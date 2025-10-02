VIDEO. „Niciodată să nu te uiți la ziua de mâine, ci să te uiți la ziua de poimâine.” Sorin Nicolau, fondator al afacerii cu încălțăminte Lenox Prod, sfaturi pentru antreprenori

Sorin Nicolau, absolvent de chimie alimentară devenit producător de încălțăminte pentru protecția muncii, și-a început afacerea Lenox Prod și a depus primul proiect pentru fonduri europene acum 15 ani, iar până astăzi a strâns finanțări de aproape 15 milioane EUR. Antreprenorul a discutat, într-un interviu acordat publicației StartupCafe.ro la conferința „De la idee la 300.000 EUR finanțare”, despre primul său proiect, provocări și a dat câteva sfaturi pentru firmele la început de drum care vor să acceseze banii europeni.

Fondatorul Lenox Prod susține că este, poate, unul dintre cei mai vechi clienți ai firmei de consultanță Goodwill Consulting, cu ajutorul cărora a strâns „fonduri de la 50.000 de euro până la 3 milioane de euro. În total, cred că au fost în jur de 15 milioane de euro”.

Cea mai mare problemă întâmpinată de Sorin Nicolau în accesarea de fonduri europene a fost birocrația:

„Când depui un proiect, aștepți să se rezolve exact conform calendarului. 6 luni, 7 luni, 9 luni... Nu, nu este așa. Și trebuie să aștepți că dacă se spune 6 luni, va fi un an. Dacă este un an, va fi doi. Asta e marea provocare: investești timp, bani, efort și nu se realizează în timpul pe care îl preconizezi. Dar toate proiectele au fost duse la bun sfârșit”, a spus antreprenorul din spatele afacerii Lenox Prod, care acum a ajuns la o producție de 3.000 de perechi de încălțăminte pe zi.

Relația cu firma de consultanță a decurs foarte bine, antreprenorul apreciind dedicarea și pregătirea consultanților. „La ultimele proiecte am observat că lucrurile sunt mult mai bine gândite. De ce? Pentru că după ce consultantul analizează foarte bine proiectul și împreună cu clientul îl definesc, mai departe este reanalizat de către boardul companiei Goodwill și puse în balanță toate aspectele pozitive și negative și cum pot fi îndreptate”, a declarat Sorin Nicolau pentru StartupCafe.ro.

Sorin Nicolau, fondator Lenox Prod, sfaturi pentru antreprenorii la început de drum

Fondatorul firmei de încălțăminte militară și pentru protecția muncii a menționat câteva reguli pentru o bună desfășurare și evoluție a business-ului:

„Regula numărul 1 într-un business este să te dezvolți continuu . Dacă nu te dezvolți, vei muri, vei fi luat de alte firme sau vei dispărea”

. Dacă nu te dezvolți, vei muri, vei fi luat de alte firme sau vei dispărea” „A doua regulă foarte importantă este niciodată să nu te uiți la ziua de mâine, ci să te uiți la ziua de poimâine. Dacă te uiți la ziua de mâine, deja este prea târziu”

Nicolau apreciază și rolul fondurilor europene în dezvoltarea unei afaceri, mai ales pentru firmele mici și mijlocii.

„Nimeni nu îți dă bani nerambursabili. Tu trebuie doar să îndeplinești niște criterii. Proiectul, dacă este bine gândit, bine așezat și ai o viziune în viitor, în mod sigur, banii care îi primești de la fondurile europene sunt de un ajutor extraordinar. De aia eu îi îndemn pe toți antreprenorii să acceseze fonduri. Pentru că poate în viitor apropiat n-or să fie la fel de profitabile, la fel de facile. Dar, în schimb, trebuie să le acceseze și să se dezvolte. Cu cât sunt mai multe firme în România care se dezvoltă, cu atât puterea noastră, a unei țări, a unei industrii, va avea un impact mult mai mare la nivel european. Iar exportul pentru noi este esențial. De aia eu le cer și le zic tuturor, luați fondurile europene”, a încheiat Sorin Nicolau.

În cadrul apelului de proiecte PTJ „Intervenții care sprijină Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului”, microîntreprinderile vor avea la dispoziție un buget total de 206.821.382 EUR, din care 85% vin de la Uniunea Europeană și 15% de la bugetul de stat.

Acest buget este împărțit astfel pe județe, în 7 apeluri separate:

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 1 Gorj 49.306.293 EUR

49.306.293 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara 38.601.700 EUR

38.601.700 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara , PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara ITI Valea Jiului 9.650.423 EUR

, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara 9.650.423 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 3 Dolj 36.446.155 EUR

36.446.155 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 4 Galați 22.569.050 EUR

22.569.050 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 5 Prahova 27.873.431 EUR

27.873.431 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 6 Mureș 22.374.330 EUR

Din acești bani, microîntreprinderile eligibile vor putea obține ajutoare nerambursabile de câte 50.000-300.000 EUR pe proiect. Aceste valori se calculează în lei, la cursul Inforeuro la data deschiderii apelului de proiecte, adică aprilie 2025, respectiv 4,9774 RON/1 EUR.

Firmele beneficiare vor trebui să-și asigure și ele cofinanțare proprie de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.