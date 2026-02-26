Piața florilor, în plin boom: importurile domină, iar producătorii locali pierd teren (Analiză)

Piața florilor din România continuă să se transforme într-o industrie care depășește miliarde de lei anual, într-un context marcat de o creștere accelerată a numărului de jucători, dar și de vulnerabilități structurale care afectează producția locală. Conform unei analize Frames, intervalul 1-8 martie rămâne cel mai puternic moment al anului pentru business-ul cu flori, cu vânzări estimate la peste 40 milioane de euro în 2026.

Explozie de firme, dar o piață extrem de fragmentată

Numărul companiilor active în sector a ajuns la 10.151 în 2024, de trei ori mai multe decât în 2021 (3.111 firme). În contrast, numărul de angajați a crescut marginal, de la 4.730 în 2020 la 5.765 în 2024.

„Vorbim despre o piață dominată de microîntreprinderi, PFA-uri și afaceri de familie, multe dintre ele fără angajați. Bariera de intrare este foarte redusă, iar munca informală rămâne un fenomen puternic, în special în perioadele de vârf”, explică Adrian Negrescu, managerul Frames.

Cifrele industriei: creștere influențată de prețuri, nu de volum

În 2024, piața florilor a generat o cifră de afaceri de 2,82 miliarde de lei și un profit net de 192 milioane de lei. Pentru 2026 sunt estimate venituri totale de 3,5 miliarde de lei, cu un profit net de 220 milioane.

„Boom-ul din 2025 și creșterea estimată pentru 2026 sunt în mare parte rodul inflației. Prețurile florilor, în special ale celor importate, au crescut semnificativ. Volumul efectiv al vânzărilor este în stagnare, pe fondul scăderii puterii de cumpărare”, arată analiza.



Importurile domină, producătorii locali pierd teren

Unul dintre cele mai mari semne de alarmă îl reprezintă declinul producției locale. Majoritatea florilor vândute în România provin din import, în special din Olanda.

Factorii care afectează competitivitatea producătorilor români:

costuri ridicate la energie – esențiale pentru încălzirea serelor

scumpirea transportului și a logisticii

instabilitatea climatică, care afectează culturile

„Floarea produsă în România a devenit, paradoxal, mai scumpă decât cea adusă de la mii de kilometri distanță”, subliniază experții Frames.

1–8 Martie: vârful absolut al vânzărilor

În România există peste 4 milioane de femei cu vârste între 15 și 49 de ani. Dacă doar jumătate primesc un buchet de 100 de lei, rezultă vânzări de peste 200 milioane de lei în câteva zile.

Peste 90% din aceste achiziții se fac în mediul urban, ceea ce pune presiune pe lanțul logistic al florăriilor, în special în marile orașe.

Ce flori cumpără românii în 2026

Preferințele pentru 1 și 8 martie reflectă atât tradiția, cât și contextul economic: zambile și frezii – rămân favoritele sezonului; trandafirii – alegere stabilă și previzibilă ca preț; ghioceii – cerere în creștere datorită prețului accesibil și a contextului emoțional, după ninsorile târzii.

Provocări majore în piață

„Piața florilor este profitabilă, dar foarte volatilă. Retailerii trebuie să gestioneze atent stocurile și fluctuațiile de preț ale importurilor. Pentru producătorii locali, viitorul apropiat este dificil fără sprijin pentru costurile de energie – sunt practic scoși din piață”, avertizează Adrian Negrescu.











