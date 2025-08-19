„Furnizorii ne presează, facturile s-au adunat”. Antreprenori și consultanți pentru finanțări europene se plâng de întârzieri mari la fonduri PNRR de sute de milioane EUR și cer „tragerea la răspundere” a funcționarilor responsabili

În ultimii doi ani și jumătate, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat linii de finanțare PNRR în valoare totală de 500 de milioane EUR pentru digitalizarea firmelor și a ONG-urilor, dar acum o serie de antreprenorii și consultanți care au făcut proiecte și au aplicat la aceste fonduri europene se plâng de întârzierea mare a finanțărilor și cer „tragerea la răspundere” a MIPE și a funcționarilor implicați. Asociația Gândim pentru IMM, care grupează consultanți pentru finanțări, împreună cu beneficiari de fonduri europene, a lansat o petiție online adresată Guvernului, MIPE, Ministerului Finanțelor și parlamentarilor, în care se cere accelerarea celor trei finanțări pentru digitalizarea firmelor și a organizațiilor neguvernamentale (ONG).

„Am investit resurse proprii pentru a începe implementarea proiectului, dar de luni de zile așteptăm decontările. Furnizorii ne presează, facturile s-au adunat și nu știm dacă vom mai recupera banii. Dosarul de decont pentru cele 5 achiziții prevăzute este inclus în 2 bibliorafturi. Pentru noi este prima finanțare accesată și ne așteptam la mai multă digitalizare și mai puțină birocrație. Suntem într-o situație critică: vrem să mergem mai departe, dar fără sprijinul real din partea MIPE riscăm să rămânem cu datorii și cu proiectul blocat”, s-a plâns un antreprenor, care a depus un proiect pentru digitalizarea firmei, în cadrul PNRR. Mărturia reprezentantului IMM a fost cuprinsă într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, de Asociația Gândim pentru IMM.

Asociația care reunește consultanți, alături de beneficiarii finanțărilor europene, reclamă faptul că „aproximativ 5000 de IMM-uri și ONG-uri sunt în pericol să piardă finanțările pentru digitalizare din PNRR, din cauza întârzierilor majore și a birocrației excesive”.

Trei linii de finanțare PNRR, cu valoare totală de peste 500 milioane EUR, sunt în discuție:

Digitalizarea IMM-urilor – Grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale. În perioada 15 februarie - 30 iunie 2023, un număr total de 7.188 de firme românești au depus proiecte pentru a putea obține granturi IMM de câte 20.000-100.000 EUR, pentru a-și digitaliza activitățile. În joc este un buget de aproape 350 de milioane EUR, prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

– Grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale. În perioada 15 februarie - 30 iunie 2023, un număr total de 7.188 de firme românești au depus proiecte pentru a putea obține granturi IMM de câte 20.000-100.000 EUR, pentru a-și digitaliza activitățile. În joc este un buget de aproape 350 de milioane EUR, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Digitalizarea avansată – Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate. Aici, bugetul alocat inițial este de 150 milioane EUR, din care firmele românești pot obține câte 500.000-3 milioane EUR pe proiect, pentru digitalizare avansată.

– Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate. Aici, bugetul alocat inițial este de 150 milioane EUR, din care firmele românești pot obține câte 500.000-3 milioane EUR pe proiect, pentru digitalizare avansată. Digitalizare ONG . Aici este disponibil un buget de 9 milioane EUR (fără TVA), din care organizațiile neguvernamentale pot obține granturi de câte 25.000-70.000 EUR pe proiect, pentru digitalizarea activității.

Acum, Asociația Gândim pentru IMM, împreună cu un grup extins de beneficiari, consultanți și furnizori, a lansat această petiție adresată Guvernului României, Parlamentului, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și altor instituții cheie.

Scopul declarat este „deblocarea urgentă a programelor de digitalizare IMM și ONG, finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), și corectarea procedurilor care, în prezent, pun în pericol implementarea proiectelor”.

„Solicităm tragerea la răspundere a MIPE și a persoanelor responsabile de întârzierile și prejudiciile create beneficiarilor pe aceste apeluri de proiecte” - se arată în petiție.

Oamenii se plâng, printre altele, și de anumite decizii ale funcționarilor MIPE, de respingere a unor cereri de transfer, pentru banii solicitați de beneficiari în proiectele de digitalizare.

„MIPE creează o stare de haos în industrie și în mediul privat prin aceste abordări arbitrare și lipsite de temei! Nu se identifică în respingerea cererii de transfer nici o bază legală pentru fundamentarea acestei decizii. Este inadmisibil ca un Minister – care mai este și coordonator național de fonduri și reforme – să abordeze atât de superficial și discreționar legislația și procedurile, nedreptățind și prejudiciind beneficiarii care au respectat întrutotul regulile Ghidului asumat oficial de însuși MIPE. Estimăm că aceste servicii reprezintă eforturi considerabile consumate de actorii privați, estimate la un total cuprins între 4,5 și 13,5 milioane EUR fără TVA (calculate utilizând o valoare unitară cuprinsă între 1000-3000 EUR fără TVA per beneficiar la serviciile de consiliere, pentru 4500 beneficiari)” - se arată în petiție.

„(...) În final, se va ajunge la mii de procese câștigate în instanță de către beneficiari, iar sumele vor fi recuperate cu un grad ridicat de certitudine, solicitându-se și penalitățile de întârziere și atragerea răspunderii funcționarilor care au condus la aceste decizii”, mai avertizează consultanții, antreprenorii și ONG-urile afectate de întârzierea liniilor de finanțare.

Problemele semnalate în petiție:

• Întârzieri de peste 2 ani în implementarea proiectelor de digitalizare;

• Cereri de transfer blocate de peste 8 luni și neplătite;

• Ghiduri și instrucțiuni contradictorii, schimbate în timpul implementării;

• Proceduri birocratice excesive, care blochează achizițiile și cash-flow-ul companiilor;

• Lipsă de profesionalism și dublu standard între beneficiarii privați și cei publici;

• Lipsă dialog real cu instituția responsabilă cu implementarea.

Ce solicită semnatarii:

• Deblocarea urgentă a plăților și procedurilor;

• Simplificarea regulilor de achiziții și de gestionare a proiectelor;

• Corectarea ordonanțelor și instrucțiunilor MIPE care împiedică implementarea;

• Răspunderea instituțiilor și a persoanelor responsabile pentru întârzieri și prejudicii;

• Prelungirea termenelor de implementare, astfel încât proiectele să nu fie compromise din motive externe beneficiarilor.

Fără măsuri urgente, există „riscul pierderii finanțărilor și al blocării dezvoltării a mii de organizații, cu efecte negative asupra economiei românești” - atrage atenția Asociația Gândim pentru IMM.

„Nu cerem altceva decât respectarea regulilor și deblocarea urgentă a programelor de digitalizare. IMM-urile și ONG-urile și-au asumat responsabilitatea de a investi timp, resurse și energie pentru a aduce inovație, digitalizare și eficiență în activitatea lor. Au demonstrat că sunt reziliente și au răbdare să poată implementa aceste proiecte, mulți au renunțat, dar foarte mulți încă își doresc. Însă pare de multe ori că se luptă cu morile de vânt. Tot ce ne dorim este ca statul să fie un partener de încredere, care să sprijine și să faciliteze aceste inițiative, nu să le blocheze, nu să schimbe regulile pe parcurs și să vină cu interpretări subiective din care nu beneficiază nimeni. Cu proceduri corectate și sprijin real, aceste proiecte pot deveni povești de succes care să aducă beneficii nu doar beneficiarilor direcți, ci întregii economii”, a spus și Alina Anton, vicepreședintă a Asociației „Gândim pentru IMM”.

Descarcă petiția cu toate problemele semnalate:

---

