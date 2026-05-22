Spotify anunță o serie de schimbări legate de podcasturi, concerte și o colaborare cu UMG pentru remixuri cu inteligență artificială

Platforma de streaming de muzică, podcasturi și cărți audio Spotify, anunță o serie de schimbări la nivelul platformei, odată cu marcarea aniversării de 20 de ani, cum ar fi experiențe bazate pe AI pentru crearea de podcasturi, generarea de remixuri muzicale în colaborare cu Universal Music Group (UMG) și loializarea fanilor în cumpărarea de bilete pentru concerte.

O bună parte din schimbările anunțate în cadrul „Investors Day 2026” a Spotify au legătură cu business-ul de podcasting din aplicație. Utilizatorii vor putea întreba un chatbot, pe măsură ce se uită la podcast, despre conținutul acestuia și vor primi răspunsuri în timp real. Totodată, ascultătorii vor putea genera mici episoade private despre subiecte de interes, numite „Personal Podcasts”.

Prima funcție este disponibilă utilizatorilor Premium din SUA, Irlanda și Suedia, iar „Personal Podcasts” se va lansa mai târziu anul acesta pentru ascultătorii abonați din SUA.

Creatorii de podcasturi, de cealaltă parte, vor putea să seteze producțiile lor ca fiind disponibile prin noile Abonamente directe. Momentan, funcția de a seta Abonament pentru un podcast este disponibilă pentru câțiva creatori selectați.

Spotify a mai anunțat o aplicație experimentală, Studio by Spotify Labs, care vrea să rivalizeze cu NotebookLM de la Google. Aplicația poate folosi email, calendar, documente și notițe ca surse pentru generarea de podcasturi și are un agent AI care poate naviga pe internet și poate obține informații personale în plus.

Studio by Spotify Labs va fi disponibilă în peste 20 de piețe în mod „Research Preview”, iar utilizatorii selectați trebuie să aibă peste 18 ani.

Fanii din SUA abonați la Spotify Premium, pentru început, vor primi acces prioritar la concertele artiștilor preferați prin noul „Reserved”. Platforma va acorda, în funcție de stream-uri, partajări și alte activități în serviciu, eticheta de „fani reali” ai artiștilor, iar aceștia vor putea cumpăra maxim 2 bilete într-o fereastră dedicată, de obicei, de 24 de ore.

Utilizatorii Premium vor primi acces și la un instrument prin care pot genera, cu ajutorul inteligenței artificiale, cover-uri și remixuri pentru melodii de la scriitori și artiști participanți, ca urmare a acordului dintre Spotify și Universal Music Group (UMG).

Noul instrument va fi lansat ca un add-on plătit pentru utilizatorii Spotify Premium și va crea o sursă suplimentară de venit pentru artiști și compozitori, pe lângă ceea ce câștigă deja prin stream-uri, explică platforma.