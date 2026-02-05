Firmele din România adoptă „angajații digitali”, agenți de inteligență artificială specializați. Care sunt cei mai căutați

Companiile românești ar putea integra anul acesta, în medie, 4-7 „angajați digitali” bazați pe AI cu roluri diferite, în special pentru operațiuni financiar-fiscale, administrative, de relații cu clienții, de vânzare și raportare de date, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Companiile din România intră într-o nouă etapă de automatizare: 2026 devine anul în care agenții AI, sau „angajații digitali”, nu mai sunt proiecte pilot, ci resurse operaționale de bază în activitatea firmelor. Antreprenorii doresc să se adapteze noilor schimbări economice și să reducă presiunea pe cheltuieli, spune firma Integrare.ai, specializată în soluții AI pentru diverse industrii.

În multe companii, agenții AI pot reduce 50-70% din costurile asociate proceselor repetitive. Agenții optimizează bugetele prin reducerea costurilor directe, evitarea angajărilor premature, creșterea eficienței, reducerea erorilor și luarea de decizii mai rapide și mai bine fundamentate.

„Agenții AI sunt integrați, în cel mai pragmatic și strategic mod posibil, direct în modul de funcționare al firmei. Sunt tot mai des folosiți deoarece pot executa procese complexe cap-coadă, pot lua decizii pe baza datelor disponibile, pot colabora între ei și pot funcționa 24/7, fără întreruperi. Nu mai vorbim despre un tool pus la dispoziție indiferent dacă e folosit sau nu, ci despre o nouă formă de lucru în câmpul muncii. O schimbare de care beneficiază angajații, clienții, antreprenorii, businessul în sine într-o piață competitivă. Pe lângă un cash-flow sănătos, companiile își doresc resurse cu o balanță bună cost-rezultate. Iar inteligența artificială devine un sprijin critic pentru continuitatea și dezvoltarea firmelor, mai ales în contexte de presiune economică”, explică Geanni Suru, fondator Integrare.ai.

Astfel, are loc o accelerare masivă a companiilor către automatizare, o schimbare majoră în modul de funcționare a activității unei organizații, care vine din trei direcții:

maturizarea modelelor AI : noile tehnologii sunt capabile să înțeleagă context, să ia decizii și să colaboreze între ele;

: noile tehnologii sunt capabile să înțeleagă context, să ia decizii și să colaboreze între ele; integrarea nativă cu aplicațiile de business - ERP, CRM, contabilitate, email, tool-uri interne;

- ERP, CRM, contabilitate, email, tool-uri interne; presiunea economică: companiile caută eficiență, predictibilitate și reducerea dependenței de muncă manuală.

În funcție de numărul și tipul de automatizări implementate, investiția variază între 4.000 și 25.000 EUR.

„Vorbim de tehnologii mult mai complexe decât un simplu tool sau o simplă aplicație – sunt sisteme capabile să înțeleagă context, să automatizeze procese integrate și să opereze la nivel strategic în organizație, eliberând în același timp angajații de sarcini repetitive și fără valoare adăugată”, explică Geanni Suru.

Practic, companiile încep să construiască echipe hibride, formate din angajați și agenți digitali, care preiau activitățile repetitive, operaționale sau analitice și cresc viteza de execuție la nivel organizațional.

Ce tip de agenți AI implementează companiile din România

Automatizările și agenții AI sunt solicitați în special de companii medii și mari din industrii precum producție, comerț și servicii. În aceste organizații, tehnologia este integrată pentru eficientizarea operațiunilor și reducerea costurilor recurente, arată datele Integrare.ai.

De asemenea, multe startup-uri și firme mici implementează tehnologii pentru a automatiza cât mai multe procese repetitive, astfel încât să eficientizeze munca și să evite generarea unor cheltuieli suplimentare. Ulterior dezvoltă echipa cu specialiști în roluri esențiale pentru creșterea business-ului - vânzare, parteneriate sau coordonare.

Cei mai căutați agenți AI sunt:

agenți AI pentru automatizarea proceselor repetitive : facturi, rapoarte, documente;

: facturi, rapoarte, documente; agenți de suport clienți : email, WhatsApp, chat, ticketing;

: email, WhatsApp, chat, ticketing; agenți de vânzări și lead qualification : lead management, follow-up automat, ofertare;

: lead management, follow-up automat, ofertare; agenți pentru analiză de date și raportare managerială : dashboards, rapoarte predictive, alerte;

: dashboards, rapoarte predictive, alerte; agenți care conectează mai multe aplicații și „leagă” fluxuri de lucru.

„În România, cererea este foarte pragmatică. Companiile nu caută AI „spectaculos”, ci AI care economisește timp și bani. Practic, firmele cer agenți care înlocuiesc task-uri, nu oameni, vor tehnologii care pot fi controlate, auditate și adaptate rapid și care oferă oportunitatea de a reduce cheltuielile”, spune Geanni Suru.

Cei mai utilizați agenți AI în comerț, financiar sau servicii

Concret, companiile din producție solicită agenți AI care simplică mult operațiunile din departamentul financiar, operațiunile din depozit sau operațiunile din zona administrativă, care implicau multă muncă repetitivă în trecut.

În retail sunt integrați „angajați digitali” care supervizează stocurile, comenzile de aprovizionare și gestioneazăplățile către furnizori.

Companiile care vând servicii vor agenți AI care generează leaduri, dar și care gestionează fiecare lead de la primul contact până la semnarea contractului, cu implicare minimă din partea unei persoane.

Concomitent cu implementarea agenților, companiile își instruiesc echipele pentru folosirea noilor automatizări, astfel încât angajații să fie pregătiți și confortabili cu schimbarea din firmă. În 2025, numărul participanților la traininguri de utilizare a inteligenței artificiale și a agenților AI a crescut cu peste 100%, spune firma de soluții.