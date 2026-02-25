Kaufland deschide două magazine noi, la Titu și Pantelimon, și angajează peste 140 de oameni

Kaufland extinde rețeaua națională și inaugurează joi, 26 februarie, două magazine noi în Titu (județul Dâmbovița) și în Pantelimon (județul Ilfov), se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Compania va angaja în total peste 140 de persoane pentru operarea noilor unități.

Titu: suprafață de 3.100 mp și panouri fotovoltaice pe acoperiș

Magazinul din Titu, amplasat pe strada Pictor Nicolae Grigorescu nr. 84, are o suprafață totală de peste 3.100 mp, dintre care aproximativ 2.000 mp reprezintă zona de vânzare. Pe clădire sunt instalate panouri fotovoltaice ce acoperă circa 1.800 mp.

Unitatea include o galerie comercială cu mai multe spații închiriate – printre care Good2Go, cofetăria Laboratorul de Bucurii și Ana și Cornel – precum și lockere pentru ridicarea coletelor. Programul de funcționare este 07:00–21:30 (luni–sâmbătă) și 08:00–20:00 (duminică).

Pantelimon: magazin de 5.700 mp, cu aproape 3.500 mp de vânzare

La Pantelimon, noul magazin este situat pe Bulevardul Biruinței nr. 84 și se întinde pe peste 5.700 mp, din care aproape 3.500 mp sunt destinați vânzării. Pe acoperiș sunt montate aproximativ 500 de panouri fotovoltaice.

Galeria comercială cuprinde spații precum Dr.Max, Inmedio, Orange Store, Băcănia Sibienilor și Distos. În zonă sunt disponibile și lockere de curierat, automate de cafea și un ATM. Programul magazinului este 07:00–22:30 (luni–sâmbătă) și 08:00–20:30 (duminică).

Facilități și dotări comune

Parcări: 136 de locuri la Titu și 237 la Pantelimon, inclusiv locuri pentru persoane cu dizabilități și părinți

Stații de încărcare pentru mașini electrice și rastele pentru biciclete

Case de marcat: 14 în Titu și 16 în Pantelimon, inclusiv self check-out

Serviciul de autoscanare K-Scan este disponibil în ambele unități

În interior, oferta comercială include legume și fructe, vitrine cu produse proaspete, brutărie, articole nealimentare și produse de drogherie. În exterior există puncte Grill.

Sisteme de reciclare

Ambele magazine sunt dotate cu automate de reciclare self-service. În Titu, automatul are două guri de colectare și acces din exterior, iar în Pantelimon sunt patru guri de colectare. Pot fi depuse PET-uri, sticle și doze din metal de până la 3 litri. Garanția de 0,50 RON se restituie doar pentru ambalajele marcate corespunzător.

Tot la intrare, clienții pot depune ambalaje goale de produse cosmetice sau de curățenie într-un spațiu dedicat, urmând să primească vouchere valabile pentru produse incluse în oferta lunară.






















