FOTO Flori, fete, mărțișoare, ghinde, eșarfe, pietre prețioase și băieți: Ce am găsit la un târg de cadouri din București, cu produse făcute de antreprenori români

Românii se pregătesc de cumpărăturile pentru sărbători ca Valentine’s Day, Dragobete, Mărțișor și chiar Ziua Femeii de pe acum, iar antreprenorii din București și din celelalte colțuri ale țării au ocazia să-și aducă produsele spre vânzare la târgurile dedicate acestor sărbători, cadouri numai bune de luat pentru persoanele iubite. StartupCafe.ro a stat de vorbă cu o parte din antreprenorii prezenți la un târg din București despre pregătirile pentru sezon și așteptările lor pentru această perioadă.

Am fost duminică la Dichisar Love Fest, târg care s-a desfășurat la câteva minute de mers de stația de metrou de la Universitate. În jur de ora 13, locația a început să fie destul de aglomerată, oamenii prezenți aducându-și copiii și animalele de companie lângă mesele pe care stăteau vase de ceramică sau lut, bijuterii handmade, cosmetice și multe alte produse făcute de români.

Foto: StartupCafe.ro

Ruxandra (Mirabilis Art Jewelry) mi-a spus, tot într-un zâmbet, din ce sunt făcute bijuteriile handmade pe care le avea la vânzare: din pietre semiprețioase, pietre prețioase, antichități, lemn vopsit, alamă și alte materiale. Ea preferă să lucreze piese unicat, de aceea mi-a și zis că nu se pregătește pentru Mărțisor, unde ar simți nevoia de a face modele asemănătoare.

Mirabilis are prețuri de la 50 lei pentru o pereche de cercei mici până la peste 400 lei pentru produsele cu pietre semiprețioase și prețioase, ca smaralde, rubine sau safire. Ruxandra are așteptări realiste în ceea ce privește cumpărăturile de la ea, românii fiind mai cumpătați în alegerile lor, dar se așteaptă ca oamenii să cumpere destul pentru că este sezonul de cadouri.

În schimb, Andrei din Timișoara (Mă ghindesc la tine) spune că se așteaptă la cele mai bune vânzări din acest an și că această perioadă este cea mai prosperă, pe lângă Crăciun. El confecționează bijuterii și accesorii din rășină epoxidică, lemn, creioane colorate, argint, inox, aluminiu reciclat și plante deshidratate. Așa cum spune și numele, o mare inspirație de-ale lui sunt ghindele și natura, în general, lucrările lui fiind făcute și din materiale reciclate.

El s-a pregătit pentru Mărțișor cu diferite modele de broșe și pandantive, de la ursuleți de jeleu, ciuperci și căsuțe la dinozauri, acadele, inimi și curcubee. Prețurile variau între 30 lei și până la peste 100 lei pentru produsele din rășină, iar lucrările din argint, inox sau aluminiu aveau prețuri de la 130 lei până la aproape 300. Afacerea lui Andrei există din anul 2012, dar a primit un rebranding în anul 2018, iar pentru realizarea anumitor modele, lucrează chiar și câteva zile pline, mi-a spus el la târg.

La târg, am vorbit și cu Claudia Trofimov, pictoriță de mătase, care și-a adus eșarfele și fundele pictate manual la vânzare. Acestea sunt unicat, spune ea, iar pentru a le face, de la design până la produsul final, spune că stă între 3-4 ore și 8 ore, și chiar 2 zile pentru modelele mai complexe.

Ea spune că se așteaptă ca oamenii să vrea să cumpere mătasea pictată pentru o ocazie ca Ziua Femeii, dat fiind că produsele sunt unicate și mai scumpe: de la 240 lei pentru fundele pictate până la peste 1000 lei pentru eșarfele mari; acestea reprezintă un cadou mai special, spune Claudia. Pentru cei care căutau cadouri mai accesibile, dar la fel de speciale, ea a mai venit la târg cu printuri și semne de carte inspirate din designurile de pe eșarfe.

Corina de la Nuca Organic, întrebată de vânzări și atmosfera târgului, a spus pentru StartupCafe.ro că este „multă vâlvă” având în vedere că este primul Dichisar din an, iar oamenii caută de zori cadouri pentru cei dragi. Ea produce cosmetice pentru piele din ingrediente naturale într-un laborator în București.

Ea a lucrat ani buni în industria farmaceutică înainte de a-și face brandul propriu de cosmetice 100% naturale, artizanale, care au un termen de valabilitate mai scăzut decât cele convenționale, dar care fac mai mult bine pielii. Corina a spus că produsele ei sunt disponibile, pe lângă târg, și în mediul online, pe un site propriu, dar și în magazine, și că s-a pregătit bine pentru perioada asta.

Acestea sunt câteva dintre afacerile cu care am discutat la Dichisar Love Fest. Pe câteva dintre ele le veți mai putea vedea și pe 21-22 februarie, la ediția de dinainte de Dragobete și Mărțișor, așa cum mi-au mai zis și antreprenorii, dar târgul cuprinde mult mai mulți români care aduc produse realizate manual care pot deveni cadouri pentru cei dragi sau, de ce nu, pentru sine.