficientă pentru a demonstra îndeplinirea condiției din Ghidul Solicitantului:

« Dacă solicitantul are deja sediul/punctul de lucru înregistrat și autorizat în zona vizată de apel, dar la acea locație nu a desfășurat activitate economică, sunt eligibile doar proiectele de investiții care nu presupun doar achiziția de echipamente sau dotări. Astfel, dacă la sediu/punctul de lucru nu s-a desfășurat activitate economică, acesta va fi tratat ca un punct de lucru nou, caz în care proiectul promovat trebuie să vizeze investiții în infrastructură. »

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

Conform prevederilor de la punctul 2) din capitolul 5.2 din Ghidul Solicitantului, solicitantul trebuie să aibă domeniul/domeniile pentru care se solicită sprijin, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), la data depunerii cererii de finanțare.

Î: Referitor la documentul menționat în ghid: Certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, emis pentru obiectivele de investiție ale proiectului, în situația în care se menționează necesitatea emiterii PUZ/PUD, se poate depune în această formă odată cu depunerea cererii de finanțare?

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

Conform prevederilor de la capitolul 7.4 din Ghidul Solicitantului, solicitantul trebuie să prezinte doar Certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, emis pentru obiectivele de investiție ale proiectului.

Pe de altă parte, conform prevederilor capitolului 8.9.1 din ghid, autorizația de construire, în termen de valabilitate, se va depune în cel mult 9 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe, și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: Având în vedere prevederile Art. 13, lit. b) din Anexa la Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 654/2025 privind aprobarea Schemei de măsuri de ajutor de minimis, având ca obiectiv dezvoltarea microîntreprinderilor prin acordarea de sprijin pentru creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă, în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027, din 01.04.2025:

b) atunci când o întreprindere solicitantă desfășoară activități într-unul din sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului de minimis și/sau al Schemei de ajutor, trebuie să prezinte documente contabile care să ateste separarea activităților sau distincția între costuri, pentru a dovedi că sectoarele excluse nu beneficiază de ajutorul acordat în cadrul prezentei scheme.

Vă rugăm să clarificați următoarele aspecte:

• Cum este definită separarea activităților? Instalația de producție bere și instalația de producție băuturi răcoritoare nealcoolice trebuie să fie complet separate, în clădiri diferite?

• Putem folosi echipamentul existent – sistem de îmbuteliere bere – pentru a lega echipamentul de spălare doze și echipamentul pentru adăugare nitrogen în doză, fără a fi necesară achiziția unui nou echipament de îmbuteliere, care să fie folosit doar pentru producția de băuturi răcoritoare nealcoolice?

Menționăm că echipamentul pentru spălare doze și echipamentul pentru adăugare nitrogen în doză va fi folosit exclusiv pentru producția de băuturi răcoritoare nealcoolice.

• Ce fel de documente contabile trebuie să atașăm pentru a demonstra separarea activităților?

R: Referitor la informațiile pe care trebuie să le menționați în cererea de finanțare, în conformitate cu profilul noii activități – producția de băuturi nealcoolice –, acestea trebuie să reflecte strict activitățile proiectului. Activitatea pe care o desfășurați în paralel, la același sediu, respectiv producția de bere, este o activitate distinctă, neeligibilă la finanțare în cadrul PTJ.

Locul de implementare trebuie identificat în cadrul cererii de finanțare, în conformitate cu planul de afaceri (Anexa 5), și trebuie să fie adecvat activităților desfășurate. Planul de amplasare a echipamentelor achiziționate prin proiect, pentru proiectele care prevăd achiziția de dotări, poate fi elaborat de solicitant prin raportare la activitățile proiectului.

Referitor la posibilitatea de utilizare a sistemului de îmbuteliere bere deja achiziționat pentru a lega noile echipamente (unitatea de spălare doze și echipamentul pentru adăugare nitrogen în doză), utilizate exclusiv pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, pentru a evita o cheltuială suplimentară puteți folosi sistemul de îmbuteliere în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.

Referitor la documentele contabile pe care trebuie să le includeți, acestea trebuie să reflecte strict noua activitate. Având în vedere complementaritatea cu alte programe de finanțare, se va avea în vedere evitarea dublei finanțări.

De asemenea, atunci când o întreprindere solicitantă desfășoară activități într-unul din sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului de minimis și/sau al Schemei de ajutor, aceasta trebuie să prezinte documente contabile care să ateste separarea activităților sau distincția între costuri, pentru a dovedi că sectoarele excluse nu beneficiază de ajutorul acordat în cadrul prezentei scheme. Aceeași condiție se aplică și dacă întreprinderea își desfășoară activitatea în sectoare în care se aplică plafoane de minimis mai scăzute.

Dacă o întreprindere nu poate asigura faptul că activitățile corespunzătoare sectoarelor în cazul cărora se aplică plafoane de minimis mai scăzute beneficiază de ajutoare de minimis doar în limita acestor plafoane mai scăzute, atunci ar trebui să se aplice plafonul cel mai scăzut tuturor activităților pe care le desfășoară întreprinderea

Î: Potrivit condițiilor de aplicare din cadrul Apelului pentru Microîntreprinderi:

„La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile pentru care se acordă sprijin (clase CAEN) (...) în obiectul de activitate (...) conform certificatului constatator ORC.”

Din 2022, ONRC nu mai permite introducerea unui cod CAEN în actul constitutiv (statut) decât dacă acesta este și autorizat (conform art. 15 din Legea 265/2022 și normele de aplicare).

Astfel, nu mai poți include un CAEN nou în statut fără să îl autorizezi simultan – adică fără să ai un spațiu (sediu/punct de lucru) în care activitatea să fie efectiv posibilă.

Programul PTJ cere ca domeniul CAEN să fie deja inclus în obiectul de activitate la data depunerii cererii, dar, în același timp, permite prin excepție autorizarea ulterioară la punctul de lucru (până la prima plată).

Acest lucru pare paradoxal: nu poți include în statut un cod CAEN fără autorizare, dar nici nu poți autoriza o activitate într-o hală care încă nu există.

Am identificat două excepții:

Formulare exactă (excepție 1):

„Prin excepție, în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării proiectului, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la prima plată a ajutorului, dar nu mai târziu de finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.”

„Prin excepție, în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării proiectului, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la prima plată a ajutorului, dar nu mai târziu de finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.” Formulare exactă (excepție 2):

„Prin excepție, în cazul unei cereri de finanțare care presupune activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării proiectului, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la prima plată a ajutorului, dar nu mai târziu de finalizarea implementării proiectului, să autorizeze domeniul de activitate (clasa/clasele CAEN) vizat de proiect la locul de implementare ca punct de lucru.” (Anexa 10 – Grilă verificare)

Întrebare: Aceste excepții se aplică inclusiv pentru introducerea codului CAEN în statut?

R: Referitor la solicitarea dvs. de clarificare a posibilității de autorizare a introducerii în statut a unui cod CAEN în baza excepțiilor prevăzute de Anexa 10 la Ghidul Solicitantului privind autorizarea unui cod CAEN:

„Prin excepție, în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării proiectului, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la prima plată a ajutorului, dar nu mai târziu de finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru. Prin excepție, în cazul unei cereri de finanțare care presupune activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării proiectului, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la prima plată a ajutorului, dar nu mai târziu de finalizarea implementării proiectului, să autorizeze domeniul de activitate (clasa/clasele CAEN) vizat de proiect la locul de implementare ca punct de lucru.”

Vă informăm că, pentru autorizarea unui cod CAEN în obiectul de activitate al societății, nu se aplică același regim. Această reglementare respectă procedura de înregistrare prevăzută de Legea 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe să completați cererea de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în Ghid, cu precădere secțiunea 5.2 „Cerințe privind eligibilitatea”, în care veți găsi referințele privind codul CAEN, inclusiv în anexe, și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: Vă adresez solicitarea de a ne transmite dacă activitățile economice desfășurate sub codul CAEN 3212 – Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase sunt eligibile pentru finanțare, conform Ghidului Solicitantului sau altor criterii oficiale aplicabile.

R: Referitor la solicitarea dvs. de clarificare a termenului de publicare a Metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție aferente Ghidului Solicitantului pentru acțiuni care sprijină Dezvoltarea Întreprinderilor și Antreprenoriatului – componenta prin care este sprijinită creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de noi locuri de muncă – vă informăm că acestea au fost publicate pe site-ul MIPE în data de 19 martie 2025:

🔗 Metodologia și criteriile de evaluare și selecție – MIPE

De asemenea, în data de 16 aprilie 2025 a fost publicat Ghidul Solicitantului pentru Intervenții care sprijină Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului, componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”:

🔗 Ghidul Solicitantului – MIPE

Î: a) În cazul în care solicitantul înființează punctul de lucru într-un spațiu existent, închiriat, și autorizează codul CAEN la punctul de lucru în luna mai 2025, desfășoară activitate la punctul de lucru și înscrie proiectul în luna iulie 2025, cum demonstrează că a desfășurat activitate în perioada mai 2025 – iulie 2025? Este suficient certificatul constatator emis de ONRC și declarația pe proprie răspundere a solicitantului? Dacă nu este suficient, vă rugăm să clarificați cu ce alte înscrisuri va dovedi solicitantul desfășurarea activității la punctul de lucru.

b) În cazul în care solicitantul înființează punctul de lucru într-un spațiu existent, închiriat, autorizează codul CAEN la punctul de lucru în luna mai 2025 și înscrie proiectul în luna iulie 2025, dar nu desfășoară activitate la punctul de lucru, sunt considerate investiții în infrastructură investițiile în amenajarea spațiului (execuția de lucrări care nu necesită obținerea autorizației de construire, înlocuirea acoperișului, izolare mai bună a clădirii etc.), astfel încât proiectul să fie eligibil? Este obligatoriu ca aceste investiții în amenajarea spațiului să fie incluse în categoria cheltuielilor eligibile? Sau pot fi incluse și în categoria cheltuielilor neeligibile?

c) În cazul unui proiect care vizează înființarea/modernizarea unui punct de lucru în domeniul medical într-o clădire existentă, executarea de compartimentări interioare care nu necesită obținerea autorizației de construire, necesare pentru realizarea fluxului de prestări servicii, este considerată modificare/îmbunătățire substanțială?

d) În cazul unui proiect care vizează înființarea/modernizarea unui punct de lucru într-o clădire existentă, lucrările de schimbare a ferestrelor existente cu ferestre termopan, care conduc la creșterea eficienței energetice, lucrări care nu necesită obținerea autorizației de construire, sunt considerate modificări/îmbunătățiri substanțiale?

e) În cazul unui proiect care vizează modernizarea activității de cazare, în cadrul unei pensiuni turistice, clădirea în care se desfășoară activitatea nu dispune de balcoane la acest moment. Prin proiect se dorește realizarea de balcoane, fapt care va conduce la creșterea confortului pentru turiști, precum și la creșterea atractivității pensiunii. Este această investiție considerată modificare/îmbunătățire substanțială?

f) În cazul unui proiect care vizează modernizarea unei hale, lucrări care nu necesită autorizație de construire, și se depune DALI, pentru dovada dreptului real de folosință este suficient contractul de închiriere sau este obligatoriu un contract de superficie?

g) În cadrul capitolului 8.4.1. „Mecanismul de selecție a proiectelor”, este descris mecanismul cu privire la evaluarea cererilor depuse în luna a treia și a patra de depunere, însă durata de depunere a proiectului este de doar 2 luni, respectiv 01.07.2025 – 01.09.2025. Vă rugăm să clarificați.

R: Referitor la solicitarea de clarificare a posibilității legale de desfășurare a activității în cadrul unui potențial proiect anterior depunerii cererii de finanțare cu decontarea cheltuielilor prin proiect, vă informăm că activitatea în cadrul unui proiect acceptat la finanțare se derulează și se decontează ulterior semnării contractului de finanțare. Numai atunci proiectul este eligibil.

Singurele cheltuieli care se decontează sunt cheltuielile eligibile, în baza documentelor financiare justificative prevăzute de GS și în limita cofinanțării acordate: minimum 50.000 euro și maximum 300.000 euro.

Mecanismul de plată și rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 829/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când costul a fost facturat, plătit și obiectul acestora a fost livrat (în cazul bunurilor) sau executat (în cazul serviciilor și lucrărilor).

Costurile indirecte se decontează prin aplicarea ratei forfetare la valoarea cheltuielilor directe autorizate. Pentru decontarea costurilor indirecte nu este necesară prezentarea documentelor justificative. Solicitantul nu trebuie să detalieze costurile indirecte în cererea de finanțare. Cheltuielile declarate neeligibile nu se decontează.

Referitor la solicitarea de clarificare a posibilității de decontare a următoarelor cheltuieli:



Într-o clădire existentă, în care urmează să se desfășoare activitate medicală – executarea de compartimentări interioare care nu necesită obținerea autorizației de construire: aceste cheltuieli se decontează în baza HG nr. 907/2016 și a Legii nr. 10/1995 (republicată) privind calitatea în construcții. În cazul dvs. nu se aplică servicii de proiectare în sistemul „design & build”, ci modernizarea spațiului prin lucrări de intervenții la construcții existente.

Art. 18 din Legea nr. 10/1995 prevede:

„(2) Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare, desființare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat și, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, și cuprind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor care necesită emiterea, în condițiile legii, a autorizației de construire sau de desființare.”



Într-o clădire existentă – lucrări de schimbare a ferestrelor existente cu ferestre termopan pentru creșterea eficienței energetice, care nu necesită obținerea autorizației de construire: aceste cheltuieli se pot deconta în baza art. 18 (2) din Legea nr. 10/1995, pe baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat.

pentru creșterea eficienței energetice, care nu necesită obținerea autorizației de construire: aceste cheltuieli se pot deconta în baza art. 18 (2) din Legea nr. 10/1995, pe baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat.

Într-o pensiune turistică ce nu dispune de balcoane – construcția balcoanelor pentru creșterea confortului pentru turiști și atractivității pensiunii: aceste cheltuieli se decontează în baza HG nr. 907/2016, Formularul 2 „Elemente de arhitectură”.

Referitor la solicitarea de clarificare a tipului de contract de închiriere/superficie necesar pentru dovada dreptului real de folosință într-un proiect care vizează modernizarea unei hale: potrivit Anexei 10 la GS,

„În situația în care, în etapa de contractare, beneficiarul nu demonstrează că este titularul dreptului real principal, cererea de finanțare este respinsă. La depunerea cererii de finanțare solicitantul va declara, odată cu întocmirea declarației unice, că deține sau urmează să dețină (până la semnarea contractului de finanțare) un drept real sau un drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locația/locațiile de implementare a proiectului. Imobilul (teren și/sau clădiri) nu trebuie să facă obiectul unor litigii sau revendicări potrivit unor legi speciale sau dreptului comun.”

Î: În documentația aferentă nu am regăsit o listă cu domeniile de activitate (coduri CAEN) eligibile sau neeligibile. Unde aș putea găsi o astfel de listă a codurilor CAEN (domeniilor de activitate) eligibile sau neeligibile?

R: Referitor la solicitarea de accesare a unei liste care să conțină codurile CAEN eligibile sau neeligibile, vă informăm că pentru a fi eligibil un proiect nu trebuie să vizeze domeniile de activitate excluse și clasele CAEN neeligibile menționate în Anexa nr. 2 la Schema de ajutor de stat și de minimis https://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-pentru-actiunea-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului-componenta-investitii-pentru-dezvoltarea-imm-care-sprijina-cresterea-dur-2/, pe care o găsiți atașată la următorul link https://mfe.gov.ro/consultare-publica-ptj-ghidului-solicitantului-pentru-actiunea-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului-componenta-sprijin-pentru-cresterea-durabila/

Î: Pentru o activitate sportivă, conform cod CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive sau cod CAEN 9312 – Activități ale cluburilor sportive, considerați cheltuială eligibilă achiziția de biciclete necesare desfășurării de activități sportive în aer liber, într-un spațiu delimitat?

R: Referitor la solicitarea de clarificare a eligibilității cheltuielilor care presupun achiziția de biciclete pentru desfășurarea de activități sportive în aer liber, în cadrul unui proiect având codurile CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive / CAEN 9312 – Activități ale cluburilor sportive, vă informăm că achiziția de biciclete reprezintă cheltuieli care reflectă activitățile proiectului și, prin urmare, sunt eligibile în scopul îndeplinirii activităților specifice și cu încadrare în plafonul acordat prin contractul de finanțare.

Î: Este eligibilă pentru a aplica în cadrul apelului o firmă care a fost achiziționată după data publicării în consultare a ghidului;

între actualii acționari/administratori și foștii acționari/administratori, și nici între firmele pe care aceștia le mai pot deține, nu există niciun fel de legătură economică, juridică sau de altă natură?

Este o astfel de achiziție considerată o „modificare conjuncturală” de natură să afecteze eligibilitatea solicitantului?

R: Referitor la solicitarea de clarificare a eligibilității unei firme achiziționate după data publicării GS, vă informăm că, potrivit Anexei 10 la Ghid, la depunerea cererii de finanțare solicitantul va declara, odată cu întocmirea declarației unice, că deține sau urmează să dețină (până la semnarea contractului de finanțare) un drept real sau un drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locația/locațiile de implementare a proiectului. Respectiva firmă poate funcționa cu un număr de 1 până la 10 angajați.

Referitor la solicitarea de clarificare a unei posibile „modificări conjuncturale” de natură să afecteze eligibilitatea solicitantului, în cazul în care între actualii și foștii proprietari, respectiv între firmele pe care aceștia le mai dețin, nu există legături de parteneriat, vă informăm că, potrivit aceleiași Anexe 10 la Ghid, la depunerea cererii de finanțare solicitantul va declara, odată cu întocmirea declarației unice, că deține sau urmează să dețină (până la semnarea contractului de finanțare) un drept real sau un drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locația/locațiile de implementare a proiectului. Imobilul (teren și/sau clădiri) nu trebuie să facă obiectul unor litigii sau obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Î: Dorim să depunem o cerere de finanțare pentru un proiect de investiții, care constă în achiziția de echipamente de construcții, pompe de căldură și panouri fotovoltaice în cadrul codului CAEN REV 3 – 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, activitate ce se prestează la terți.

Locația de implementare va fi punctul de lucru al societății – format din teren + hală, aflate în folosința firmei în baza unui contract de comodat. Imobilul este reprezentat de clădirea C2, hală metalică, situată în jud. Galați, loc. Costi, com. Vânători, Tarla 64, parcele 32-33-34, cu număr cadastral 100878-C2.

Întrucât hala este reprezentată de o construcție modulară, aceasta figurează intabulată la OCPI, cu mențiunea «fără acte».

Vă rugăm să ne comunicați dacă proiectul de investiții implementat în locația descrisă mai sus este eligibil.

R: Referitor la solicitarea de clarificare a eligibilității locației de implementare a proiectului, teren + hală construcție modulară fără acte, aflate în folosință în baza unui contract de comodat, vă informăm că în conformitate cu Anexa 10 la Ghidul Solicitantului:

„La depunerea cererii de finanțare solicitantul va declara, odată cu întocmirea declarației unice, că deține sau urmează să dețină (până la semnarea contractului de finanțare) un drept real sau un drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanţare și/sau asupra bunurilor imobile care constituie locația/locațiile de implementare a proiectului. Imobilul (teren și/sau clădiri) nu trebuie să facă obiectul unor litigii sau obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.”

Conform legii aplicabile în materie de construcții – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 11:

„Se pot executa fără autorizație de construire modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare.”

Hala este modulară, dar constituie o construcție, nu o compartimentare. Mai mult decât atât, pentru implementarea potențialului proiect veți avea nevoie de racorduri și/sau branșamente la utilități.

Prin urmare, locația de implementare devine eligibilă după ce autorizați construcția.

Î: Referitor la linia de finanțare pentru microîntreprinderi prin Programul Tranziție Justă, dorim să ne clarificați următoarele aspecte:

1.Societățile care au înregistrat un număr mediu de 0 (zero) angajați la 2024 sunt eligibile?

Din exprimarea din ghid nu rezultă clar acest lucru.

Ne încurcă în înțelegere formularea: „Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați începând de la 0 angajați, fără a lua în calcul funcția de administrator sau asociat, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte”.

Noi înțelegem că orice societate poate aplica începând de la 0 angajați. Însă nu vedem sensul exprimării, câtă vreme orice societate are cel puțin zero. De asemenea, ne încurcă formularea referitoare la angajați sau asociați. O exprimare clară în acest sens ne-ar ajuta.

2.Societățile care au în prezent sedii/puncte de lucru în alte județe decât cel vizat (Galați) pot depune proiecte în cazul în care proiectul vizează o investiție în infrastructură?

Adică avem o societate din alt județ care dorește să construiască o pensiune în județul Galați. Punctul de lucru va fi deschis conform cerințelor din ghid, până la finalul implementării.

3.Schimbarea asociaților înainte de depunerea proiectului este văzută ca o condiție artificială?

Menționăm că intențiile sunt clare de a păstra noua structură pe toată perioada proiectului.

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

1.Microîntreprinderile care au înregistrat un număr mediu de 0 (zero) angajați în anul 2024 sunt eligibile;

2.Microîntreprinderile care au sedii/puncte de lucru în alte județe decât cele vizate pot depune proiecte doar în cazul în care acesta vizează investiții în infrastructură;

3.Evaluarea tehnică și financiară se realizează de către comisiile de evaluare constituite la nivelul OI PTJ, în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară prevăzute în cadrul Anexei 9a) și 9b) la ghid.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: n contextul intenției de a depune o cerere de finanțare în cadrul apelului „Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor” – Prioritatea 3 Dolj, vă rugăm să ne sprijiniți cu o clarificare privind situația codului CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Am constatat că acest cod este inclus în Anexa 2 – Lista codurilor CAEN neeligibile, însă dorim să înțelegem dacă această neeligibilitate este aplicabilă în mod general sau doar în măsura în care activitățile desfășurate intră sub incidența Anexei I la Directiva 2003/87/CE, respectiv:

Activitățile privind producerea clincherului de ciment sau a varului nestins, fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a țiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, plăcilor de gresie sau faianță.

Activitatea vizată prin proiectul nostru nu implică niciuna dintre aceste procese industriale, ci vizează strict producerea de elemente din beton prefabricat pentru construcții, în conformitate cu codul CAEN 2361, dar fără impact semnificativ de mediu sau emisii industriale relevante.

Având în vedere interpretările posibile, precum și riscul respingerii pe motiv de eligibilitate, vă rugăm respectuos să ne comunicați dacă există o posibilitate de exceptare sau clarificare în cazul în care activitatea desfășurată sub codul CAEN 2361 nu este asociată activităților enumerate în Directiva 2003/87/CE.

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

Codul CAEN la care faceți referire se regăsește în Anexa 2 – Lista codurilor CAEN neeligibile la Schema de măsuri de ajutor de minimis, aprobată prin OMIPE nr. 654 din 01.04.2025. Prin urmare, nu se pot depune proiecte pentru activitatea care vizează fabricarea produselor din beton pentru construcții.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: Vă rugăm clarificați:

1.a) În cazul în care solicitantul înființează punctul de lucru într-un spațiu existent, închiriat, și autorizează codul CAEN la punctul de lucru în luna mai 2025, desfășoară activitate la punctul de lucru și înscrie proiectul în luna iulie 2025, cum demonstrează că a desfășurat activitate în perioada mai 2025 – iulie 2025?

Este suficient certificatul constatator emis de ONRC și declarația pe proprie răspundere a solicitantului? Dacă nu este suficient, vă rugăm clarificați cu ce alte înscrisuri va dovedi solicitantul desfășurarea activității la punctul de lucru.

b) În cazul în care solicitantul înființează punctul de lucru într-un spațiu existent, închiriat, autorizează codul CAEN la punctul de lucru în luna mai 2025 și înscrie proiectul în luna iulie 2025, dar nu desfășoară activitate la punctul de lucru, sunt considerate investiții în infrastructură investițiile în amenajarea spațiului (execuția de lucrări care nu necesită obținerea autorizației de construire), astfel încât proiectul să fie eligibil? Este obligatoriu ca aceste investiții în amenajarea spațiului să fie incluse în categoria cheltuielilor eligibile? Sau pot fi incluse și în categoria cheltuielilor neeligibile?

2.a) În cazul unui proiect care vizează înființarea/modernizarea unui punct de lucru în domeniul medical într-o clădire existentă, executarea de compartimentări interioare care nu necesită obținerea autorizației de construire, necesare pentru realizarea fluxului de prestări servicii, este considerată modificare/îmbunătățire substanțială?

b) În cazul unui proiect care vizează înființarea unui punct/modernizarea unui punct de lucru într-o clădire existentă, lucrările de schimbare a geamurilor existente cu geamuri termopan, care conduc la creșterea eficienței energetice, lucrări care nu necesită obținerea autorizației de construire, sunt considerate modificări/îmbunătățiri substanțiale?

c) În cazul unui proiect care vizează modernizarea activității de cazare, în cadrul unei pensiuni turistice. Clădirea în care se desfășoară activitatea nu dispune de balcoane la acest moment. Prin proiect se dorește realizarea de balcoane, fapt care va conduce la creșterea confortului pentru turiști, precum și la creșterea atractivității pensiunii. Este această investiție...

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunică următoarele:

1.a Pentru demonstrarea activității economice la punctul de lucru se va depune certificat constatator emis de ONRC.

1.b Execuția de lucrări care nu necesită obținerea autorizației de construire nu sunt considerate investiții în infrastructură. Prin urmare, un asemenea proiect descris de dumneavoastră nu este eligibil.

2.În contextul modernizării unui imobil, sunt considerate modernizări acele lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire conform Legii nr. 50/1991, republicată, în considerarea cerinței stabilite în secțiunea 5.3.2 Activități eligibile din Ghidul solicitantului.

3.În cadrul capitolului 8.4.1 se descrie mecanismul de selecție a proiectelor. În cele 4 luni menționate în Ghidul solicitantului sunt descriși pașii urmați ai procesului de evaluare și selecție.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: O linie de producție peleți din biomasă este eligibilă pentru finanțare prin Programul Tranziție Justă - Investiții pentru dezvoltarea microîntreprinderilor (cod CAEN Rev.2 1629)?

Punem această întrebare deoarece anexa la Schema de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021—2027, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 3.996/2023, cu modificările și completările ulterioare, abordează problema producerii de energie din biomasă, însă în cazul liniei de producție peleți nu este vorba de producția propriu-zisă de energie, iar codul CAEN corespunzător (1629) nu figurează în lista activităților excluse de la finanțare.

R: Anexa 2 la Schema de măsuri de ajutor de minimis, aprobată prin OMIPE nr. 654 din 01.04.2025, cuprinde Lista codurilor CAEN neeligibile. În cadrul acestei anexe nu se găsește codul CAEN la care faceți referire. Prin urmare, activitatea pentru codul CAEN 1629 nu este exclusă de la finanțare.

În același context al determinării corecte a eligibilității, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Î: Vă rugăm respectuos să oferiți răspunsuri clare la următoarele întrebări:

1.Este eligibil un proiect care vizează exclusiv achiziția de echipamente în două sau mai multe locații de implementare, cu respectarea următoarelor condiții:

• Toate locațiile se află în aria eligibilă a apelului;

• Se păstrează clasificarea rural/urban conform ghidului;

• Solicitantul este același pentru toate punctele de lucru.

Exemplu concret: două puncte de lucru ale unei societăți care desfășoară activitate de stomatologie, unde sunt necesare echipamente medicale în ambele locații.

2.Ref.: Locație de implementare proiecte ce vizează achiziția de echipamente

B. Totodată, pentru proiectele de investiții pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire……. De asemenea, declară că respectă regimul juridic aferent sarcinilor, prin raportare la legislația în vigoare, la data demarării etapei de contractare. AM PTJ/OI PTJ verifică, în etapa de contractare, respectarea acestor condiții

……………………..

„Prin excepție, în cazul dreptului de folosință ce reiese dintr-un contract de închiriere/comodat nu este obligatorie depunerea extrasului de carte funciară, însă AM PTJ/OI PTJ poate solicita documente relevante cu privire la situația cadastrală a imobilului.”

Întrebări:

1.În situația în care Solicitantul deține un drept real asupra locației de implementare (ex. contract comodat), iar imobilul are înscrise sarcini – ipotecă, etc., proiectul ce vizează achiziția de echipamente este eligibil?

2.Ce reprezintă alte „documente relevante cu privire la situația cadastrală a imobilului”? Plan de situație?

3.Poate un imobil care nu este intabulat în cartea funciară să fie utilizat ca locație de implementare a proiectului? Exemplu concret: o casă situată în mediul rural, utilizată pentru amenajarea unui atelier de croitorie.

Conform grilei ETF, „Proiectul este promovat de o întreprindere a cărui acționariat este în procent de 50% sau mai mare format din femei?”.

Întrebare:

În cazul în care societatea are administrator femeie, dar acționariatul nu este majoritar feminin (sub 50%), criteriul din grila ETF referitor la „acționariat majoritar feminin” este considerat îndeplinit și, implicit, punctat?

4.Conform grilei ETF, „Cel puțin 75% din totalul de locuri de muncă create prin proiect, trebuie să vizeze persoane cu domiciliul/reședința în zona vizată de apel”.

Întrebări:

5.Se acceptă în acest caz ca persoanele să aibă înscris în cartea de identitate viza de flotant (reședința) valabilă la momentul recrutării și angajării?

6.Pentru restul de maximum 25% din locurile de muncă create prin proiect, se acceptă angajarea de persoane cu altă naționalitate (ex. cetățeni nepalezi)?

Menționăm că întrebarea este fundamentată în contextul dificultăților reale întâmpinate în identificarea forței de muncă locale, dificultăți evidențiate prin anunțuri repetate de angajare fără rezultate concrete.

7.Conform Grilei ETF: b) Angajarea prioritară a minimum unei persoane din cele care provin din activități economice, dintr-o industrie/ramură economică direct afectată de procesul de transformare în contextul procesului de tranziție justă.

Întrebare:

Cum vom demonstra angajarea fix din acea categorie? Ce documente va prezenta beneficiarul pentru demonstrarea îndeplinirii acestui criteriu?

Există o instituție care sprijină/validează acest demers de angajare din această categorie?

8.Referitor la achiziția de active necorporale

Sunt considerate eligibile în cadrul proiectelor costurile aferente softurilor care sunt disponibile doar pe bază de abonament lunar (subscriție), având în vedere că:



Aceste softuri sunt dezvoltate în cloud și nu se mai livrează tradițional sub formă de licență permanentă;

Aceste softuri sunt dezvoltate în cloud și nu se mai livrează tradițional sub formă de licență permanentă;

Abonamentele nu permit înregistrarea programului ca activ necorporal în balanța mijloacelor fixe, fiind încadrate contabil ca cheltuieli recurente.

9.Conform pag. 56, secțiunea 5.4.4-În conformitate cu art. 54, lit. (a), din Regulamentul UE 2021/1060, AM PTJ va calcula costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare de 7% din costurile directe eligibile.

— Conform pag. 54, Costuri eligibile indirecte (Co ind)

Este obligatorie includerea în bugetul proiectului, pe lângă cheltuielile directe, și a cheltuielilor indirecte în limita procentului menționat mai sus (7%), fără depășirea valorii maxime a finanțării nerambursabile acordate prin ajutor de minimis.

Întrebare:

Rata cheltuielilor indirecte este fixă (fix 7%) sau variabilă (în limita a 7%)?

11.ADR Sud-Vest Oltenia își menține valabilă lista Codurilor CAEN prioritizare așa cum a făcut-o pe apelul anterior?

12.Referitor indicator „IS 3 — Creșterea valorii cifrei de afaceri față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.

Indicatorul se referă la procentul privind creșterea cifrei de afaceri aferentă anului următor anului de finalizare a proiectului prin raportare la nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.

Întrebare: Care este consecința neîndeplinirii acestui indicator, dat fiind că cifra de afaceri este definită ca fiind totalitatea vânzărilor realizate de întreprindere în ansamblul său, și nu doar rezultatele asociate direct investiției finanțate prin proiect. Mai exact, nu vorbim doar de centru de cost al proiectului, ci de ÎNTREAGA activitate a societății, aceasta poate avea mai multe domenii în care activează.

13.În ceea ce privește aplicarea criteriului A3 din grila de evaluare tehnică și financiară (ETF), solicităm o interpretare adaptată scopului și obiectivelor Programului Tranziție Justă, nu limitată strict la sensul contabil al termenilor implicați.

Potrivit art. 7 alin. (1) pct. 10 din Codul Fiscal, materiile prime sunt definite ca „bunuri care participă direct la fabricarea produsului și care se regăsesc în produsul final”. Extensia acestei definiții fiscale = materia primă secundară, provenită din reciclare, trebuie să participe nemijlocit la procesul de fabricație și să se regăsească material în produsul final. Această abordare este însă specifică industriei de producție de bunuri fizice și nu reflectă realitatea prestatorilor de servicii, cum sunt clinicile stomatologice de altfel.

În cazul activităților de prestări servicii, cum este o clinică stomatologică, nu există un proces de fabricație de produse finite. Serviciile prestate nu generează un bun material asupra căruia să se aplice definiția clasică a materiei prime. Cu toate acestea, în fluxul de desfășurare a serviciilor sunt utilizate materiale, echipamente și consumabile, dintre care unele pot proveni din reciclare, reutilizare sau surse locale. În mod obiectiv, aceste resurse contribuie la atingerea obiectivelor programului – reducerea consumului de resurse naturale, sprijinirea economiei circulare și promovarea dezvoltării durabile.

Mai mult, Ghidul solicitantului aferent Programului Tranziție Justă prevede expres, în secțiunea privind criteriile de punctare suplimentară, că se acordă punctaj pentru utilizarea de „materii secundare (materii prime, materii, produse finite, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, ambalaje) care provin din procese de reciclare” utilizate „în fluxul de producție/prestare a serviciilor”. Această formulare clară extinde noțiunea de materie primă secundară și asupra materialelor sau echipamentelor folosite în prestarea de servicii, confirmând că nu este obligatorie existența unui bun finit rezultat.

Prin urmare, solicităm ca, în procesul de evaluare, criteriul A3 să fie analizat din perspectiva obiectivelor asumate prin Programul Tranziție Justă, respectiv sprijinirea tranziției verzi și a economiei circulare, și nu exclusiv din punct de vedere contabil. Considerăm că orice integrare de materiale reciclate sau provenite din surse locale în activitatea clinicii (inclusiv materiale consumabile, echipamente, mobilier sau alte resurse) ar trebui să fie considerată relevantă și să permită acordarea punctajului corespunzător.

R: În raport cu cele semnalate de dumneavoastră, vă comunicăm următoarele:

1.Tipul de proiect pe care îl propuneți, care urmează a se implementa în mai multe locații, este eligibil;

2.1. Demonstrarea drepturilor asupra imobilelor unde se implementează proiectul se face în baza documentelor solicitate la punctul 6) de la capitolul 5.1.2 „Categorii de solicitanți eligibili” din Ghidul solicitantului;

2.2. Planul de situație poate fi unul dintre documentele relevante la care se face referire în Ghidul solicitantului;

2.3. Demonstrarea drepturilor asupra imobilelor unde se implementează proiectul se face în baza documentelor solicitate la punctul 6) de la capitolul 5.1.2 „Categorii de solicitanți eligibili” din Ghidul solicitantului. În cazul exemplului prezentat, se poate prezenta contractul de închiriere sau de comodat cu viză ANAF.

3.Conform situației prezentate de dumneavoastră, criteriul nu este îndeplinit.

4.1. Conform cerințelor, sunt vizate persoane cu domiciliul/reședința în zona vizată de apel, prin urmare, prin angajarea unor persoane cu viză de flotant, criteriul este îndeplinit;

4.2. Pentru restul de 25% din totalul locurilor de muncă nu sunt condiții speciale, prin urmare, vă rugăm să respectați legislația în vigoare.

5.Vă rugăm să aveți în vedere consultarea AJOFM în procesul de recrutare, conform prevederilor punctului 1) de la capitolul 5.2 „Cerințe privind eligibilitatea proiectului” din Ghidul solicitantului.

6.Având în vedere că tipurile de softuri la care faceți referire nu sunt înregistrate în categoria activelor necorporale, ci direct pe cheltuieli, acestea nu sunt eligibile.

7.Costurile eligibile indirecte sunt de 7% din costurile directe eligibile, calculate automat.

8.Prezentul apel are propriul pachet de documente de aplicare pe care vă rugăm să le consultați periodic, până la înregistrarea cererii de finanțare în aplicația MySMIS.

9.Având în vedere că indicatorul la care faceți referire face parte din indicatorii suplimentari, nu sunt consecințe în ceea ce privește ajustarea ajutorului financiar nerambursabil.

10.Pentru criteriul A3 din grila de evaluare tehnică și financiară (ETF), pentru utilizarea materiilor secundare, locale în fluxul de producție se face mențiune atât la fluxul de producție, cât și de servicii.

Pentru o corectă determinare a eligibilității, vă rugăm să consultați Ghidul solicitantului aprobat și disponibil pe site-ul ministerului, respectiv:

https://mfe.gov.ro/ghiduri_ptj/ghidul-solicitantului-pentru-interventii-care-sprijina-dezvoltarea-intreprinderilor-si-a-antreprenoriatului/

Descarcă documentul cu toate răsîunsurile:

---

Citește și: