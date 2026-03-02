Declarația unică 2026: Se fac înscrieri la seminarele online ANAF despre Formularul 212

ANAF organizează în luna martie 2026 opt seminare online dedicate completării și depunerii Declarației unice - Formular 212, precum și prezentării celor mai recente modificări și noutăți referitoare la aceasta.
Fiecare seminar va avea o durată de două ore și va putea găzdui maximum 500 de participanți.
Iată lista seminarelor online din martie 2026:
- Marți, 17 martie, ora 10:00 - Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal;
- Miercuri, 18 martie, ora 10:00 - Completarea și depunerea noului model al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;
- Joi, 19 martie, ora 11:00 - Completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, realizate în anul 2025. Noutăți privind tratamentul fiscal al acestor venituri în anul 2026;
- Marți, 24 martie, ora 11:00 - Noutăți privind modul de completare al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (D212) în anul 2026 și exemple practice;
- Miercuri, 25 martie, ora 12:00 - Completarea și depunerea Declarației Unice privind impozitul și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice care obțin venituri din activități independente;
- Joi, 26 martie, ora 11:00 - Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în/plecarea din România. Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente.
- Vineri, 27 martie, ora 10:00 - Impozitarea veniturilor obţinute de contribuabili din cedarea folosintei bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal şi declararea acestor venituri în formularul 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”;
- Marți, 31 martie, ora 10:00 - Completarea și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale declarate de persoanele fizice.
Înscrierile se fac AICI, până la ora începerii seminarului, în limita locurilor disponibile.