Stripe ar fi interesată să cumpere compania de plăți PayPal

Platforma de plăți Stripe ia în considerare cumpărarea unei părți sau a întregii companii PayPal, conform unor surse citate de Bloomberg.

Discuțiile sunt momentan în stadii incipiente și tranzacția s-ar putea să nu aibă loc, conform TechCrunch.

Informația vine la puțin timp după scrisoarea anuală a Stripe, care arată faptul că face o nouă ofertă publică de cumpărare, care evaluează compania la 159 miliarde de dolari, o creștere de 74% față de anul trecut.

Investitorii care cumpără acțiuni de angajați de această dată includ Andreessen Horowitz și Thrive Capital. Stripe va răscumpăra, de asemenea, o parte din acțiuni, se mai arăta în scrisoare.

În 2025, Stripe a fost evaluată la 91,5 milioane dolari, în urma unei alte oferte publice de cumpărare pentru investitori, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Compania irlandezo-americană a fost fondată în anul 2010, de doi frați irlandezi: John Collison, care avea 20 de ani atunci, și Patrick Collison, care avea 22 de ani.

Stripe oferă servicii de plăți online și instrumente pentru comerțul pe internet, destinate companiilor, în peste 45 de țări.

Din mai 2020, compania și-a lansat serviciile și în România. Platforma de software oferă acces la rețeaua globală de plăți și trezorerie Stripe.

De-a lungul timpului, Stripe a obținut finanțări în valoare totală de 9,4 miliarde dolari, potrivit datelor de pe Crunchbase.