„Economia este în pragul colapsului”. Senatorul Florin Jianu își anunță demisia din Parlament și din PSD și revine la conducerea patronatului IMM România

Senatorul Florin Jianu, vicepreședinte al PSD, și-a anunțat, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, demisia din Parlament și din toate funcțiile politice, totodată revenind la conducerea confederației patronale IMM România.

Organizația patronilor de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) a anunțat că a avut, luni, o ședință extraordinară, în care Florin Jianu a fost reales în funcția de președinte al IMM România.

„În contextual actual, când tensiunile politice sunt extrem de mari iar economia este în pragul colapsului, propunerile de sprijin ale antreprenoriatului trebuie să fie lipsite de încărcătură politică și de aceea am decis să mă retrag din toate funcțiile politice, inclusiv din Parlament, unde am fost ales pe o lista de partid. Am fost mereu un tehnocrat și rămân un tehnocrat dedicat intereselor antreprenorilor și antreprenoriatului românesc. Avem nevoie de soluții strict economice, bazate pe experiența și studii de impact - este ceea ce îmi propun sa pun pe masa împreuna cu colegii mei din IMM România” - a afirmat Jianu.

El a confirmat, pentru StartupCafe.ro, că a plecat și din PSD.

IMM România a ales și noii membri ai structurii de conducere: prim-vicepreședinte-Florin Duma (care a fost președinte până acum), secretar general-Sterică Fudulea (care este și președintele Consiliului Economic și Social-CES), secretar general adjunct-Daniel Urîtu.

„Am fost, sunt și voi rămâne alături de IMM România. Antreprenorii au nevoie mai mult ca oricând de o voce, de cineva care să-i reprezinte și să-i sprijine. Au pus bazele economiei de piață, au modernizat economia și sunt mereu chemați să se sacrifice cand trecem printr-o criză. Trebuie să ne asigurăm că antreprenoriatul românesc și întreprinderile mici și mijlocii vor supraviețui acestei crize și că se vor putea dezvolta în continuare, altfel nu vom mai avea o economie funcțională”- a mai spus Jianu.

Recent, reprezentanți ai PSD s-au exprimat pentru majorarea salariului minim pe economie în anul 2026, dar IMM România a propus înghețarea salariului minim la nivelul actual, de 4.050 de lei brut. Premierul Ilie Bolojan (PNL) s-a arătat în favoarea înghețării salariului minim, pentru a proteja firmele private.

Reamintim că, în 2024, Florin Jianu a demisionat de la conducerea organizației patronale, alăturându-se PSD, partid din partea căruia a candidat la alegerile parlamentare și a fost ales ca senator de Prahova. El revine acum la conducerea IMM România. De asemenea, în 2017, Florin Jianu a ocupat și funcția de ministru pentru Antreprenoriat, dar a demisionat atunci din Guvernul Grindeanu, după ce Executivul a dat celebra Ordonanță de urgență 13, privind modificarea Codului penal.

Pe 7 noiembrie 2025, PSD, principalul partid de la guvernare, are programat congresul, la care Sorin Grindeanu a rămas unicul candidat pentru funcția de președinte al partidului.