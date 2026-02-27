Taxe 2026: Impozite mai mici pentru proprietarii de locuințe mai vechi de 50 de ani (OUG aprobată)

Guvernul a aprobat, vineri, o ordonanță de urgență prin care aduce anumite modificări la Codul fiscal: actualizarea taxării clădirilor vechi, reducerea impozitelor pentru persoanele cu handicap grav și accentuat și posibilitatea autorităților locale de a reduce unele taxe, reguli care se aplică din anul fiscal 2026.

Astfel, OUG prevede:

reducerea valorii impozabile cu 15% pentru clădirile cu o vechime între 50 și 100 de ani;

reducerea valorii impozabile cu 25% pentru clădirile cu o vechime de peste 100 de ani.

Totodată, în cazul efectuării unor lucrări de renovare majoră care conduc la creșterea valorii clădirii cu minimum 50%, anul terminării construcției se actualizează din punct de vedere fiscal.

Alte măsuri vizează:

reducerea cu 50% a impozitului pe clădirea de domiciliu pentru persoanele cu handicap grav și pentru reprezentanții legali care au în îngrijire persoane cu handicap grav;

pentru persoanele cu handicap grav și pentru reprezentanții legali care au în îngrijire persoane cu handicap grav; re ducerea cu 25% a impozitului pe clădirea de domiciliu pentru persoanele cu handicap accentuat și pentru reprezentanții legali ai acestora;

pentru persoanele cu handicap accentuat și pentru reprezentanții legali ai acestora; aplicarea acelorași cote de reducere (50%, respectiv 25%) pentru terenul aferent clădirii de domiciliu ;

; reducerea cu 50% sau 25% a impozitului pentru un singur mijloc de transport (sub 2000 cmc), în funcție de gradul de handicap.

„Astfel, familiile vizate vor plăti mai puțin la impozitul pe casă, teren și mașină, reducând cheltuielile anuale fixe. Reducerile se acordă pe baza documentelor depuse la direcția locală de taxe și impozite”, spune Ministerul Finanțelor.

De asemena, pentru anul 2026, autoritățile locale pot revizui, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, hotărârile privind cotele adiționale la impozitele și taxele locale, în sensul reducerii acestora.

De asemenea, sumele achitate în plus de contribuabili vor fi regularizate sau restituite.

OUG mai aduce clarificări privind regimul fiscal al clădirilor utilizate pentru desfășurarea de activități sportive, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat. „Măsura aduce mai multă predictibilitate pentru cluburi, investitori și administrații locale care dezvoltă infrastructură sportivă”, spune MF.