Concedieri la Meta (Facebook): În jur de 8.000 angajați sunt dați afară pe fondul restructurării generate de inteligența artificială

Compania Meta, deținută de Mark Zuckerberg, concediază aproape 8.000 angajați, pentru a compensa celelalte investiții ale companiei, cum ar fi cea în inteligență artificială, conform unui e-mail consultat de Business Insider.

Disponibilizările fac parte dintr-un „efort continuu de a conduce compania mai eficient”, a scris Meta.

E-mailul a fost trimis la aproximativ 10% din forța de muncă totală a companiei, de 78.000 de angajați. Asta înseamnă că în jur de 7.800 de angajați sunt afectați de concedieri.

În același timp, gigantul american spune că va muta peste 7.000 de oameni astfel încât aceștia să lucreze la inițiative noi cu inteligență artificială.

Astfel, se confirmă informația prezentată prima dată de Reuters, despre care am mai scris pe site. Aceasta este prima fază din concedierile planificate anul acesta de Meta, o a doua rundă fiind în pregătiri pentru a doua jumătate a anului.

Mark Zuckerberg, director general (CEO) și cofondator Meta, investeşte sute de miliarde de dolari în dezvoltarea inteligenţei artificiale, încercând să restructureze radical modul de funcţionare al companiei în jurul acestei tehnologii, într-o tendinţă observată în întreg sectorul tehnologic american.