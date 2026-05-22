Un startup AI britanic fondat de un român atrage o finanțare de 1,5 milioane dolari: Design de plăci de circuit cu inteligență artificială

Mihai Meșteru și Bach Nguyen, fondatorii siliXon
Mihai Meșteru și Bach Nguyen, fondatorii siliXon Sursă: siliXon / LinkedIn

Un startup de inteligență artificială pentru design-ul de plăci de circuit fondat de un român a strâns peste 1,5 milioane dolari finanțare într-o rundă de investiții.

Startup-ul siliXon a strâns banii într-o rundă de tip pre-seed, condusă de fondul german System.One, potrivit Tech Funding News.

Compania fondată în 2025 în Marea Britanie dezvoltă o platformă prin care utilizatorii pot genera, cu ajutorul inteligenței artificiale, designuri de „printed circuit boards” (plăci de circuit imprimat). În același timp, platforma poate sugera oferte de furnizori și poate genera cod pentru hardware.

Proiectarea unei plăci de circuit obișnuia să necesite luni întregi de învățare a software-ului de nișă. Nu și acum. De aceea, siliXon tocmai a strâns o rundă pre-seed de peste 1,5 milioane de dolari pentru a permite lumii să creeze plăci de circuit imprimat (PCB-uri) doar în engleză”, a scris startup-ul pe LinkedIn.

Românul Mihai Meșteru este directorul general al siliXon. Înainte de a fonda startup-ul alături de Bach Nguyen, Meșteru a fost asistent de profesor la Universitatea Cambridge și a ocupat mai multe roluri de inginer și cercetător la Google, Analog Devices și Trinity College Dublin, printre altele.

„Tocmai am strâns o rundă pre-seed de peste 1,5 milioane de dolari. Suntem entuziasmați pentru viitor. Creștem echipa, trimite-ne mesaj dacă îți place să mănânci cabluri”, a scris el pe LinkedIn.

Firma se pregătește acum de lansarea platformei în variantă Open Beta și de extinderea echipei.

