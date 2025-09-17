Fondurile PNRR de max. 100.000 EUR pentru digitalizare IMM: Ministerul anunță o soluție privind cheltuielile cu consultanța IT

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat, miercuri, o soluție la problema neeligibilității cheltuielilor cu consultanța IT, din cadrul proiectelor depuse de firmele mici și mijlocii (IMM) pentru granturile de câte 20.000-100.000 EUR pentru digitalizarea activității, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

O serie de consultanți în accesarea fondurilor europene s-au plâns ministrului Dragoș Pîslaru de anumite probleme cu care se confruntă beneficiarii care au depus proiecte în Programul pentru Digitalizarea IMM, din cadrul PNRR.

În urma discuțiilor, Guvernul a adoptat recent Ordonanța de urgență 45/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 843 din data de 12 septembrie 2025.

Acum, MIPE spune că OUG 45/2025 aduce o serie de soluții la anumite probleme semnalate:

„Principalul aspect vizat a fost întârzierea plăților aferente cererilor de transfer depuse în cadrul acestor proiecte. Pentru remedierea acestei situații, prin aprobarea Ordonanței de urgență nr. 45/2025, s-a instituit posibilitatea ca Direcția generală Dezvoltare Regională, Invocare și Digitalizare (din cadrul MIPE - n.r.) să preia în gestiune directă procesul de verificare a cererilor de transfer. Verificările se vor realiza în funcție de întârzierile acumulate”. De menționat că anterior ministrul Pîslaru a cerut băncilor partenere, CEC și BRD, să-și suplimenteze personalul petru procedurile de verificare a cererilor de transfer.

„O altă problemă semnalată a fost cea a neeligibilității cheltuielilor cu consultanța IT. Tot prin aprobarea OUG 45/2025 s-a reglementat posibilitatea decontării acestor cheltuieli, respectiv plata lor se va efectua conform prevederilor din contractele de consultanță în vigoare, încheiate între beneficiari și consultanții care au prestat serviciile respective”.

În schimb, a rămas nesoluționată problema perioadei de implementare a proiectelor.

„În ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a contractelor de finanțare, se depun toate eforturile ca și pentru această problemă să se găsească o soluție viabilă. În acest sens, sunt în lucru documentele necesare pentru realizarea acestui demers (schemă de ajutor de stat, ghidul specific), astfel încât beneficiarii să dispună de timpul necesar finalizării cu succes a tuturor proiectelor”, spune MIPE.

În perioada februarie-iunie 2023, un număr de 7188 de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) românești au depus proiecte în sistemul electronic al PNRR, pentru a obține granturi de câte 20.000-100.000 EUR pentru digitalizarea activității. La mai bine de doi ani de la depunerea proiectelor, antreporenorii resimt întârzierile mari acumulate în procesul de contractare și verificare a proiectelor.

În procesul de aprobare a proiectelor au fost implicate și două bănci partenere, CEC Bank și BRD.

