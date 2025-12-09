Google va lansa o pereche de ochelari cu AI în 2026

Google a anunţat că dezvoltă două categorii de ochelari cu o tehnologie de inteligență artificială (AI), având deja un produs care se află într‐un stadiu avansat de dezvoltare, care va fi lansat anul viitor, scrie, marți, News.ro.

Ochelarii cu funcţii de inteligenţă artificială par a fi noul focus principal pe partea de hardware al companiilor de tehnologie, Meta, Google şi altele având planuri în acest sens.

Google spune acum că lucrează la două categorii de ochelari cu AI, una cu ecrane şi alta fără ecrane. În cazul celei de-a doua, interacţiunea se va face prin comenzi vocale.

Ochelarii cu ecran vor fi primii care vor intra pe piaţă, urmând să fie lansaţi anul viitor. În mod normal, aceştia ar trebui să fie şi mai scumpi decât cei fără ecran.

Pentru ochelarii cu ecran, Google va colabora, printre alţii, cu Samsung, Warby Parker şi Gentle Monster. Niciunul dintre parteneri nu a prezentat încă designul final pentru componentele pe care le creează, conform Bloomberg.

Google este un pionier în domeniul ochelarilor inteligenți. Încă din 2013, compania tech a lansat Google Glass, dar a renunțat la acest produs după 10 ani.

Viitorii ochelari Google vor avea un design mai apropiat de ochelarii obişnuiţi, ceea ce ar trebui să ajute în adoptarea pe scară largă.

Anunţul companiei vine la puţin timp după ce s-a aflat că Meta a amânat pentru 2027 lansarea ochelarilor AI Phoenix, astfel că ochelarii Google ar putea intra primii pe piaţă.