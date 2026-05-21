Google Cloud colaborează cu Bulgaria pentru apărarea cibernetică națională bazată pe AI

Information Services, integratorul național de sisteme al Bulgariei, anunță, într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro, o colaborare strategică cu Google Cloud pentru consolidarea capabilităților naționale de apărare cibernetică ale țării.

Această colaborare marchează una dintre primele implementări ale Google Cloud Cybershield în Europa.

Într-o eră în care amenințările cibernetice evoluează odată cu viteza AI, mecanismele tradiționale de apărare manuală nu mai sunt suficiente. Strategia Națională de Apărare Cibernetică a Bulgariei răspunde acestei provocări prin înființarea unui Centru de Operațiuni de Securitate (SOC) federat, conceput pentru a proteja numeroase ministere și agenții guvernamentale.

Information Services utilizează Google Cloud Security Operations pentru a obține o perspectivă centralizată asupra amenințărilor la nivelul entităților guvernamentale, facilitând un răspuns unificat și rapid. Prin valorificarea infrastructurii Google Cloud securizate încă din faza de proiectare și a informațiilor despre amenințări bazate pe AI, colaborarea stabilește o postură defensivă robustă pentru identificarea și neutralizarea amenințărilor cibernetice complexe. Integrarea informațiilor Mandiant din prima linie cu tehnologie avansată permite guvernului bulgar să își extindă operațiunile de securitate și să asigure o protecție holistică pentru activele critice naționale și cetățeni.

„Parteneriatul nostru cu Google Cloud este rezultatul unei relații de opt ani, construită pe încredere și excelență tehnică. Prin integrarea operațiunilor avansate de securitate bazate pe AI și a informațiilor despre amenințări din prima linie, ne maturizăm capabilitățile naționale de apărare pentru a proteja reziliența digitală și infrastructura critică a Bulgariei. Acest proiect servește drept model pentru modul în care statele UE pot utiliza capabilități centralizate pentru a rămâne cu un pas înaintea adversarilor persistenți”, a declarat Simeon Kartselyanski, Cyber Security Manager la Information Services și coordonator al Centrului Național Bulgar pentru Operațiuni de Securitate Cibernetică.

Implementarea, demarată la începutul acestui an, începutul acestui an, urmărește integrarea a 54 de entități guvernamentale în SOC-ul federat. Proiectul integrează o suită cuprinzătoare de soluții de securitate Google Cloud, inclusiv Google Cloud Security Operations, pentru analiză la scară planetară, și Google Threat Intelligence, care încorporează informațiile Mandiant din prima linie. Pentru a consolida și mai mult expertiza locală, colaborarea include capabilități specializate de analiză, menite să sprijine Information Services în detectarea și neutralizarea unor scenarii complexe de intruziune.

Proiectul este susținut prin finanțare europeană, reflectând un mandat regional mai amplu de securizare a frontierei estice a UE. Prin consolidarea telemetriei și a informațiilor de securitate, Bulgaria reduce semnificativ timpul mediu de detectare și răspuns la amenințări, trecând de la o postură defensivă reactivă la una proactivă.