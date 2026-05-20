Înscrieri: Accelerator pentru IMM-urile românești. Cursuri de la Harvard, consultanță și granturi în valoare totală de 1 milion de lei

Întreprinderile mici și mijlocii din România care vor să se digitalizeze și să introducă inteligența artificială în companie se pot înscrie într-un program de educație digitală, cu acces la resurse de la Harvard Business School AI Institute, granturi de până la 1 milion de lei și consultanță, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Înscrierile se fac AICI. Participarea este gratuită.

Programul Business Forward este un accelerator național în AI și tehnologie dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din România. Sunt eligibile IMM-urile cu o cifră de afaceri cuprinsă între 1 și 5 milioane EUR. Programul se adresează cu prioritate sectoarelor cu potențial ridicat de transformare prin tehnologie: producție și industrie ușoară, logistică și transporturi, agricultură și industrie alimentară, retail și e-commerce, servicii B2B, educație și sănătate privată, însă nu se limitează la acestea. Companiile din orice industrie care doresc să adopte soluții de digitalizare și AI sunt încurajate să aplice.

Companiile acceptate vor beneficia de acces la un parcurs de învățare digitală dezvoltat de Harvard Business School AI Institute, centru academic de cercetare și formare în domeniul inteligenței artificiale aplicate în business. Modulele acoperă fundamentele AI generative, aplicarea strategică a inteligenței artificiale în organizații și conducerea proceselor de implementare AI la nivel de management.

Dincolo de componenta educațională, Business Forward funcționează și ca platformă de conectare între antreprenori și furnizori de soluții de digitalizare și automatizare. Prin webinarii dedicate, participanții vor putea identifica concret ce tehnologii pot fi integrate în propriile companii și cu ce parteneri pot colabora pentru implementare.

Mai mult, o parte a companiilor acceptate în program va intra în toamnă într-un program intensiv care combină workshop-uri offline și online, bootcamp-uri și sesiuni de consultanță.

Pe parcursul acestui program, fiecare din aceste companii selectate va primi consultanță dedicată pentru elaborarea unui business case centrat pe o soluție concretă de modernizare, automatizare sau implementare AI.

Finaliștii vor putea obține unul dintre cele patru granturi acordate în cadrul programului:

1 grant de 400.000 de lei ;

; 3 granturi de câte 200.000 de lei fiecare.

Granturile sunt destinate exclusiv implementării soluțiilor tehnologice identificate pe parcursul programului.

Doar 5,2% dintre companiile din România folosesc tehnologii AI, de aproape 6 ori mai puțin decât media europeană de 30% și de 8 ori mai puțin decât Danemarca, liderul UE cu 42% (Eurostat, 2025). Pentru un antreprenor român, asta înseamnă că majoritatea competitorilor săi din Europa operează deja cu instrumente pe care el încă nu le-a adoptat. Decalajul nu este static; cu fiecare an în care adopția avansează în vest și stagnează în România, distanța devine mai greu de recuperat. Business Forward este răspunsul exact la această nevoie.

„Următorii cinci ani vor defini ce companii vor supraviețui și ce companii vor rămâne în urmă. Diferența nu va fi doar despre capital, ci despre capacitatea de a învăța rapid, de a adopta tehnologie și de a reconstrui procese. Business Forward este infrastructura care le oferă IMM-urilor românești acces la educație de la Harvard Business School AI Institute, expertiză și finanțare. Este o punte între unde sunt companiile astăzi și unde trebuie să fie pentru a rămâne relevante într-o economie europeană din ce în ce mai automatizată”, a declarat Roxana Cojocaru, Director Executiv Social Innovation Solutions.

Business Forward este organizat de Social Innovation Solutions, organizație care sprijină IMM-urile și ONG-urile din 6 țări din Europa Centrală și de Est prin resurse, oportunități și instrumente pentru strategii de adaptare tehnologică și proiecte de transfer de tehnologie, și Raiffeisen Bank România.

---

TUTORIAL Cum adaugi StartupCafe.ro ca sursă preferată de știri în Google