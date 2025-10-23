Fondurile de investiții finanțate prin facilitatea Innovation Romania vor acorda finanțare și startup-urilor aflate în stadiu incipient de dezvoltare

Fondurile de investiții care vor primi capital din fonduri europene prin facilitatea Innovation Romania, în valoare totală de 106 milioane EUR, vor oferi finanțări și startup-urilor românești aflate în stadiu incipient de dezvoltare — un segment în care România resimte acut lipsa capitalului.

Potrivit unei prezentări publicate de Fondul European de Investiții, programul Innovation Romania, susținut prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene, urmărește să acopere lipsa de finanțare pe segmentele pre-seed și seed, destinate startup-urilor care nu au capacitatea de a realiza o strângere de fonduri optimă.

Dacă ne referim la stadiul de dezvoltare în care un startup poate primi finanțare, Innovation Romania se situează înaintea fondurilor capitalizate prin facilitatea din Planul Național de Redresare și Reziliență – Romania Recovery Equity Fund of Funds.

Programul Innovation Romania, în valoare de 106 milioane EUR, caută echipe de management care vor administra noi fonduri de transfer tehnologic, accelerare și co-investiții. Termenul pentru primirea propunerilor este 15 noiembrie 2025.

Echipele de management interesate trebuie să includă în cererea lor detalii complete, inclusiv: componența echipei (cu normă întreagă vs. cu jumătate de normă), CV-uri detaliate și eventuale completări planificate ale echipei.

„Evaluarea unei echipe de gestionare a fondurilor este, în esență, o evaluare a persoanelor; prin urmare, ne așteptăm ca cel puțin echipa de conducere să fie prezentată în cerere. Structura specifică a fondului și toate entitățile conexe (cum ar fi, fără a se limita la acestea, partenerul general, vehiculul investițional – dacă există –, consultantul de investiții sau administratorul de investiții) trebuie descrise (structura juridică, legile aplicabile și dacă sunt sau nu reglementate), dar nu neapărat înființate, la momentul depunerii exprimării de interes” – se arată într-un răspuns oferit în sesiunea de Q&A privind apelul destinat managerilor de fonduri.

În perioada 2026–2027 sunt prevăzute preselecția, selecția și semnarea acordurilor de angajament cu managerii de fonduri, pentru ca ulterior fondurile să poată investi în startup-uri. Investițiile se vor putea realiza și după anul 2030, chiar dacă actuala perioadă de programare se va încheia, conform prezentării.

Fondurile de investiții vor fi finanțate de fondul de fonduri Innovation Romania, administrat de European Investment Fund (EIF) și susținut prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.