Comisia Europeană „a luat act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale”. Ce urmează

„Comisia Europeană a luat act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale”, a declarat, pentru StartupCafe.ro, un purtător de cuvânt al executivului comunitar, care a precizat ce evaluare mai are de făcut în continuare instituția de la Bruxelles. 

Chestionat de StartupCafe.ro, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a transmis: 

„Comisia Europeană a luat act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale.

Reforma pensiilor speciale face parte din cea de-a treia cerere de plată depusă de România în decembrie 2023.

În mai 2025, printr-o decizie de punere în aplicare, Comisia a suspendat suma de 231 de milioane de euro aferentă jalo­nului 215, care vizează reforma pensiilor speciale.

Conform Regulamentului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), România avea termen până la 28 noiembrie 2025 pentru a remedia deficiențele identificate în decizia Comisiei din mai 2025.

În data de 28 noiembrie 2025, autoritățile române au transmis o solicitare prin care au explicat modul în care au fost abordate jaloanele suspendate.

Comisia evaluează în prezent această solicitare și informațiile aferente și va informa autoritățile române cu privire la concluziile sale în timp util.

Comisia nu poate face comentarii cu privire la evaluări aflate în desfășurare”.

Reamintim că membrii Curții Constituționale a României (CCR) au amânat pentru 18 februarie o decizie privind legea privind pensiile speciale, pentru a analiza solicitarea făcută de președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, după cum a relatat HotNews.ro

„România, cel mai probabil, va pierde 231 milioane de euro”, fonduri europene PNRR aferente reformei pensiilor magistraților, a declarat, miercuri, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, după ce Curtea Constituțională a amânat a cincea oară o decizie privind proiectul Guvernului Bolojan. 

