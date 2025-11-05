Fonduri europene 2025-2026: Calendar AFIR pentru deschiderea unor finanțări de 665 milioane EUR pentru firme de procesare, ferme mici, tineri fermieri și alți beneficiari

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale urmează să lanseze, în perioada decembrie 2025 - februarie 2026, opt linii de finanțare în valoare totală de 665 milioane EUR, pentru ferme mici, mici fermieri, firme de procesare a produselor agro-alimentare și alți beneficiari, conform calendarului orientativ publicat recent.

Bugetul total de 665.666.982 euro, alocare publică formată de fonduri europene și de la bugetul de stat este împărțit astfel:

Estimativ pe 15 decembrie 2025 urmează să se lanseze sesiunea de înscrieri la intervenția DR - 23 Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene.

Valoarea totală estimată a ajutorului de stat angajată pe durata de aplicare a schemei este de 164.929.100 euro (din care fonduri europene de 138.750.000 euro și 26.179.100 euro de la bugetul de stat), fără a depăși bugetul mediu anual, echivalent în lei, a 150.000.000 euro.

Numărul estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul Schemei DR 23 este de maxim 130.

Intensitatea maximă a ajutoarelor de stat acordate pentru firme nu va depăși 65%.

Pentru a garanta că investiţia este viabilă, beneficiarul trebuie să aducă o contribuţie financiară din resurse proprii sau atrase, neafectată de elemente de ajutor public, de minimum 35%, în funcție de intensitatea maximă a ajutorului acordat în județul în care este amplasată investiția.

Valoarea maximă a ajutorului acordat nu poate depăşi plafonul maxim/proiect, inclusiv pentru un proiect mare de investiții, după cum urmează:

a) maximum 10.000.000 euro/proiect pentru investiții de înființare în sectorul panificație;

b) maximum 3.000.000 euro/proiect pentru celelalte tipuri de investiții.

Descarcă Ghidul solicitantului și anexele DR-23.

19 ianuarie 2026 este data estimativă de lansare a sesiunii de înscriere la finanțările DR – 16 Investiții în sectorul legume și/sau cartofi.

Fermierii vor avea la dispoziție un buget total de 151.383.529 euro în această

Valoarea sprijinului acordat în cadrul acestei noi linii de finanțare este de până la 2.000.000 euro/ proiect. Pentru proiectele care propun simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole pentru alte culturi decât cea a cartofului, finanțarea este de maximum 300.000 euro/ proiect. Totodată, se acordă cel mult 700.000 de euro/ proiect în cazul utilajelor pentru cartofi achiziționate de către fermele individuale, dar și în cazul utilajelor agricole achiziționate de către formele asociative, indiferent de cultură.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maximum 65%, raportat la costurile eligibile per proiect. Restul de minimum 35% din cheltuielile eligibile plus toate costurile neeligibile din proiect trebuie suportate de beneficiar.

Descarcă Ghidul solicitantului și anexele DR-16

DR - 12: Ajutoare pentru tineri fermieri

Pe 30 ianuarie 2026 ar urma să se deschidă finanțarea DR - 12 Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați.

Fermierii eligibili vor avea la dispoziție un buget de 169.589.647 euro. Aici pot aplica fermierii care au implementat înainte finanțarea veche, PNDR 6.1, pentru instalarea tinerilor fermieri.

Acești beneficiari vor putea să ia, în 2026, ajutoare de până la 200.000 EUR fiecare, cu contribuție proprie de 20% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar mai trebuie publicat ghidul oficial. Ideea este ca tinerii fermieri să-și doteze fermele cu utilaje noi și soluții de digitalizare.

DR - 17: Ajutoare de 45 milioane EUR pentru producția de hamei și struguri

Orientativ, pe 2 februarie 2026 ar urma să se deschisă sesiunea DR - 17 Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă.

Fermierii vor avea la dispoziție un buget total de 45.000.000 euro.

Din acești bani, se vor putea accesa:

Max. 300.000 EUR pentru achiziție de utilaje și echipamente

Max. 1 milion EUR pentru alte investiții eligibile, inclusiv marketing, amenajare de căi de acces și altele.

În data de 9 februarie 2026, ar urma să se lanseze sesiunea DR - 19 Investiții neproductive la nivel de fermă.

Fermierii vor avea la dispoziție un buget total de 11.764.706 euro, din care vor putea obține fonduri nerambursabile de până la 200.000 EUR pe proiect, 100% fonduri nerambursabile.

Investițiile care se vor finanța prin intervenția DR-19 vizează înființarea de perdele naturale de protecție pentru culturile agricole la nivelul fermelor inclusiv pentru plantațiile pomicole și viticultură, în baza costurilor standard, completarea golurilor în anii II și III, conform costurilor standard aferente acestei operațiuni, achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului prin rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar.

Investiția trebuie să asigure protejarea culturilor împotriva factorilor climatici, creșterea gradului de reziliență al fermelor în condițiile schimbărilor climatice, dar și creșterea biodiversității și a suprafeței cu elemente de peisaj.

DR - 21: Ajutoare de 10 milioane EUR pentru ferme de porci

Pe 13 februarie 2026 ar urma să se lanseze sesiunea DR - 21 Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA).

Fermele zootehnice vor avea la dispoziție un buget total de 10.000.000 EUR. Din acești bani se vor da ajutoare de maximum 50.000 EUR pe fermă, pentru echipamente de decontaminare și alte achiziții necesare în prevenirea răspândirii pestei porcine.

DR - 18: Granturi de 5 milioane EUR pentru flori și plante medicinale

Pe 23 februarie 2026 ar urma să se deschidă sesiunea DR - 18: Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice.

Producătorii de profil vor avea la dispoziție un buget de 5.000.000 EUR.

Din acest buget vor putea accesa maximum 100.000 EUR pe proiect, dar vor trebui să vină și ei cu aport propriu de 35% din valoarea cheltuielilor eligibile.

DR - 14: Finanțări de 108 milioane EUR pentru ferme mici

27 februarie 2026 este data orientativă la care ar urma să se lanseze sesiunea DR - 14 Investiții în fermele de mici dimensiuni.

Fermierii eligibili vor avea la dispoziție un buget de 108.000.000 EUR.

Din acești bani, fermele mici vor putea obține finanțări nerambursabile de până la 50.000 EUR fiecare, dar vor avea obligația să asigure o cofinanțare proprie de cel puțin 15% din valoarea cheltuielilor eligibile.