Google introduce inteligența artificială Gemini Live pentru ajutor în jocurile mobile

Aplicația Google Play Games va primi o nouă interfață în timpul jocurilor descărcate din magazinul de aplicații, Sidekick, de unde utilizatorii pot chema asistentul Gemini Live pentru sfaturi în timp real.

Play Games Sidekick grupează informații relevante despre jocul în curs și oferă acces direct la inteligența artificială Gemini Live pentru îndrumare, spune Google într-un anunț de pe blogul oficial.

Astfel, utilizatorii vor putea activa AI-ul pentru a cere ajutor legat de anumite nivele sau pentru a căuta tutoriale despre joc. Sidekick folosește capabilitățile de partajare a ecranului Gemini pentru a înțelege contextul și pentru a oferi îndrumări în joc, cu sfaturi verbale, trucuri și asistență.

Noua experiență va fi disponibilă în lunile următoare.

În același anunț, Google a mai anunțat și că aplicația Google Play Games va oferi utilizatorilor, începând de luna viitoare, posibilitatea de a crea postări și de a interacționa cu alți jucători despre jocurile pe care le au instalate.

De asemenea, aplicația de calculator iese oficial din „Beta” și Google Play Games PC se lansează oficial, cu peste 200.000 titluri disponibile.