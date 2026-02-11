PNRR: „România, cel mai probabil, va pierde 231 milioane de euro”, în urma amării deciziei CCR (ministru)

„România, cel mai probabil, va pierde 231 milioane de euro”, fonduri europene PNRR aferente reformei pensiilor magistraților, a declarat, miercuri, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, după ce Curtea Constituțională a amânat a cincea oară o decizie privind proiectul Guvernului Bolojan.

Membrii Curții Constituționale a României (CCR) au amânat pentru 18 februarie o decizie privind legea privind pensiile speciale, pentru a analiza solicitarea făcută de președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, după cum a relatat HotNews.ro

„A cincea amânare consecutivă la CCR. România, cel mai probabil, va pierde 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al ICCJ. România este singura țară din lume unde iei o pensie specială, salariu de judecător CCR și intri și în concediu paternal.

În ciuda tuturor eforturilor Guvernului si prim-ministrului Ilie Bolojan, astăzi au câștigat ei, cei care au fugit de la ședințe de frică să nu își piardă privilegiile. E o zi neagră pentru toți cei care vor o justiție dreaptă și necoruptă.E o zi neagră pentru toți cei care își doresc o Românie modernă și europeană” - a comentat, pe Facebook, ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru.

Anterior, la podcastul StartupCafe, Dragoș Pîslaru a lăsat să se înțeleagă că, de fapt, suma pe care România o va pierde din cererea de plată 3 urmează să se ridice la 400 de milioane de euro, bani europeni pe care nu-i vom mai putea obține, din cauza unor reforme neîndeplinite la timp:

StartupCafe.ro: Din cei 800 de milioane câți sunt suspendați din cererea de plată 3, câți am pierdut până acum, pentru că nu se fac jaloanele respective?

Dragoș Pîslaru: Nu există, în acest moment, o cifră cu cât am pierdut. Există, în mod evident, o înțelegere că n-am făcut până la capăt niște lucruri. Adică, pensiile speciale, tocmai am menționat, și acolo sunt 231 de milioane și, pe sectorul de transporturi, cel puțin, acolo unde trebuia numiți oameni în Consiliul Administrației și au implementat OUG 109 -Guvernanță Corporativă, acolo nu le-am făcut la timp. Am făcut niște mici chestii cu indicatorii de performanță, dar nu am terminat selecțiile. Deci, cumva, ideea e că o bună parte din banii pentru transporturi există posibilitatea să nu putem să-i luăm, așa cum arată lucrurile.

Să ne uităm și la energie, că nici acolo nu au fost toate, toate, au mai lipsit câteva.

Deci, una peste alta, așa cum am spus, noi sperăm să luăm cea mai mare parte din sumă, cea mai mare parte acum, ca să ne jucăm un pic cu termenul, înseamnă că măcar să luăm jumătate din suma pe care am avut-o inițial. Deci, nu vreau să creez iarăși o așteptare, dar cert este că încă nu e clar că am pierdut aia, aia și cu aia, dar nici nu pot să spun în acest moment că, în afară de pensii speciale am făcut, dar nici acolo nu au fost făcute.

StartupCafe.ro: Deci, mai luăm vreo 400 milioane din banii suspendați.

Dragoș Pîslaru: N-am spus eu asta, dar da, cea mai mare parte din sumă, care înseamnă măcar un leu peste jumate.