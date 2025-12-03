Ce efect au avut modificările fiscale asupra antreprenorilor români, în anul 2025 (analiză)

În primele 9 luni din anul 2025, s-au înmatriculat 110.894 entități noi, cu peste 23% mai multe față de perioada similară din 2024, dintre care aproape două treimi sunt SRL-uri, arată o analiză de piață transmisă, miercuri, StartupCafe.ro, care mai spune că PFA-urile au ajuns la 30% din noile înmatriculări de pe piața din România.
Dacă în 2023–2024 ponderea PFA scădea, în 2025 trendul se oprește, arată o analiză făcută de platforma StartCo, bazată pe date de la ONRC, ANAF, Google Trends și datele interne ale firmei. Spre final de an, PFA-urile ajung la aproximativ 30% din noile înmatriculări, iar în unele luni depășesc raportul de 1 PFA la 2 SRL-uri.
Anunțul creșterii impozitului pe dividende la 16% din 2026 a dus la o distribuire masivă de profit, inclusiv profit reportat, înainte de 31 decembrie 2025. Experții estimează că în primele trimestre din 2026, baza de impozitare pe dividende va scădea, în ciuda cotei mai mari.
Alte concluzii din analiza de piață:
- Microîntreprinderea clasică intră în declin: Pragul de 100.000 EUR va duce la multe microîntreprinderi care vor trece la impozit pe profit de 16%. Deși numărul microîntreprinderilor active a scăzut cu peste 87.000 în 2024, România a atins un record de aproximativ 1,7 milioane entități active (SRL și PFA);
- Contraste puternice între județe: 2024 a adus scăderi puternice de înmatriculări în Dâmbovița, Călărași, Constanța, dar 2025 marchează reveniri spectaculoase în Alba, Dolj, Brăila, Tulcea (+40–65%). București rămâne polul principal, cu o creștere de +18,5% în 2025 față de 2024;
- Shift structural - PFA vs. SRL: Freelancerii IT, consultanții și profesiile liberale tind să se reorienteze spre PFA, în timp ce comerțul, transporturile și producția mică rămân la SRL, dar cu optimizări interne. Pentru venituri individuale mari, PFA-ul devine cel puțin la fel de interesant ca micro-SRL-ul cu dividende taxate la 16%. Iar dacă alegerea e între SRL la profit și PFA, PFA-ul câștigă;
- Risc de noi ajustări fiscale pe PFA: Specialiștii anticipează că un „exod” spre PFA (mai ales la venituri mari) poate fi urmat de majorarea cotei de impozit pe venit sau a plafoanelor de CAS/CASS – scenariu similar cu ajustările recente.