e-Factura 2026: ANAF actualizează formularul de înregistrare, după modificările aduse de OUG 89/2025 – „trenuleț” 

OUG nr. 89/2025 - „trenuleț” a adus mai multe modificări fiscale, inclusiv privind e-Factura. În acest context, ANAF a pus acum în transparență un proiect de ordin pentru actualizarea formularului 082, cel care se folosește pentru înregistrarea în registrul e-Factura obligatoriu, precum și a procedurii și instrucțiunilor sale de completare.

Este vorba despre un proiect de ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3789/2024 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 082 - Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu.

Concret, prin OUG nr. 89/2025 - „trenuleț” au fost aduse unele modificări la OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea.

Astfel, a fost introdusă obligația de a solicita înscrierea în sistemul e-Factura obligatoriu, înainte de a începe desfășurarea activităților economice, pentru furnizori sau prestatori persoane fizice în relațiile B2G, B2B și B2C, care se identifică fiscal prin CNP.

De asemenea, a fost stabilit și termenul de înscriere în acest registru, respectiv un termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

Cei care au început să desfășoare activități economice anterior datei de 15 ianuarie 2026 au obligația de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de această dată prin depunerea formularului 082. Astfel, aceștia sunt înscriși în Registrul RO e-Factura obligatoriu cu data de 15 ianuarie 2026.

Ca atare, conform ANAF, „în scopul ducerii la îndeplinire a prevederilor legale a fost necesară modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3789/2024 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (082) - Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu”.

Amintim, de asemenea, că ANAF a transmis recent o informare referitoare la modificările aduse de OUG nr. 89/2025 - „trenuleț” privind termenul de transmitere a facturilor în sistemul e-Factura.