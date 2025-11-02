Drona aeriană și subacvatică, realizată de doi tineri din Moldova

Doi tineri din Republica Moldova, plecați la studii în Uniunea Europeană, au lansat un startup de tehnologie pentru sectorul apărării, care face drone cu funcționare hibridă: în aer și sub apă.

Cosmin Ciorbă (20 de ani) și Andrei Copaci (22 de ani), alături de un cofondator polonez, Krzysztof Adam Sierocki (21), au lansat startup-ul Nereus Dynamics, în septembrie 2025, la Aalborg, în Danemarca.

În Republica Moldova, Cosmin și Andrei construiau deja drone și participau la competiții de profil. La Chișinău, au realizat și o stație de schimbare rapidă de bateriilor de la drone, pentru competiții, scrie Nokta, citată de Agro.md.

Pe urmă, au plecat la studii în străinătate. Cosmin s-a dus în Olanda, să studieze ingineria la Universitatea din Twente. Andrei a studiat electronica industrială la Aalborg, după care a mers la masterat în Olanda, la Universitatea de Tehnologie Delft. Krzysztof Adam Sierocki a făcut facultatea la Aalborg.

Startup-ul danez Nereus Dynamics a obținut deja mici investiții de la angel investors și a realizat un tip de dronă hibirdă - aeriană și acvatică. Aparatul, aflat în teste, este destinat misiunilor de supraveghere și strângere de date, în principal pentru marina militară și echipele de salvare.

Cu ajutorul unui grant de la guvernul danez, în valoare de 10.000 de euro pe an, își pot breveta tehnologia. În acest moment, una dintre provocările startup-ului este să scoată pe piață produsul.

„Construim în Europa, pentru Europa. Aproape toate componentele sunt achiziționate local. Vrem să creăm un standard european pentru dronele hibride și o tehnologie care să reziste decenii întregi”, a declarat Cosmin Ciorbă, pentru Nokta, citată de Agora.md.