Camera de Comerț Româno-Germană solicită „accelerarea reformelor esențiale” pentru ca România să nu piardă finanțări europene de 231 milioane EUR

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) solicită „accelerarea reformelor esențiale” asumate de țara noastră, deoarece pierderea celor 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ar avea efecte „critice și profund dăunătoare” pentru economie, „cu atât mai mult în actualul context de încetinire economică, presiuni inflaționiste și scădere a investițiilor”, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Fondurile europene - în general, și PNRR - în special, reprezintă „un instrument esențial pentru modernizarea României și pentru creșterea competitivității economice prin investiții în infrastructură, digitalizare, tranziție verde și eficientizarea administrației publice”.

Pierderea acestor resurse „ar afecta mediul de afaceri, locurile de muncă și perspectivele de dezvoltare pe termen lung”, subliniază AHK.

„Posibila pierdere a fondurilor PNRR reprezintă un risc economic major pentru România. Nu vorbim doar despre cele 231 de milioane EUR aflate acum în discuție, ci despre peste 2 miliarde EUR care pot deveni inaccesibile dacă reformele nu avansează”, avertizează Sebastian Metz, Director General și membru în Consiliul Director al AHK România.

El subliniază că „într‑o perioadă deja dificilă pentru economie, România nu își poate permite să piardă aceste resurse”.

La rândul său, Volker Raffel, Președinte AHK România, adaugă: „Reechilibrarea pe termen lung a unui buget sustenabil necesită, după recentele creșteri de taxe, mai multă eficiență în administrația de stat și reducerea birocrației inutile. Pentru obținerea fondurilor UE este esențial ca România să aibă instituțiile publice performante, care să permită buna gestionare a acestor fonduri, astfel încât ele să nu fie diminuate sau plătite cu întârziere. Atât reducerea fondurilor UE, cât și întârzierile în plata acestora încetinesc inutil creșterea economică. Reformele nu mai pot fi amânate, ele sunt esențiale pentru viitorul economic al țării”.

Respectarea jaloanelor și implementarea coerentă a reformelor reprezintă „nu doar o obligație europeană, ci și o condiție fundamentală pentru menținerea încrederii investitorilor și atragerea de noi investiții”.

Este important ca fondurile UE „să fie disponibile integral și la timp, iar cererile de finanțare să fie procesate și plătite în intervalul prevăzut”, se mai arată în comunicat.









