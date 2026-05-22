Anthropic negociază cu Microsoft pentru cipuri AI, după investiția de 5 miliarde dolari

Gigantul american Microsoft poartă discuții cu Anthropic pentru furnizarea cipurilor sale dedicate inteligenţei artificiale Maia, într-un posibil acord care ar consolida poziţia gigantului american în competiţia pentru infrastructura AI, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Potrivit unei surse apropiate negocierilor, cele două companii nu au semnat încă un contract final.

Microsoft a prezentat a doua generaţie a cipului Maia în luna ianuarie, însă procesorul nu este încă disponibil clienţilor platformei cloud Azure.

Compania a anunţat anterior că cipul Maia 200 va fi utilizat pentru modelul GPT-5.2 dezvoltat de OpenAI.

Un eventual acord ar reprezenta un succes important pentru Microsoft, care încearcă să recupereze teren în faţa rivalilor Amazon şi Google în domeniul cipurilor AI specializate.

În noiembrie, Microsoft a anunţat o investiţie de 5 miliarde dolari în Anthropic, în timp ce startup-ul AI s-a angajat să cheltuie 30 miliarde dolari pentru servicii Azure.

Anthropic utilizează deja infrastructură cloud furnizată atât de Amazon, cât şi de Google.

Directorul general şi cofondatorul Anthropic, Dario Amodei, a declarat recent că firma se confruntă cu „dificultăţi legate de capacitatea de procesare”.

Popularitatea tot mai mare a asistentului AI Claude şi a instrumentului Claude Code pentru programare asistată de inteligenţă artificială a crescut semnificativ necesarul de putere de calcul al companiei.

Miercuri, SpaceX a anunţat că Anthropic va plăti 1,25 miliarde dolari pe lună până în mai 2029 pentru capacitate de procesare.

Până acum, Anthropic s-a bazat în principal pe cipurile grafice produse de Nvidia pentru antrenarea şi rularea modelelor sale de inteligenţă artificială generativă.

În aprilie, Anthropic a anunţat şi un acord pe 10 ani, de peste 100 miliarde dolari, pentru utilizarea cipurilor Trainium dezvoltate de Amazon Web Services.

Compania foloseşte de asemenea procesoare TPU create de Google.

Directorul general al Microsoft, Satya Nadella, a declarat în aprilie că Maia 200 oferă „o eficienţă cu peste 30% mai bună în raportul cost-performanţă” comparativ cu alte cipuri utilizate în centrele de date ale companiei.

Potrivit lui Nadella, cipurile sunt deja operate în centre de date Microsoft din Arizona şi Iowa.

