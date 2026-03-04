Fonduri europene: A fost condamnat la 4 ani de închisoare directorul AFIR, Adrian Chesnoiu, care gestionează miliarde de euro pentru fermieri și antreprenori rurali

Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Adrian Chesnoiu, care gestionează fonduri europene de miliarde de euro destinate fermierilor, antreprenorilor din mediul rural și dezvoltării satelor, a fost condamnat, miercuri, la 4 ani de închisoare cu executare, dar decizia nu este definitivă.

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe Chesnoiu la închisoare, într-un dosar legat de fraudarea unor concursuri de angajare în Ministerul Agriculturii, potrivit HotNews.ro.

Pe lângă condamnarea la 4 ani de închisoare, instanţa a admis acţiunea civilă formulată de Ministerul Agriculturii şi l-a obligat pe Chesnoiu la plata sumei de 50.995 lei, reprezentând cheltuielile salariale efectuate de Ministerul Agriculturii în perioada 1 aprilie – 28 iunie 2022, el având de achitat şi 13.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Decizia ICCJ poate fi atacată cu apel de către Chesnoiu.

În decembrie 2022, cînd era ministru al Agriculturii în Guvernul Ciucă (PSD-PNL), Adrian Chesnoiu a fost trimis în judecată de DNA, fiind acuzat de abuz în serviciu şi de săvârşirea a patru infracţiuni de instigare (sub forma participaţiei improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite, relatează Agerpres.

Conform DNA, în perioada 9 februarie – 11 aprilie 2022, Adrian Ionuţ Chesnoiu, în calitate de ministru al Agriculturii, ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze lui Andrei-Cristian Răducan (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susţinute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, şef serviciu, director executiv adjunct şi director executiv ai unor direcţii judeţene.

„Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la candidaţii ‘agreaţi’, respectiv Aurel Sandu, Mihai-Cosmin Corobea, Mihai Pârv şi Cătălin Ionuţ Lăscaie. După primirea subiectelor şi promovarea probei scrise, inculpatul Cătălin Ionuţ Lăscaie ar fi fost respins la proba interviului”, susțin anchetatorii.

Procurorii menţionează că, la intervenţia directă a fostului ministru, în cazul candidatului Aurel Sandu, membrii comisiei ar fi fost nevoiţi să-l promoveze, deşi acesta nu obţinuse un punctaj corespunzător.

„Ca urmare a acestui demers, persoana respectivă a fost numită în funcţia de şef serviciu, obţinând, în perioada ocupării funcţiei, venituri salariale în valoare de 50.995 lei”, arată DNA.

În urma acțiunii procurorilor, Chesnoiu a demisionat din funcția de ministru al Agriculturii în anul 2022, dar din decembrie 2024 a fost numit în funcția de director general al AFIR, instituție din subordinea Ministerului Agriculturii.

De ce este importantă agenția AFIR

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) are ca atribuție implementarea tehnică și financiară a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020) și a Planului Strategic 2023 - 2027 (PS 2023 - 2027).

În actuala perioadă de programare, AFIR gestionează modul în care se împart cele aproape 6 miliarde de euro din Pilonul II al PS 2023-2027. Banii sunt alocați de UE din

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

Separat, AFIR gestionează și finanțări de la bugetul de stat, precum Schema de Ajutor de Stat INVESTALIM, destinată procesatorilor din sectorul alimentar.

Liniile de finanțare AFIR au ca beneficiari, în principal, fermieri, antreprenori din sectorul procesării alimentare, precum și autorități locale din mediul rural.

AFIR este formată din 13 direcţii specializate la nivel central și din 8 Centre Regionale și 41 de Oficii Judeţene.