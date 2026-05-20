Clujenii de la AROBS numesc un american într-o funcție de conducere

Compania de tehnologie AROBS Transylvania Software îl numește pe Porter Haney (foto-dreapta), antreprenor cu experiență tech, în rolul de Chief Revenue Officer (director de venituri), potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

În acest rol, Porter Haney va coordona strategia de dezvoltare comercială și accelerare a creșterii veniturilor la nivel internațional, cu accent pe scalarea serviciilor software enterprise AI-first și consolidarea prezenței Grupului pe piața din Statele Unite ale Americii.

Haney este director general și co-fondator al Codingscape, companie americană de consultanță tehnologică și dezvoltare software, cumpărată majoritar de AROBS anul trecut, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

„În ultimii ani, AROBS și-a accelerat prezența internațională și și-a extins capabilitățile prin integrarea unor companii complementare în cadrul Grupului. Odată cu dezvoltarea operațiunilor noastre în multiple piețe și verticale tehnologice, consolidarea unei abordări comerciale unitare și orientate spre creștere devine un element esențial pentru următoarea etapă de dezvoltare a AROBS. Piața din Statele Unite reprezintă unul dintre cele mai competitive și dinamice ecosisteme globale pentru servicii software și transformare digitală, cu un ritm accelerat de adopție a tehnologiilor emergente, inclusiv AI, și cu oportunități semnificative în zona proiectelor enterprise cu valoare adăugată ridicată. Porter Haney aduce experiența operațională necesară pentru a construi un motor comercial unitar, orientat spre vânzări, la nivelul Grupului. Un model care transformă competențele acumulate de AROBS și caracterul complementar al liniilor noastre de business într-un mecanism de creștere ce poate fi replicat la nivel de piețe, geografii și verticale, cu obiectivul de a construi un ecosistem tehnologic integrat, care valorifică sinergiile existente la nivelul Grupului sub viziunea One AROBS”, a declarat Voicu Oprean (foto-stânga), Președinte Consiliu de Administrație și CEO al AROBS.

„AROBS reprezintă una dintre cele mai interesante povești europene de creștere compusă în industria software. 1.200 de ingineri. 27 de ani de creștere profitabilă alături de clienți de referință din industrii precum automotive, servicii financiare, life sciences și ecommerce. Unul dintre primele grupuri software din Europa certificate ISO/IEC 42001 pentru managementul AI. O cultură antreprenorială coordonată de fondator, care a integrat zeci de companii fără să piardă disciplina operațională. În calitate de acționar și CRO al AROBS, cred că următorul deceniu de creare de valoare în software, accelerată de AI, va favoriza exact grupuri precum AROBS. Construim o companie globală, bazată pe profunzime inginerească și acoperire comercială în Europa și America de Nord”, a declarat Porter Haney, CRO al AROBS.

În funcția de CRO, Porter Haney va coordona activitățile de business development și strategie comercială la nivelul Grupului, cu accent pe dezvoltarea relațiilor cu clienți internaționali, extinderea oportunităților comerciale cross-group și accelerarea inițiativelor de creștere pe piețele externe. Totodată, acesta va contribui la dezvoltarea unei abordări integrate și orientate spre vânzări la nivel de go-to-market, precum și la consolidarea colaborării comerciale dintre companiile și echipele AROBS.

De la listarea la Bursa de Valori București din anul 2021, AROBS spune că a evoluat de la o companie antreprenorială de tehnologie către o platformă internațională integrată, alcătuită din trei segmente complementare – Servicii Software, Produse Software și Sisteme Integrate – cu operațiuni în multiple piețe și verticale tehnologice. În această perioadă, cifra de afaceri consolidată a Grupului a crescut de la aproximativ 190 milioane de lei în 2021 la 448 milioane de lei la finalul anului 2025, echivalentul unei rate anuale compuse de creștere (CAGR) de aproximativ 24%.

În 2026 și în anii următori, Grupul urmărește consolidarea integrării operaționale și comerciale, valorificarea sinergiilor generate de procesele de M&A și transformarea dimensiunii acumulate în eficiență operațională, profitabilitate și creare de valoare pe termen lung.

