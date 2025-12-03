Ce efect au avut modificările fiscale asupra antreprenorilor români, în anul 2025 (analiză)

În primele 9 luni din anul 2025, s-au înmatriculat 110.894 entități noi, cu peste 23% mai multe față de perioada similară din 2024, dintre care aproape două treimi sunt SRL-uri, arată o analiză de piață transmisă, miercuri, StartupCafe.ro, care mai spune că PFA-urile au ajuns la 30% din noile înmatriculări de pe piața din România.

Dacă în 2023–2024 ponderea PFA scădea, în 2025 trendul se oprește, arată o analiză făcută de platforma StartCo, bazată pe date de la ONRC, ANAF, Google Trends și datele interne ale firmei. Spre final de an, PFA-urile ajung la aproximativ 30% din noile înmatriculări, iar în unele luni depășesc raportul de 1 PFA la 2 SRL-uri.

Anunțul creșterii impozitului pe dividende la 16% din 2026 a dus la o distribuire masivă de profit, inclusiv profit reportat, înainte de 31 decembrie 2025. Experții estimează că în primele trimestre din 2026, baza de impozitare pe dividende va scădea, în ciuda cotei mai mari.

Alte concluzii din analiza de piață: