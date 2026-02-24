Frica lovește piața crypto, dar băncile și fondurile mari cumpără Bitcoin la foc mic (Raport Binance)

Indicele Fear & Greed pentru Bitcoin a coborât la un minim istoric, în timp ce prețul se menține la 63.000 de dolari, iar oferta migrează din mâinile investitorilor mici către bănci, fonduri și ETF-uri.

În timp ce Bitcoin se tranzacționează în jurul valorii de 63.000 de dolari, sentimentul investitorilor este la unul dintre cele mai negre niveluri din istorie: indicele Fear & Greed a coborât la 5 din 100, semnalând capitularea retail-ului.

Paradoxal, tocmai în acest context de frică extremă, ultimul raport Binance arată că tot mai mult Bitcoin ajunge în portofoliile băncilor mari, fondurilor de investiții și ETF-urilor.

Oferta de BTC migrează de la persoane fizice către instituționali, iar marile nume din finanțe nu se mai mulțumesc doar să dețină active crypto, ci intră direct în DeFi, tokenizare și plăți cu stablecoin. Sentimentul rămâne blocat în frică, dar infrastructura și adopția instituțională continuă să se consolideze în fundal.

Din punct de vedere istoric, astfel de valori extrem de reduse ale indicelui Fear & Greed au coincis, de cele mai multe ori, cu epuizarea valurilor de vânzări și cu începutul unei perioade de stabilizare a prețului Bitcoin.

Și de data aceasta, situația tehnică este interesantă: BTC se află într-o zonă care, în ciclurile trecute, a contat foarte mult, în jurul mediei mobile de 200 de săptămâni. Dacă și la finalul lunii februarie Bitcoin va închide pe minus, vom fi în fața celei de-a cincea luni consecutive de scădere, un scenariu întâlnit ultima dată în 2018.

Schimbare fundamentală pe piață

Deși frica este la cote istorice, contextul actual este diferit de ceea ce vedeam în ciclurile anterioare.

Atunci când indicele Fear & Greed se afla la valori similare în trecut, prețul Bitcoin era semnificativ mai mic, iar adopția asset-ului și a tehnologiei blockchain era mult mai redusă.

Acum, BTC este totuși la circa 50% sub maximul său istoric, dar se menține la un nivel relativ ridicat de aproximativ 63.000 de dolari, într-o piață mult mai matură, cu infrastructură consolidată și cu acces mult mai facil pentru investitorii mari.

În ultimul an, o schimbare importantă s-a produs la nivelul structurii deținerilor: oferta de Bitcoin a migrat treptat, din portofelele persoanelor fizice către companii, fonduri de investiții și ETF-uri.

Cu alte cuvinte, pe măsură ce micii investitori vând din frică și oboseală după luni la rând de scăderi, instituțiile sunt cele care acumulează și își consolidează expunerea. Bitcoin nu mai este perceput doar ca un instrument speculativ de nișă, ci începe să fie tratat ca un activ financiar de încredere în portofoliile marilor jucători.

Această mișcare dinspre retail spre instituțional nu se rezumă doar la cumpărarea și deținerea de Bitcoin. Implicarea marilor instituții merge mai departe și intră direct în inima ecosistemului crypto.

Infrastructura blockchain, adoptată

Raportul Binance subliniază, de exemplu, activitatea intensă din jurul protocolului Uniswap, unde BlackRock și alți mari administratori de active se poziționează strategic. Parteneriatul dintre Apollo și Morpho sau apropierea tot mai vizibilă dintre furnizorii tradiționali de lichiditate și protocoalele DeFi indică o tranziție clară către participarea directă on-chain.

Marii administratori de active nu mai vor doar să dețină Bitcoin sau alte crypto într-un cont segregat, ci își propun să folosească efectiv infrastructura blockchain pentru lichiditate, împrumuturi, tokenizare și optimizarea fluxurilor financiare.

Pe lângă componenta investițională, raportul scoate în evidență și faptul că multe platforme și protocoale crypto funcționează deja la nivel de business comparabil, dacă nu chiar superior, față de fintech-urile consacrate.

Veniturile per utilizator pentru mai multe platforme din zona crypto se apropie de cele ale unor jucători precum SoFi și Chime și, în unele cazuri, le depășesc pe cele raportate de Revolut sau Wise. Diferența esențială este că aceste protocoale operează deocamdată cu baze de utilizatori mai mici, ceea ce, în cazul în care adopția continuă să crească, lasă loc unui potențial de scalare foarte mare.

Ritmul de creștere este, poate, și mai spectaculos. Proiecte precum Hyperliquid au ajuns la 100 de milioane de dolari venit anualizat în doar 89 de zile, PancakeSwap a atins același prag în 121 de zile, iar Uniswap în aproximativ 303 zile. Prin comparație, companii tech celebre au avut nevoie de mult mai mult timp: Snowflake a ajuns la niveluri similare într-un interval de peste 1.200 de zile, iar OpenAI în aproximativ cinci ani.

Aceste cifre sugerează că modelele de business bazate pe protocol, dacă găsesc rapid product‑market fit, pot genera venituri substanțiale într-un timp record.

Presiune pe activele de risc

Toate aceste evoluții se petrec însă pe un fundal macroeconomic complicat, care pune presiune pe apetitul pentru risc. Minuta ședinței FOMC din ianuarie, prima întâlnire a FED din 2026, publicată pe 18 februarie, a adoptat un ton surprinzător de agresiv.

Banca centrală americană a menținut dobânda de referință în intervalul 3,5% – 3,75%, cu un vot de 10–2, dar elementul-cheie este că mai mulți membri au discutat deschis despre posibilitatea unor noi creșteri ale ratelor, în cazul în care inflația se dovedește mai persistentă decât se anticipa. Este pentru prima dată când o astfel de opțiune reapare în comunicarea oficială, în cadrul acestui ciclu de relaxare monetară.

Deși inflația oficială, măsurată prin indicele CPI, a fost de 2,4% în ianuarie – cel mai redus nivel din ultimii peste patru ani – FED preferă să ancoreze deciziile de politică monetară de un alt indicator, PCE Price Index. Acesta s-a situat la 2,9% în decembrie, în ușoară creștere față de 2,8%, semnal care alimentează prudența băncii centrale. Ca urmare, piața și-a ajustat rapid așteptările și anticipează acum doar două mici reduceri de dobândă în 2026, însumând aproximativ 0,50 puncte procentuale, cu prima tăiere abia prin iunie.

Pentru activele de risc – de la acțiuni tech până la crypto – perspectiva unor „dobânzi mai sus pentru mai mult timp” înseamnă presiune suplimentară asupra evaluărilor și un context general mai ostil speculației.

În acest cadru, piața crypto se află, după cum descrie raportul Binance, într-o fază avansată de scădere, marcată de aversiune față de risc, frică extremă și un sentiment al investitorilor extrem de fragil. Obstacolele principale sunt mai degrabă de natură macroeconomică decât specifice industriei crypto: politica monetară restrictivă, competiția pentru capital generată de explozia inteligenței artificiale și un nivel ridicat al riscurilor geopolitice fac ca apetitul general pentru risc să fie redus. Tot mai mult, Bitcoin și restul pieței crypto se comportă ca un barometru al sentimentului global față de risc, reacționând la dobânzi, lichiditate și incertitudini geopolitice.

Frica este doar pentru cei mici

Paradoxul momentului actual este însă clar: frica este mare în rândul investitorilor mici, în timp ce băncile mari, fondurile și ETF-urile continuă să construiască. Retail-ul este prudent, își reduce expunerea sau iese complet din piață, speriat de volatilitate și de contextul macro, în timp ce actorii instituționali intră mai adânc în DeFi, investesc în proiecte de tokenizare, testează soluții de plăți cu stablecoin și își pun la punct infrastructura pentru utilizarea directă a blockchain-ului. Dezvoltarea reală a ecosistemului – fie că vorbim de infrastructură tehnică, modele de monetizare sau integrare cu sistemul financiar tradițional – merge înainte, în timp ce sentimentul rămâne în urmă.

Privind în ansamblu, raportul Binance surprinde un moment de răscruce: emoțional, piața se află într-o zonă clasică de capitulare, cu frică extremă și dezamăgire, dar structural, industria crypto este mai matură și mai instituționalizată ca niciodată. Dacă istoria piețelor financiare rimează, momentele în care frica atinge maxime, iar construcția continuă în spate, au marcat adesea începutul unor noi etape de creștere. Diferența față de ciclurile trecute este că, de data aceasta, rolul principal nu mai aparține investitorilor de retail, ci marilor instituții care, discret, își consolidează pozițiile în infrastructura financiară a viitorului.























