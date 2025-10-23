Skip to content

Fondurile de investiții finanțate prin facilitatea Innovation Romania vor acorda finanțare și startup-urilor aflate în stadiu incipient de dezvoltare

bani euro
bani euro Sursă: © Domen Colja S.p. | Dreamstime.com
Fonduri europene prin Politica de Coeziune
EuSEE logo

Fondurile de investiții care vor primi capital din fonduri europene prin facilitatea Innovation Romania, în valoare totală de 106 milioane EUR, vor oferi finanțări și startup-urilor românești aflate în stadiu incipient de dezvoltare — un segment în care România resimte acut lipsa capitalului.

Potrivit unei prezentări publicate de Fondul European de Investiții, programul Innovation Romania, susținut prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene, urmărește să acopere lipsa de finanțare pe segmentele pre-seed și seed, destinate startup-urilor care nu au capacitatea de a realiza o strângere de fonduri optimă.

Dacă ne referim la stadiul de dezvoltare în care un startup poate primi finanțare, Innovation Romania se situează înaintea fondurilor capitalizate prin facilitatea din Planul Național de Redresare și Reziliență – Romania Recovery Equity Fund of Funds.

Programul Innovation Romania, în valoare de 106 milioane EUR, caută echipe de management care vor administra noi fonduri de transfer tehnologic, accelerare și co-investiții. Termenul pentru primirea propunerilor este 15 noiembrie 2025.

Echipele de management interesate trebuie să includă în cererea lor detalii complete, inclusiv: componența echipei (cu normă întreagă vs. cu jumătate de normă), CV-uri detaliate și eventuale completări planificate ale echipei.

„Evaluarea unei echipe de gestionare a fondurilor este, în esență, o evaluare a persoanelor; prin urmare, ne așteptăm ca cel puțin echipa de conducere să fie prezentată în cerere. Structura specifică a fondului și toate entitățile conexe (cum ar fi, fără a se limita la acestea, partenerul general, vehiculul investițional – dacă există –, consultantul de investiții sau administratorul de investiții) trebuie descrise (structura juridică, legile aplicabile și dacă sunt sau nu reglementate), dar nu neapărat înființate, la momentul depunerii exprimării de interes” – se arată într-un răspuns oferit în sesiunea de Q&A privind apelul destinat managerilor de fonduri.

În perioada 2026–2027 sunt prevăzute preselecția, selecția și semnarea acordurilor de angajament cu managerii de fonduri, pentru ca ulterior fondurile să poată investi în startup-uri. Investițiile se vor putea realiza și după anul 2030, chiar dacă actuala perioadă de programare se va încheia, conform prezentării.

Fondurile de investiții vor fi finanțate de fondul de fonduri Innovation Romania, administrat de European Investment Fund (EIF) și susținut prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.

innovation-romania-info-sessionDescarcă
faq-innovation-romaniaDescarcă

EU flag
Coofinanțat de
Uniunea Europeană
Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului EuSEE (Politica de coeziune a UE în Europa de Sud-Est), cofinanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și pozițiile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile autorității finanțatoare, iar Uniunea Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

Finanțări

Romania-euro-bani-dreamstime

PNRR: România a evitat o pierdere de până la 1 miliard EUR. Jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA, înlocuit cu alte măsuri

panouri-mori-vant-floarea soarelui-dreamstime

Revin fondurile europene de 150 milioane EUR pentru eoliene și panouri solare, la ferme și firme de procesare agro-alimentară

Euro-Bani-Romania

Mesaj de la Bruxelles privind banii PNRR: Comisia Europeană ia act de decizia Curții Constituționale a României referitoare la pensiile speciale

Înscrieri: Finanțări de până la 60.000 EUR pentru IMM-urile europene, într-un program UE de soluții de realitate extinsă (XR) pentru sănătate

inovatie

Condiții pentru firmele inovatoare care vor obține finanțări din Fondul de Investiții Alternative din Regiunea Vest: domenii, vechime și altele

bani-euro-pomi-dreamstime

Fonduri europene pentru fermierii români: Max. 200.000 EUR /proiect pentru perdele forestiere de protecție. Ghidul DR-19, propus de AFIR 

Timișoara: Eveniment Demo Day, la finalul unui accelerator pentru mobilitate urbană inteligentă

fonduri fermieri

APIA anunță că începe plățile în avans pentru fermieri, din 16 octombrie 2025