Transmiterea facturilor în e-Factura 2026. Modificările aduse de OUG trenuleț 89/2025 (precizări ANAF)

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Argeş informează joi contribuabilii că prin OUG trenuleț (nr. 89/2025) au fost aduse modificări privind termenul de transmitere a facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

„Prin OUG nr. 89/2025 au fost aduse modificări la OUG nr. 120/2012, privind funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România”, precizează Fiscul.

Astfel:

de la 1 ianuarie 2026 se introduce obligația de transmitere în sistemul național RO e-Factura și a facturilor emise de către persoanele impozabile stabilite în România către persoane impozabile care nu sunt stabilite, dar sunt înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România. Fac excepție bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate precum și facturile emise pentru livrările intracomunitare de bunuri, pentru care beneficiarul comunică un cod de înregistrare în scopuri de TVA din alt stat membru.

de la 1 ianuarie 2026 se modifică termenul limită de transmitere a facturilor în sistemul național RO e-Factura la 5 zile lucrătoare de la data emiterii (în loc de 5 zile calendaristice), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Se precizează și faptul că termenul limită se calculează conform Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor, astfel că acesta începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Se introduce același termen pentru transmiterea facturilor în sistemul național RO e-Factura în relația B2C.

Totodată, începând cu data de 15 ianuarie 2026, pentru persoanele fizice care identifică fiscal prin codul numeric personal și care desfășoară activități economice intervin următoarele obligații:

dacă au început sa desfășoare activități economice anterior datei de 15 ianuarie 2026 au obligația de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de această dată prin depunerea formularului 082. Aceștia sunt înscriși în Registrul RO e-Factura obligatoriu cu data de 15 ianuarie 2026.

dacă încep să desfășoare activități economice începând cu data de 15 ianuarie 2026 au obligația de a solicita înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu înainte de a începe desfășurarea activităților economice prin depunerea formularului 082. Aceștia sunt înscriși în Registrul RO e-Factura obligatoriu în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 89/2025, procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura obligatoriu se va modifică prin ordin al președintelui ANAF.