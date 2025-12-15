Investiții de aproape 398 milioane EUR în startup-uri tech cu fondatori români, în anul 2025. Ce fel de firme „nu au trecut filtrul inițial” (analiză Techangels)

Startup-urile de tehnologie care au co-fondatori români au obținut, în anul 2025, la nivel internațional, investiții totale de aproape 398 de milioane de euro, din care 372,8 milioane de euro în runde de finanțare confirmate și 25,6 milioane de euro în pregătire, conform unei analize transmise, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, de către TechAngels, un grup deschis de investitori privați.

De asemenea, în 2025, antreprenorii au făcut în general prezentări slabe în fața investitorilor, dar startup-urile respective erau bune.

Redăm analiza TechAngels:

2025- anul în care tech-ul românesc a schimbat registrul: mai puțină agitație, mai multă substanță

„La finalul lui 2025, ecosistemul tech românesc arată diferit față de anii precedenți. Datele publice centralizate din analizele interne ale TechAngels, bazate pe anunțurile publice ale startup-urilor, coroborate cu perspectiva investitorilor TechAngels, conturează o piață care iese din etapa entuziasmului nefiltrat și intră într-una a selecției riguroase.

Capitalul vizibil aflat în mișcare s-a apropiat de 398 mil euro — 372,8 mil euro în runde confirmate și 25,6 mil euro în runde în pregătire. Distribuția acestor sume spune însă mai mult decât volumul: peste 350 de milioane EUR s-au dus către runde mari, în timp ce zona seed și early-stage a depășit cu puțin 20 de milioane EUR. Este polarizarea tipică ecosistemelor în maturizare: câteva companii cu poziționare globală atrag capital considerabil, iar pepiniera emergentă se maturizează mai lent.

O parte importantă a acestui capital vine din runde internaționale ale startup-urilor cu fondatori români, un indicator limpede că ADN-ul tehnologic românesc operează deja pe piețe globale, iar ecosistemul local începe să reflecte acest lucru.

Dacă în anii trecuți AI-ul era adesea adăugat peste produs ca element obligatoriu de prezentare, în 2025 investitorii au făcut o distincție explicită între soluțiile native — construite pe date proprii și integrate profund în modelul de business — și cele care tratează AI-ul ca un strat suplimentar, fără funcție reală. Răspunsul pieței a fost evident, companiile care au ridicat runde solide sunt cele cu AI aplicat; celelalte nu au trecut de filtrul inițial.

Un semn clar de maturizare a fost schimbarea raportului dintre formă și fond. Așa cum remarcă Marius Istrate (foto), Chairman of the Board TechAngels:

În 2024 am avut pitch-uri bune, dar companii slabe. În 2025 am avut pitch-uri slabe, dar companii bune.

Fondatorii au pus accent pe probleme reale, pe cifre și pe rute de extindere. Totuși, segmentul pre-seed rămâne cel mai vulnerabil: multe pitch-uri sunt insuficient pregătite, cercetarea de piață este superficială, iar soluțiile nu ating încă product–market fit. Polarizarea persistă: companiile solide atrag capital, cele nepregătite nici nu intră în discuție.

Ana Maria Andronic, membră a Board-ului TechAngels, rezumă evoluția ecosistemului:

Antreprenoriatul românesc în tech a evoluat foarte mult. Comunitatea este mai vibrantă ca oricând, însă atingerea product–market fit și scalarea rămân cele mai dificile etape. În același timp, vedem un val nou de fondatori în serie și o comunitate tot mai matură de investitori, premise excelente pentru anii următori.

Tot mai mulți fondatori tratează extinderea internațională ca pe o etapă operațională. Am văzut planuri de expansiune în DACH, Franța, țările nordice, pilotări în SUA, deschideri în Canada și Asia — toate cu planuri precise. România rămâne locul în care se construiește, dar nu locul în care se măsoară ambiția.

În acest context, observația lui Mălin Ștefănescu, unul dintre cei mai experimentați membri ai Board-ului TechAngels, capătă o greutate aparte:

România este de partea bună a istoriei și asta ar trebui să ne dea încredere să încercăm mai mult, să construim și să inovăm. Trăim unii dintre cei mai buni ani ai istoriei noastre ca țară.

Pe fondul unei selecții mai dure din partea fondurilor, investitorii angel au jucat un rol decisiv. Ei au format sindicate pentru runde sub 1 milion de euro, au accelerat tranzacții discrete, au facilitat accesul la noi piețe și au fost primii validatori ai companiilor care ulterior au ridicat runde mai mari. Intenția de investiție a crescut în a doua parte a anului, însă calitatea fluxului de proiecte rămâne principalul determinant al volumului investit.

2025 nu a fost un an spectacular, ci unul de așezare. Un an al filtrelor mai stricte, al fondatorilor mai ancorați în realitate și al capitalului folosit cu discernământ. Sau, cum sintetizează din nou Marius Istrate:

Nu suntem într-un boom, dar suntem pe drumul cel bun.

Dacă 2025 a fost anul maturizării, 2026 poate fi anul execuției. Iar execuția, spre deosebire de agitație, produce rezultate”.

Ce este TechAngels

TechAngels se prezintă ca un „grup deschis de investitori privați interesați să susțină dezvoltarea startupurilor din domeniul tehnologiei din România și din regiune”.

În acest moment, asociația spune că are peste 130 de membri.

În calitate de angel investors, membrii grupului oferă nu doar finanțare, ci și mentorat și consiliere.

În portofoliul TechAngels se află până acum peste 240 de startupuri. Investițiile grupului în ecosistemul local de startupuri au fost de aproximativ 46 de milioane de euro, în ultimii 12 ani, potrivit TechAngels.