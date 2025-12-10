Un nou fond de investiții lituanian de 35 milioane EUR vrea să investească în startup-uri baltice și din Europa Centrală și de Est

O echipă de experți cu peste 15 ani de experiență în finanțarea afacerilor a lansat un fond de investiții de 35 milioane EUR, menit să sprijine startup-urile aflate la început de drum din țările Baltice, Polonia și alte țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv startup-urile românești, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Fondul Aneli Capital vrea să finanțeze, în primul rând, startup-urile IT, precum și cele din robotică, spațiu, fotonică și energie, cu scopul de a le ajuta să crească și să devină pregătite pentru investitorii de tip follow-on.

Aneli vrea să ofere, pe lângă bani, decizii eficiente și rapide, precum și termeni favorabili pentru fondatorii de startup-uri, spune conducerea.

„Mulți investitori se implică atunci când un sector devine la modă și se retrag odată ce entuziasmul se estompează. Noi nu lucrăm așa. Vom privi dincolo de ciclurile de hype și ne vom concentra pe companiile care construiesc produse reale, atrag clienți plătitori devreme și își dovedesc eficiența economică. Scopul nostru este să fim partenerul care rămâne pe tot parcursul călătoriei, nu doar pentru partea interesantă de la început”, a declarat Daiva Rakauskaitė, CFA, partener și manager de fond.

Printre ceilalți parteneri ai fondului se numără Nerijus Baliūnas, care conduce dezvoltarea afacerilor și strategia; Jacek Blonski, care conduce domeniul deep tech, networking și de negocieri; și Sabina Sinicienė, Directorul de Investiții al Fondului.

Membrii Aneli Capital au fost activi în spațiul investițional pentru mult timp. Ei gestionează Business Angel Fund II și au co-fondat Asociația Lituaniană de Capital de Risc, precum și Rețeaua Lituaniană de Business Angel (LitBAN).

Managera fondului de investiții, Daiva Rakauskaitė, este activă în domeniul investițiilor de peste 30 de ani și deține o certificare Chartered Financial Analyst.

Anul viitor, Aneli Capital plănuiește să finanțeze 8 startup-uri și să iasă din mai multe companii din fondurile anterioare. În total, în primii cinci ani, fondul vrea să facă aproximativ 20 de investiții. Investiția medie va fi de aproximativ 1,5 milioane EUR, distribuită de obicei în mai multe tranșe.

Potrivit lui Rakauskaitė, mai mult de jumătate din cele 35 milioane EUR vor fi investite în Lituania, piața de origine a Aneli Capital, în timp ce restul vor sprijini startup-uri din Letonia, Estonia, Polonia și alte țări din ECE.

„Indiferent de țară, căutăm fondatori cu adevărat promițători ale căror startup-uri oferă deja creștere și rezultate măsurabile. Startup-urile care caută finanțare cer adesea capital înainte de a demonstra o creștere reală, dar ar trebui să fie invers: mai întâi să arate tracțiune, apoi să atragă investiții”, a spus Rakauskaitė.

Pe lângă IT, robotică și energie, fondul vede oportunități în fotonică și producția inteligentă și plănuiește să se concentreze pe aceste segmente.

O parte din fondul lituanian va fi alocată și startup-urilor de inteligență artificială. Cu toate acestea, Rakauskaitė spune că prioritatea vor fi soluțiile de IA care funcționează deja sau sunt în modul de testare și pot arăta rezultate fiabile în practică.

Aneli Capital va gestiona capitalul furnizat de Banca Națională de Dezvoltare a Lituaniei ILTE și un fond al unei companii poloneze listate la Varșovia, Magna Polonia. Fondul companiei caută în prezent noi investitori.