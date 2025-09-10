Emiratele Arabe Unite lansează un model de inteligență artificială cu raționament ieftin, care vrea să rivalizeze cu OpenAI (ChatGPT) și DeepSeek

Universitatea de Inteligenţă Artificială Mohamed bin Zayed (MBZUAI) din Emiratele Arabe Unite a anunţat marţi lansarea unui nou model de inteligenţă artificială de raţionament, conceput să concureze cu OpenAI şi DeepSeek, transmite CNBC, citată de News.ro.

Modelul, numit K2 Think, are doar 32 miliarde parametri, mult mai mic decât sistemele rivalilor, dar este capabil, potrivit cercetătorilor, să atingă performanţe similare.

K2 Think este construit pe baza modelului open-source Qwen 2.5 al Alibaba şi rulează pe hardware furnizat de producătorul de cipuri Cerebras.

Spre comparaţie, modelul R1 al laboratorului chinez DeepSeek are 671 miliarde parametri, iar OpenAI nu dezvăluie dimensiunea modelelor sale.

Dezvoltat în parteneriat cu G42, compania de AI din Emirate sprijinită de Microsoft, K2 Think a obţinut rezultate solide la testele de matematică, programare şi ştiinţă.

Cercetătorii spun că succesul se datorează tehnicilor de „fine-tuning” pe lanţuri lungi de raţionament şi „test-time scaling”, care alocă resurse suplimentare în timpul procesului de inferenţă.

Abu Dhabi îşi propune să îşi consolideze influenţa geopolitică şi să îşi diversifice economia dincolo de petrol prin investiţii masive în AI, dar concurenţa regională, în special din partea Arabiei Saudite, este acerbă.

Spre deosebire de ChatGPT de la OpenAI, K2 Think nu este gândit ca un chatbot, ci ca un instrument ştiinţific menit să accelereze descoperirile în matematică, medicină şi cercetare.

„Ceea ce descoperim este că se poate face mult mai mult cu mai puţin”, a spus Richard Morton, director în cadrul MBZUAI.