Cluj-Napoca: Competiție de soluții cu inteligență artificială pentru viitorul orașului, deschisă pentru tineri. A mai rămas o zi de înscrieri

Tinerii inovatori cu idei pentru provocările din viața urbană, educație și mediul de afaceri sunt invitați să se înscrie la o competiție desfășurată în cadrul Zilelor Clujului, organizată de ROTSA (Romanian Tech Startups Association), potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Cluj AI Buildathon are loc între 23 și 24 mai 2026 și provoacă tinerii să dezvolte soluții practice bazate pe inteligență artificială pentru provocări reale din viața urbană, educație și mediul de business local.

Buildathon-ul începe cu un sprint de 48 de ore, după care echipele vor lucra timp de o lună la îmbunătățirea soluției, cu îndrumarea mentorilor. Proiectele finale vor fi prezentate în luna iulie, în cadrul Transylvania Demo Day.

Competiția se adresează dezvoltatorilor, specialiștilor în AI și date, designerilor, product managerilor, antreprenorilor, creativilor și tuturor celor care își doresc să construiască soluții reale cu AI pentru a îmbunătăți viața locuitorilor din Cluj-Napoca. Participanții se pot înscrie individual sau în echipă, iar organizatorii îi vor ajuta să își găsească partenerii potriviți.

„Prin Cluj AI Buildathon ne propunem să aducem împreună tineri care nu doar experimentează cu inteligența artificială, ci o folosesc pentru a dezvolta soluții concrete pentru provocări din infrastructură, educație și business. Participanții vor lucra în echipe multidisciplinare, vor beneficia de mentorat și de acces la un ecosistem care îi poate sprijini să transforme un prototip într-un proiect cu potențial real de implementare și finanțare. În același timp, credem că este nevoie de o mai bună convergență între politicile naționale, regionale, județene și locale în domeniul digitalizării, motiv pentru care evenimentul reunește reprezentanți ai tuturor celor patru niveluri de decizie și acțiune”, a declarat Diana Ardelean, director executiv Romanian Tech Startups Association (ROTSA).

Participanții la buildathon pot alege una dintre cele cinci direcții:

AI pentru comunitate și oraș,

AI pentru business și productivitate,

AI pentru educație și cariere,

AI pentru mediu și mobilitate,

AI pentru cultură și experiențe.

Printre premiile oferite de organizatori se numără: 50 de bilete la TEDx Cluj, premii oferite de Electric Castle, lecții demonstrative de zbor de la Cruiser Aviation, credite pe platforma Featherless și acces fast-track la Venture Incubation Program, cu șansa unei finanțări de până la 30.000 EUR.

Autoworld, unul din liderii auto Volkswagen, Audi și Volvo din România, invită participanții să dezvolte un sistem bazat pe AI care poate simplifica, automatiza și optimiza procesul de lucru din Google Ads într-un mod practic și scalabil. Soluția ar trebui să ajute echipele de marketing pe una dintre direcțiile: optimizare bugete & licitații, generare și testare de anunțuri, monitorizare și alertare inteligentă, raportare automată.

„Am ales să fim parte din Cluj AI Buildathon pentru că ne recunoaștem în spiritul acestei inițiative. Autoworld este o companie cu tradiție, dar care a crescut mereu alături de tehnologie, la fel ca mașinile pe care le reprezentăm, care nu au încetat niciodată să evolueze. Inteligența artificială nu este pentru noi un trend de bifat, ci o direcție naturală. Challenge-ul pe care îl lansăm pornește dintr-o problemă reală din activitatea noastră de zi cu zi și credem că soluția construită în aceste 48 de ore poate depăși granițele industriei auto. Acesta este și motivul pentru care am ales să fim Challenge Owner: vrem să contribuim concret la dezvoltarea comunității locale de business și să fim parte din conversația care contează pentru Cluj”, a declarat Janos Mezei, Director General Autoworld.

Provocările lansate de ADR Nord-Vest - INNO sunt:

crearea unor instrumente bazate pe AI care să ajute comunitățile, industria, investitorii și organizațiile de cercetare să descopere și să valorifice potențialul de inovare neexploatat; crearea unor soluții bazate pe AI care utilizează date deschise pentru a genera informații utile în materie de investiții pentru regiuni, orașe, zone industriale, cartiere de inovare sau zone rurale.

„Ne-am alăturat Cluj AI Buildathon în rol de partener și challenge owner, susținând astfel o inițiativă care aduce împreună tehnologia, inovația și colaborarea interdisciplinară. Este exact ceea ce facem zi de zi prin INNO: sprijinim activ ecosistemul de inovare și antreprenoriat, conectăm startup-uri, cercetători, companii și noua generație de talente și lucrăm constant pentru ca Clujul să rămână un pol activ de inovare și tehnologie. Buildathon-ul este, pentru noi, o extensie naturală a acestui angajament”, a declarat Anca Roman, șef departament platforma INNO, departamentul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Provocarea lansată de Electric Castle este crearea un prototip de asistent bazat pe AI, care să îi ajute pe cei care vin pentru prima oară la festival să-și planifice vizita. Printre posibilele premii pentru echipa câștigătoare se numără:

ocazia de a testa soluția pe site-ul, aplicația sau rețelele sociale ale Electric Castle înainte de festival (cu menționarea publică a autorului/autorilor),

acces în culisele echipei EC în timpul pregătirilor,

pachet promoțional EC / cadouri în ediție limitată,

sesiune privată de demonstrație sau testare la sediul EC,

prezentare pe canalele EC, LinkedIn sau în comunicate de presă,

posibilitate de stagiu sau contract de implementare plătit.

În cadrul buildathon-ului va avea loc panelul Digitalizarea României în era AI, la care sunt invitați Cătălin Giulescu, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Emil Boc - Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Ionuț Drăgan CEO Argonian (o nouă companie clujeană deep tech cu un sistem antidronă, inclusa in instrumentul SAFE), Cristian Gheorghe - Business Development Eastern Europe la Prysmian, Claudiu Salanță, Arhitect Șef al Județului Cluj din partea Consiliului Județean Cluj, reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord Vest, reprezentanți ai Institutului de Cercetare în Inteligență Artificială UTCN. Panelul va fi moderat de Cristian Dascălu, președinte ROTSA.