Google renunță la o tehnologie care urma să înlocuiască cookie-urile

Sursă: © Aree Sarak | Dreamstime.com

Privacy Sandbox, tehnologia care trebuia să ia locul cookie-urilor terţe în browser-ul Chrome, va fi retrasă, a anunţat Google, potrivit News.ro.

Vicepreşedintele companiei, Anthony Chavez, a explicat că tehnologia Privacy Sandbox este retrasă din cauza adopţiei reduse şi că Google renunţă la ideea de a o mai folosi.

În acelaşi timp, gigantul american, cunoscut pentru numeroasele încălcări ale intimităţii propriilor utilizatori, promite acum că va continua să îmbunătăţească intimitatea acestora.

Google a lansat Privacy Sandbox în 2019 ca un înlocuitor complicat al cookie-urilor folosite de site-urile vizitate de utilizatorii browser-ului Chrome.

Compania, care spunea că tehnologia va îmbunătăţi intimitatea utilizatorilor limitând accesul terţilor, s-a confruntat cu criticile acestora şi ale autorităţilor din unele ţări, care au acuzat-o că nu joacă corect.

Asta pentru că, în vreme ce Privacy Sandbox trebuia să limiteze accesul terţilor la datele utilizatorilor, Google, ca producător al browser-ului care domină piaţa, îşi păstra acelaşi nivel de acces.

Google spune acum că va retrage brandul şi tehnologia din spatele Privacy Sandbox, dar că va folosi pe viitor ceea ce a învăţat în  urma dezvoltării acestuia.

