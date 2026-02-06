EGLD de 3 dolari și ceva. Criptomoneda românilor de la MultiversX a scăzut odată cu prețul Bitcoin. Beni: „Piețele au fost absolut brutale”

Criptomoneda românilor de la MultiversX (EGLD) a scăzut, vineri, până la un preț minim de 3 dolari și 76 de cenți, cel mai mic nivel (ATL) înregistrat vreodată pe platforma CoinMarketCap, evoluția fiind în tendințele generale ale pieței crypto, cu Bitcoin coborând la un preț minim al zilei spre 60.000 de dolari. „Piețele au fost absolut brutale” în ultima perioadă – a declarat fondatorul și CEO-ul MultiversX, Beniamin Mincu, la podcastul CraigCast, difuzat cu o zi mai înainte.

În prima parte a zilei de vineri, 6 februarie 2026, la ora transmiterii știrii, EGLD (fostul Elrond) era cotat la 4 dolari și 10 cenți, potrivit CoinMarketCap. Asta după ce la primele ore ale zilei de vineri a scăzut sub 4 dolari, până la un nivel minim istoric (ATL) de 3,76 dolari, înregistrat de CoinMarketCap. Pe platforma Coingecko, prețul minim istoric al EGLD a fost marcat tot vineri, la prima oră, la 3,83 dolari. Criptomoneda sibienilor de la MultiversX e doar o umbră a Elrond-ului care ajunsese la un preț maxim istoric (ATH) de 542 de dolari, pe 23 noiembrie 2021 (conform CoinMarketCap).

Volumul de tranzacționare cu EGLD pe ultimele 24 de ore era undeva la 20 de milioane de dolari.

Toată piața crypto a scăzut, tonul fiind dat de liderul Bitcoin. Prețul BTC s-a dus în jos până la 60.074 dolari, la primele ore ale zilei de vineri, 6 februarie 2026, pentru ca apoi să crească până la 65.000 de dolari, la ora transmiterii știrii. Practic, BTC a picat la jumătatea prețului său maxim istoric (ATH), înregistrat în urmă cu 4 luni, de 126.198 dolari și 76 de cenți.

La rândul său, Ethereum (ETH) s-a dus în jos până la 1.748 de dolari, vineri, la primele ore. Apoi, la ora transmiterii știrii, ETH a mai crescut până la un preț de 1.900 de dolari.

Analistul Deutsche Bank Marion Laboure, citat de News.ro, a remarcat că „vânzările constante (de bitcoini – n.r.) arată că investitorii tradiţionali îşi pierd interesul, iar pesimismul general faţă de criptomonede creşte”.

Prudenţa investitorilor vine în contextul în care numeroasele argumente favorabile bitcoin nu s-au concretizat. Tokenul a evoluat în general în tandem cu alte active riscante, precum acţiunile, în special în timpul tensiunilor geopolitice din Venezuela, Orientul Mijlociu şi Europa, iar adoptarea sa ca mijloc de plată rămâne redusă.

Cererea instituţională, cândva considerată motorul principal al preţului bitcoin, s-a inversat. Potrivit CryptoQuant, fondurile americane tranzacţionate la bursă, care cumpăraseră 46.000 de bitcoini în 2025, sunt vânzători net în 2026.

Beniamin Mincu, CEO și fondator MultiversX: „Crypto, așa cum era până mai acum un an, este mort”

Omul de afaceri sibian Beniamin „Beni” Mincu, director general și cofondator al MultiversX, a prefațat scăderile de prețuri pe piața crypto, în podcastul CraigCast de joi, 5 februarie 2026.

„Cred că s-au schimbat câteva lucruri poate în ultima perioadă: piețele au fost absolut brutale nu doar pentru oamenii din crypto, dar și pentru (piețele de – n.r.) acțiuni, mărfuri, orice altceva, a fost nebunesc într-un sens. Din acest punct de vedere, cred că oamenii fie se întorc la crypto, fie renunță la crypto, pentru că e nevoie de stomac și de prezență pentru a supraviețui și a naviga în aceste ape dificile”, a comentat el pe fondul tendinței care se vedea pe piața crypto.

În contextul procesului de reglementare a pieței crypto în SUA (prin proiectul de lege Digital Asset Market Clarity Act), al evoluției Bitcoin și al evoluției tehnologice cu inteligența artificială în centru, Beniamin Mincu este de părere că domeniul crypto s-a schimbat fundamental față de acum un an.

„Este brutal, într-un fel, pentru că este real, provocarea există. Mai cred că crypto, așa cum era până mai acum un an, este mort. Încercând să mai joci același joc, cu aceiași oameni, în același fel, nu are niciun viitor. Am terminat cu povestea asta. Partea care integrează tehnologia asta, aducându-o în mâinile diverșilor utilizatori sau agenți, văzând unde tehnologia este pregătită să fie adoptată și unde este cerere, unde este presiune și unde putem rezolva un tip de probleme într-un mod unic, asta este marea provocare” – a spus șeful firmei sibiene MultiversX.

De asemenea, el anticipează că, în anul 2026, zeci de mii de angajați din companiile din întreaga lume își vor pierde locurile de muncă, odată cu evoluția și adopția tehnologiilor de inteligență artificială și a agenților AI.

În context, Mincu a făcut 3 „predicții în jurul AI și a crypto”: