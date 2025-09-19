Fonduri UE 2025: Riscuri și provocări pentru antreprenorii care aplică la ajutoarele PTJ de 50.000-300.000 EUR pe microîntreprindere. Ce vom putea învăța la Conferința StartupCafe de la Ploiești, din 30 septembrie

Antreprenorii care vor să aplice la ajutoarele de câte 50.000-300.000 EUR pentru microintreprinderi, în cadrul Programului de Tranziție Justă (PTJ), se vor confrunta cu anumite provocări birocratice și riscuri în accesarea fondurilor europene, a explicat, vineri, consultantul Răzvan Gălățan, de la Goodwill Consulting, care va participa la conferința StartupCafe de la Ploiești, din 30 septembrie, dedicată acestor granturi.

Răzvan Gălățan, directorul operațional al companiei de consultanță Goodwill Consulting, va veni cu o serie de informații și explicații utile antreprenorilor care vor să acceseze fondurile europene destinate microîntreprinderilor, prin Programul de Tranziție Justă.

Între timp, consultantul ne-a dat câteva „ponturi” despre acest apel de proiecte, în avans, într-un scurrt interviu pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro.

StartupCafe.ro: Care sunt principalele provocări pentru antreprenorii care vor să obțină granturile de câte 50.000-300.000 EUR pe firmă, prin apelul de proiecte din Programul Tranziție Justă (PTJ) destinat microîntreprinderilor?

Răzvan Gălățan: Cea mai mare provocare este, fără îndoială, complexitatea birocratică a apelului. Chiar dacă vorbim de microîntreprinderi - cu până la 9 angajați la nivel de grup - documentația de aplicare rămâne amplă și presupune colaborarea cu autoritățile: certificat de urbanism acolo unde există lucrări de construcții și aviz de mediu pentru toate proiectele.

La fel de importantă este încadrarea corectă ca microîntreprindere conform Legii 346/2004 - inclusiv luarea în calcul a legăturilor cu firme partenere sau afiliate - pentru a confirma fără dubiu eligibilitatea.

În plan practic, mai apar două riscuri recurente: necorelările între Planul de Afaceri și Macheta Financiară și subestimarea necesarului de cash-flow în implementare (cheltuieli neeligibile, decalaje între plăți și rambursări), care pot fi evitate prin ofertare corectă și planificare financiară realistă.

StartupCafe.ro: Tot prin PTJ, am avut și finanțarea pentru IMM, unde erau eligibile și microîntreprinderile. Care sunt avantajele apelului destinat numai microîntreprinderilor, față de apelul destinat IMM-urilor în ansamblu?

Răzvan Gălățan: Principalul avantaj este cofinanțarea mai redusă: dacă pe apelul PTJ-IMM cofinanțarea minimă era de 25%, pe apelul dedicat microîntreprinderilor este de doar 10%. În plus, condițiile de selecție și punctaj sunt calibrate pentru realitatea microîntreprinderilor și, în practică, sunt mai ușor de îndeplinit atunci când proiectul este bine documentat. Totodată, competiția este mai echilibrată: microîntreprinderile nu mai concurează direct cu firme mici și mijlocii (până la 249 de angajați), ceea ce crește șansele pentru proiectele solide, dar cu resurse limitate.

StartupCafe.ro: Județul Prahova are alocat un buget de 27 milioane EUR pentru microîntreprinderile noastre. Crezi că va fi concurență mare la acest apel de proiecte, în județul Prahova?

Răzvan Gălățan: În acest moment, în județul Prahova sunt depuse 40 de proiecte, însumând 50.704.659 lei - aproximativ 36% din alocare. Estimez că, până la închidere, competiția va ajunge în jur de 200% din buget. Vestea bună este că depunerea rămâne deschisă până la 30 noiembrie 2025, iar finanțarea se acordă în funcție de punctaj, în cadrul unor evaluări lunare pe bugete prestabilite.

StartupCafe.ro: Ce vom putea învăța de la experții Goodwill Consulting, la conferința noastră de la Ploiești, din 30 septembrie?

Răzvan Gălățan: În primul rând, veți înțelege cap-coadă criteriile de eligibilitate, astfel încât să știți clar dacă firma dvs. se califică pentru finanțare. Vom parcurge tipologiile de activități eligibile și vom oferi exemple concrete de investiții care pot fi finanțate prin acest apel.

În plus, vom arăta cum vă puteți crește șansele prin maximizarea punctajului - de la justificări tehnico-economice și măsuri de sustenabilitate, până la o machetă financiară completată corect și coerent cu Planul de Afaceri.

