Finanțări de 100 milioane EUR prin Innovation Romania: Se caută echipe de management care vor administra noile fonduri pentru startup-uri

Fondul European de Investiții (EIF) și Guvernul României au lansat Innovation Romania Holding Fund un nou fond de fonduri, în valoare totală de 100 de milioane EUR, iar acum caută echipe de management care să administreze viitoarele fonduri de investiții.

Am mai scris pe StartupCafe.ro despre Innovation Romania, dar acum facilitatea de finanțare destinată startup-urilor mai face un pas.

Pe site-ul FEI s-a publicat apelul pentru selecția echipelor de management care vor administra noi fonduri de transfer tehnologic, accelerare și co-investiții, cu buget total de 100 milioane euro.

Termenul pentru primirea propunerilor este 15 noiembrie 2025.

Aplicațiile și solicitările de clarificîri se trimite pe acest e-mail: romania@eif.org

3 tipuri de fonduri de investiții pentru startup-uri inovatoare

Innovation România vizează acoperirea lipsei finanțării pentru startup-urile de tehnologie aflate în stadiu incipient (early stage) de dezvoltare.

Facilitatea de 100 milioane EUR va capitaliza trei tipuri de fonduri insuficient reprezentate, prin următoarele ferestre:

Fereastra de transfer tehnologic

Fereastra de accelerare

Fereastra de co-investiții

Acum, FEI invită echipele interesate să își exprime interesul pentru o contribuție în cadrul uneia sau mai multor ferestre, până pe 15 noiembrie 2025.

Se caută echipe de management indiferent dacă sunt sau nu constituite juridic la momentul depunerii aplicației.

FEI selectează intermediarii financiari pe baza unui proces standard de aplicare și evaluare, care include și analiza de tip due diligence a managerilor de fonduri aplicanți.

„Vă rugăm să citiți cu atenție documentul apelului pentru exprimarea interesului și să verificați criteriile de eligibilitate înainte de a aplica”, a precizat FEI.

Fondurile de investiții vor fi finantate de fondul de fonduri INNOVATION ROMANIA, administrat de European Investment Fund (EIF) şi susținut prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.