VIDEO. Granturi de 50.000-300.000 EUR pentru firme micro: Atenție la capcana de a pleca de la oportunitate”! Directorul ADR Sud Muntenia are un sfat pentru antreprenori

Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Mușat, a declarat, la conferința StartupCafe „De la idee la 300.000 EUR finanțare”, că se așteaptă la „o avalanșă de proiecte”, care să fie depuse de antreprenori pentru granturile de câte 50.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor care investesc în județul Prahova. El a sfătuit antreprenorii să-și evalueze bine capacitatea de a duce proiectul la bun sfârșit.

În perioada 30 iulie-30 septembrie 2025, microîntreprinderile au depus 46 de proiecte, solicitând finanțări totale de 11,94 milioane EUR, ceea ce înseamnă 42,84% din alocarea disponibilă în apelul de proiecte destinat județului Prahova, din cadrul Programului de Tranziție Justă (PTJ).

Antreprenorii mai au timp până pe 30 noiembrie 2025 să depună proiecte în cadrul acestui apel, care beneficiază de un buget total de 27,8 milioane EUR, iar cei de la ADR Sud Muntenia se așteaptă la un număr mare de aplicații pe final de sesiune.

„Evident că ne așteptăm la o avalanșă de proiecte în perioada următoare, termenul maxim este 30 noiembrie și suntem convinși că, așa cum am avut o solicitare mult peste alocarea apelului, la primul apel, așa vom avea și la acest al doilea apel” - a spus Liviu Mușat.

El îi sfătuiește pe antreprenorii care vor să aplice la aceste finanțări să pornească de la o nevoie reală a afacerii lor, atunci când se hotărăsc să atragă bani europeni.

„În realizarea unui proiect, este foarte important să plecăm de la o nevoie reală. Foarte mulți au căzut oarecum în capcana de a pleca de la oportunitate și pe urmă a stabili o nevoie și acest lucru nu s-a dovedit a fi valabil de fiecare dată. Au identificat o sursă de finanțare, au obținut finanțarea și pe urmă au constat că ei trebuie să mențină investiția un număr de ani, să mențină numărul de locuri de muncă, să ajungă la anumite valori ale cifrei de afaceri și acest lucru nu a fost ușor, uneori chiar a fost imposibil. Și s-au văzut nevoiți să dea banii înapoi.

Sfatul nostru este să se plece de la o analiză cât se poate de real, avansat și documentat, așa încât în momentul în care eu setez un proiect și enunț o nevoie, ea să fie o nevoie reală și, mai mult, beneficiarul să aibă posibilități de a duce un asemenea proiect la sfârșit”, a mai explicat Liviu Mușat, directorul general al ADR Sud Muntenia.

În cadrul apelului de proiecte PTJ „Intervenții care sprijină Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului”, microîntreprinderile vor avea la dispoziție un buget total de 206.821.382 EUR, din care 85% vin de la Uniunea Europeană și 15% de la bugetul de stat.

Acest buget este împărțit astfel pe județe, în 7 apeluri separate:

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 1 Gorj 49.306.293 EUR

49.306.293 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara 38.601.700 EUR

38.601.700 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara , PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara ITI Valea Jiului 9.650.423 EUR

, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara 9.650.423 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 3 Dolj 36.446.155 EUR

36.446.155 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 4 Galați 22.569.050 EUR

22.569.050 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 5 Prahova 27.873.431 EUR

27.873.431 EUR Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 6 Mureș 22.374.330 EUR

Din acești bani, microîntreprinderile eligibile vor putea obține ajutoare nerambursabile de câte 50.000-300.000 EUR pe proiect. Aceste valori se calculează în lei, la cursul Inforeuro la data deschiderii apelului de proiecte, adică aprilie 2025, respectiv 4,9774 RON/1 EUR.

Firmele beneficiare vor trebui să-și asigure și ele cofinanțare proprie de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.