Granturi IMM de câte 300.000-5 milioane EUR, în județul Mureș și în Valea Jiului, prin Programul Tranziție Justă (PTJ)

Antreprenorii IMM din județul Mureș și din localitățile hunedorene acoperite de Investiția Teritorială Integrată (ITI) Valea Jiului și se vor putea înscrie, de la 1 noiembrie 2025, la o finanțare relansată în cadrul Programului de Tranziție Justă, pentru a putea obține granturi de câte 300.000-5 milioane EUR pe firmă.

Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene a relansat apelul „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”, din cadrul Programului Tranziție Justă, pentru județul Mureș și pentru ITI Valea Jiului (din județul Hunedoara).

Descarcă de AICI Ghidul solicitantului și anexele sale.

În cadrul acestor apeluri relansate, bugetul disponobil este de 32.036.924,71 EUR (85% fonduri europene și 15% de la bugetul de stat). Acești bani sunt împărțiți astfel:

17.184.011,71 EUR pentru județul Mureș.

14.852.913 EUR pentru ITI Valea Jiului (orașele Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa și Uricani).

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea depune proiectele în perioada 1 noiembrie 2025, ora 11:00 - 28 februarie 2026, ora 23:30, în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Apelul este de tip competitiv, iar valoarea finanțării nerambursabile va fi între 300.000 euro și 5.000.000 euro pe proiect, sub formă de ajutor de minimis și ajutor de stat.

Intensitatea ajutorului de minimis este de 90% din cheltuielile eligibile aferente acestui tip de ajutor, restul de 10% intrând în sarcina beneficiarului.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției, cu încadrarea în limita maximă de 300.000 euro și cu respectarea regulilor de cumul prevăzute în prezentul ghid și schema de măsuri de ajutor aplicabilă. Dacă proiectul include cheltuieli cu serviciile de consultanță finanțabile prin ajutor de minimis valoarea eligibilă nu poate depăși 7% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Pe partea de ajutor regional de stat, intensitatea sprijinului este de 60% pentru întreprinderile mijlocii și 70% pentru firmele mici și microîntreprinderi.

Scopul acestui apel este de a ajuta firmele locale să crească, să creeze locuri de muncă și să genereze diversitate economică în Valea Jiului.

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăși 12 luni pentru proiectele care prevăd exclusiv achiziția de echipamente și 24 de luni pentru cele care implică realizarea de lucrări de construire.

„Relansarea acestui apel de proiecte reprezintă o oportunitate reală pentru mediul de afaceri din Valea Jiului. Fondurile puse la dispoziție – aproape 15 milioane de euro – sunt dedicate întreprinderilor mici și mijlocii care au curajul să investească și să creeze locuri de muncă. Valea Jiului trece printr-un proces complex de reconversie economică, iar IMM-urile sunt motorul acestei schimbări. Îi încurajăm pe toți antreprenorii să valorifice această șansă, pentru că investițiile lor pot însemna nu doar dezvoltare economică, ci și un viitor mai stabil și mai incluziv pentru întreaga regiune”, a declarant Adrian Mariciuc, directorul general-adjunct al ADR Vest, Organism Intermediar al PTJ.

În paralel, microîntreprinderile au la dispoziție un buget total de 206,8 milioane EUR pentru investiții în din cele 6 județe acoperite de Programul Tranziție Justă, prin apelurile PTJ „Intervenții care sprijină Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului” - microîntreprinderi.

Vineri, ADR Vest a transmis un e-mail pentru a împulsiona antreprenorii să se înscrie la această finanțare.

„Vă reamintim că apelul de proiecte „Intervenții care sprijină Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, finanțat prin Programul Tranziție Justă 2021–2027, este deschis. Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 30 noiembrie 2025, ora 23:30. Cu cât proiectul va fi depus mai curând, cu atât va intra mai repede în faza de evaluare și va putea fi semnat contractul de finanțare” - a transmis ADR Vest.

Bugetul este împărțit astfel pe județe, în 7 apeluri separate:

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 1 Gorj 49.306.293 EUR

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara 38.601.700 EUR

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara, PTJ - Prioritatea 2 Hunedoara ITI Valea Jiului 9.650.423 EUR

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 3 Dolj 36.446.155 EUR

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 4 Galați 22.569.050 EUR

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 5 Prahova 27.873.431 EUR

Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ - Prioritatea 6 Mureș 22.374.330 EUR

Din acești bani, microîntreprinderile eligibile vor putea obține ajutoare nerambursabile de câte 50.000-300.000 EUR pe proiect. Aceste valori se calculează în lei, la cursul Inforeuro la data deschiderii apelului de proiecte, adică aprilie 2025, respectiv 4,9774 RON/1 EUR.

Firmele beneficiare vor trebui să-și asigure și ele cofinanțare proprie de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.

La conferința „De la idee la 300.000 EUR investiții”, organizată la Ploiești, pe 30 septembrie 2025, de StartupCafe și partenerii săi, antreprenorii vor putea primi explicații utile privind fondurile nerambursabile de câte 50.000-300.000 EUR „puse la bătaie” pentru microîntreprinderile care fac investiții în județul Prahova, prin Programul Tranziție Justă (PTJ).

Conferința „De la idee la 300.000 EUR investiții” va avea loc, pe 30 septembrie 2025, de la ora 12.00, la Teatrul Nației, de la Ploiești.

Evenimentul este organizat de StartupCafe cu sprijinul partenerilor: Goodwill Consulting, HP Romania și Sigma Group.

Aceste fonduri europene reprezintă o importantă oportunitate de finanțare a investițiilor, inclusiv în echipamente IT, pentru digitalizarea activității microîntreprinderilor din județul Prahova.

Finanțări PTJ de 98 milioane EUR pentru parcuri industriale

Tot luni, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică proiectul de Ghid al Solicitantului „Intervenții care sprijină dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta „Sprijin pentru infrastructura de afaceri – Parcuri industriale” și schema de ajutor – „Schemă de ajutor de stat și de minimis pentru dezvoltarea antreprenoriatului prin finanțarea înființării și dezvoltării parcurilor industriale”.

Bugetul pentru parcuri industriale este de 98 milioane EUR, din care:

PTJ - Prioritatea 1, Gorj: 21.000.000 EUR

PTJ - Prioritatea 2, Hunedoara: 13.650.000 EUR

PTJ - Prioritatea 2, Hunedoara ITI Valea Jiului: 7.350.000 EUR

PTJ - Prioritatea 3, Dolj: 21.000.000 EUR

PTJ - Prioritatea 4, Galați: 10.500.000 EUR

PTJ - Prioritatea 5, Prahova: 10.500.000 EUR

PTJ - Prioritatea 6 Mureș: 14.000.000 EUR

Propunerile și sugestiile publicului pot fi transmise la sediul din Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1-1B, Victoria Office – Intrarea Menuetului nr. 7, București, sector 1 și/sau pe adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, în termen de 15 zile lucrătoare începând din 12 septembrie 2025.