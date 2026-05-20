O firmă IT românească se extinde în Republica Moldova

Firma românească de software pentru business TotalSoft se extinde în Republica Moldova printr-un parteneriat strategic cu firma locală NetSafe, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Parteneriatul vizează atât furnizarea de soluții software integrate, cât și dezvoltarea capacităților locale de implementare și suport pentru suita software Charisma. NetSafe asigură controlul calității pentru Charisma prin intermediul echipelor locale de ingineri și gestionarea relației cu clienții.

Extinderea operațiunilor face parte din strategia TotalSoft de dezvoltare la nivel regional prin mărirea rețelei de parteneri locali și vine într-un context regional în care companiile și instituțiile moldovene caută alternative sigure și conforme la soluțiile existente, în special în perspectiva alinierii la standardele europene.

„În Republica Moldova, nu venim doar cu soluții, ci și cu un plan de investiții care vizează inclusiv dezvoltarea industriei locale. Faptul că avem deja clienți în această piață contribuie semnificativ la dezvoltarea și adaptarea suitei Charisma la specificul local”, a precizat Daniel Nedelcu, Head of Partnership TotalSoft (foto).

Suita Charisma este o platformă software integrată care acoperă un spectru complet de procese de afaceri: soluții de Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management (HCM), Asset Finance, Healthcare și Business Intelligence.

Charisma permite gestionarea unitară a operațiunilor financiare, operaționale și de resurse umane și este implementată în peste 40 de țări. La nivel internațional, soluția se clasează în top 10 global la categoria asset finance și în top 10 european la categoria ERP și HCM.

TotalSoft a demarat deja proiecte pe piața din Republica Moldova, unde o serie de companii locale au adoptat suita Charisma. Un exemplu relevant în acest sens este OTP Bank, una dintre băncile importante de pe piața din țara vecină, care a implementat soluția Charisma pentru Asset Finance.

Printre motivele care au stat la baza deciziei de a implementa Charisma se numără nivelul ridicat de securitate și suportul oferit pe parcursul implementării. Soluția este aliniată la reglementările UE și oferă un grad ridicat de flexibilitate în integrarea cu sisteme locale, fiind deja conectată la e-Factura și Msign.

TotalSoft este un furnizor global de tehnologie care sprijină companiile să își gestioneze operațiunile în medii complexe, multi-country și puternic reglementate, printr-o abordare bazată pe platforme integrate de industrie. Cu peste 30 de ani de experiență, peste 1.000 clienți și implementări în peste 40 de țări, compania susține organizații din multiple industrii, de la servicii financiare, producție, retail și supply chain, până la sănătate și construcții. De 10 ani de zile, face parte din grupul Logo Yazılım A.Ș. (Logo).

Platforma Charisma, produsul de referință al companiei, conectează sisteme, date și parteneri, permițând organizațiilor să își scaleze operațiunile la nivel global. În completare, TotalSoft oferă un portofoliu de servicii de outsourcing, care include atât servicii de HR și contabilitate financiară, cât și soluții de digitalizare aliniate cerințelor GDPR.

