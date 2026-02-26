ANAF s-a pus cu controalele pe firmele de ridesharing în 2026: A dat deja amenzi de sute de mii EUR

Antifrauda ANAF a descoperit, în urma unor controale, nereguli fiscale de peste 78 de milioane lei (peste 15 milioane EUR) la o serie de firme din domeniul transportului alternativ (ridesharing), potrivit unui comunicat al Fiscului.

Controalele antifraudă desfășurate în lunile ianuarie și februarie 2026 la nivel național au scos la iveală nerespectarea obligațiilor legale în cazul a 135 de firme verificate. Astfel:

au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în sumă totală de 78.289.550 lei ;

; au fost aplicate amenzi în sumă totală de 3.296.728 lei (circa 650.000 EUR) , în principal pentru neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu AMEF;

, în principal pentru neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu AMEF; au fost dispuse măsuri de confiscare a sumei de 55.303.296 lei (aproape 11 milioane EUR) încasată în numerar și pentru care nu au fost emise documente justificative;

și pentru care nu au fost emise documente justificative; au fost dispuse măsuri de suspendare a activității pentru un număr de 4.910 de autoturisme utilizate în activitatea de transport alternativ, pentru nedotare cu AMEF.

Antifrauda ANAF a instituit, în cazul acestor firme, măsuri asigurătorii în valoare totală de 107.847.368 lei (peste 21 milioane EUR) asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și a sumelor urmăribile deținute de platformele de ridesharing. „Aceste măsuri au fost luate pentru a preveni sustragerea sau ascunderea activelor patrimoniale”, menționează Fiscul.

În plus, în ceea ce priveșțe operatorii economici care desfășoară activități de transport alternativ de persoane au fost finalizate și investigațiile antifraudă pentru un număr de 11 cazuri în care au rezultat suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală.

Pentru acestea, Antifrauda ANAF a întocmit în lunile ianuarie și februarie 2026, sesizări către organele de urmărire penală pentru un prejudiciu în sumă totală de 126.418.722 lei (aproape 25 milioane EUR), în vederea continuării cercetărilor și stabilirii răspunderii penale, în condițiile legii.

Trei cazuri de firme de ridesharing controlate de ANAF

În cazul unui grup format din 3 firme ce erau coordonate de aceeași persoană care intermedia activitatea a peste 250 de conducători auto, inspectorii antifraudă au constatat nedeclararea veniturilor realizate prin platformele digitale, prin utilizarea unor circuite financiare create cu scopul ascunderii plăților efectuate către conducătorii auto și evidențierea fictivă de TVA deductibilă. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat, în acest caz, este de peste 44 milioane lei.

Într-un alt caz, a fost identificată a firmă care nu a înregistrat și nu a declarat în totalitate veniturile realizate din serviciile de transport alternativ prestate prin intermediul a peste 700 de autoturisme în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale reprezentând TVA. De asemenea, nu au fost înregistrate și declarate veniturile salariale achitate conducătorilor auto. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat, în acest caz, este de peste 34 de milioane lei.

Într-o altă situație, a fost identificat faptul că administratorul unei singure firme de transport alternativ a cauzat bugetului de stat un prejudiciu estimat la peste 21 milioane de lei. Reprezentantul firmei a încasat, în perioada verificată, pentru serviciile de transport alternativ prestate prin intermediul a 164 de autoturisme, suma totală de peste 41 milioane lei. Cei 164 de șoferi au fost convinși de reprezentantul firmei să presteze serviciile de transport fără formele legale de angajare în schimbul reținerii de către administrator a unui comision redus de 7% din sumele încasate. Pentru a evita eventualele măsuri de executare în vederea recuperării sumelor datorate bugetului de stat, reprezentantul firmei a solicitat deschiderea procedurii de insolvență.

Fiscul avertizează că acțiunile de analiză de risc, monitorizare și control în domeniul transportului alternativ, vor continua la operatorii cu risc fiscal major, inclusiv prin valorificarea informațiilor obținute prin utilizarea instrumentelor digitale disponibile și prin analiza datelor furnizate de platformele digitale, obținute ca urmare a instrumentelor legislative introduse în anul 2025.